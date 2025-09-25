Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în CĂTUȘE: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției

Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc.

Maia Sandu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că „până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, referindu-se la aducerea în fața justiției moldovene a lui Vladimir Plahotniuc.

„Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a adăugat liderul de la Chișinău.

Vladimir Plahotniuc, care a deținut și funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar și pe cea de președinte al PDM, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităților moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Aeronava care l-a dus pe Plahotniuc la Chișinău a aterizat la 9:30.

