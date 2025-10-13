Prima pagină » Știri politice » Premierul Moldovei a demisionat. Dorin Recean se retrage și din viața publică

Premierul Moldovei a demisionat. Dorin Recean se retrage și din viața publică

Olga Borșcevschi
13 oct. 2025, 11:23, Știri politice
Premierul Moldovei a demisionat. Dorin Recean se retrage și din viața publică

Dorin Recean pleacă din funcția de premier al Republicii Moldova și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Recean a menționat că nu va rămâne în politică și că următorul Executiv ar trebui să se concentreze pe creșterea economică a țării. 

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu.

Igor Grosu a adăugat că nu poate să anunțe deocamdată numele viitorului premier. El a subliniat că își dorește un Executiv susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de PAS.

„Nu voi continua să fiu în viața publică și politică”

Dorin Recean a precizat că se va retrage și din viața politică.

„Sunt onorat de încrederea pe care PAS mi-o oferă și intenția partidului de a-mi oferi mandatul de prim-ministru în continuare. Însă decizia mea – o decizie personală – este alta. 

M-am implicat acum 2 ani și jumătate cu un mandat foarte clar – un mandat de a asigura securitatea și ordinea constituțională. Nu am avut niciodată intenția să rămân în politică. Mandatul meu se încheie aici, odată cu această nouă etapă în care intră țara noastră. Sper că ceea ce am reușit să facem împreună va așeza Moldova în rândul statelor puternice ale lumii. Iar pentru aceasta este nevoie ca următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică.

Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern, desigur, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a conchis Dorin Recean.

Dorin Recean este prim-ministru al Republicii Moldova din luna februarie 2023. La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Recean s-a aflat pe locul doi în lista candidaților PAS la funcția de deputat.

