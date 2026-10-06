Marco Rubio, turneu strategic în Europa pentru consolidarea apărării și a cooperării economice, fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA. Prima oprire, Islanda

Secretarul de stat american Marco Rubio a ajuns la Reykjavik, prima oprire a unui turneu european de patru zile care include Grecia și Portugalia. Securitatea, apărarea și cooperarea economică domină agenda, pe fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA din Europa.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a sosit la Reykjavik, unde își începe un turneu european de patru zile menit să consolideze cooperarea Washingtonului cu aliații săi în domeniul securității, apărării și economiei.

Potrivit Departamentului de Stat, „colaborarea economică și în domeniul securității” se află în centrul discuțiilor pe care șeful diplomației americane le va avea luni cu oficialii islandezi. Vizita are loc într-un moment sensibil pentru securitatea militară americană în Europa, după retragerea bombardierelor strategice B-1 de la baza RAF Fairford din Marea Britanie și după arestările efectuate în apropierea instalației.

Înaintea plecării, Rubio a încercat să separe oficial cele două evoluții.

„Nu aș face o legătură directă între acest lucru și măsura care a fost luată”, a declarat Marco Rubio.

Omul de încredere al lui Trump a explicat că „Departamentul Apărării realocă în mod constant resursele acolo unde este nevoie” și și-a exprimat încrederea în securitatea bazelor americane, apreciind totodată cooperarea autorităților britanice.

Amintim că la finalul lunii trecute, cinci cetățeni britanici au fost arestați în apropierea bazei Fairford, fiind suspectați că pregăteau „acte teroriste”, iar ulterior au fost eliberați pe cauțiune. Separat, un bărbat cu dublă cetățenie britanică și iraniană a fost reținut la Londra și, ulterior, eliberat tot pe cauțiune.

Bombardierele B-1, folosite anterior în atacurile asupra Iranului, au revenit între timp în Statele Unite.