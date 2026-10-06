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Marco Rubio, turneu strategic în Europa pentru consolidarea apărării și a cooperării economice, fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA. Prima oprire, Islanda

Marco Rubio, turneu strategic în Europa pentru consolidarea apărării și a cooperării economice, fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA. Prima oprire, Islanda
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Secretarul de stat american Marco Rubio a ajuns la Reykjavik, prima oprire a unui turneu european de patru zile care include Grecia și Portugalia. Securitatea, apărarea și cooperarea economică domină agenda, pe fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA din Europa.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a sosit la Reykjavik, unde își începe un turneu european de patru zile menit să consolideze cooperarea Washingtonului cu aliații săi în domeniul securității, apărării și economiei.

Secretary Marco Rubio delivers opening remarks at the Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism at the Department of State in Washington, D.C., July 16, 2026. (Official State Department photo by Freddie Everett)

Potrivit Departamentului de Stat, „colaborarea economică și în domeniul securității” se află în centrul discuțiilor pe care șeful diplomației americane le va avea luni cu oficialii islandezi. Vizita are loc într-un moment sensibil pentru securitatea militară americană în Europa, după retragerea bombardierelor strategice B-1 de la baza RAF Fairford din Marea Britanie și după arestările efectuate în apropierea instalației.

Înaintea plecării, Rubio a încercat să separe oficial cele două evoluții.

„Nu aș face o legătură directă între acest lucru și măsura care a fost luată”, a declarat Marco Rubio.

Omul de încredere al lui Trump a explicat că „Departamentul Apărării realocă în mod constant resursele acolo unde este nevoie” și și-a exprimat încrederea în securitatea bazelor americane, apreciind totodată cooperarea autorităților britanice.

Amintim că la finalul lunii trecute, cinci cetățeni britanici au fost arestați în apropierea bazei Fairford, fiind suspectați că pregăteau „acte teroriste”, iar ulterior au fost eliberați pe cauțiune. Separat, un bărbat cu dublă cetățenie britanică și iraniană a fost reținut la Londra și, ulterior, eliberat tot pe cauțiune.

Bombardierele B-1, folosite anterior în atacurile asupra Iranului, au revenit între timp în Statele Unite.

U.S. Air Force B-1B Stealth Bombers - Foto: Profimedia images - Caracter ilustrativ

U.S. Air Force B-1B Stealth Bombers – Foto: Profimedia images – Caracter ilustrativ

Trump confirmă „anumite amenințări” la adresa bombardierelor americane

Declarațiile lui Rubio au fost urmate de o confirmare venită chiar de la președintele Donald Trump, care a recunoscut că retragerea bombardierelor americane din Marea Britanie a avut legătură cu existența unor amenințări.

„Au existat câteva amenințări și, în loc să provocăm inamicul, îl vom captura și îl vom învinge. Dar de ce ar trebui să-i lăsăm acolo? Așa că i-am mutat puțin, nu foarte departe”, a declarat Donald Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Îngrijorările privind securitatea instalațiilor americane rămân ridicate. O sursă militară din cadrul NATO susține că amenințarea iraniană este în continuare tratată cu maximă atenție.

„Se consideră în continuare că Iranul reprezintă o amenințare gravă pentru resursele SUA din Regatul Unit”, a afirmat sursa militară din cadrul NATO.

Garda Revoluționară Iraniană declarase anterior că baza de la Fairford reprezintă o țintă legitimă. Teheranul a negat însă orice implicare în incidentul produs săptămâna trecută.

Grecia și Portugalia, următoarele opriri ale lui Rubio

După Islanda, Marco Rubio va merge în Grecia, unde va conduce delegația americană la cel de-al șaselea Dialog Strategic SUA-Grecia.

Discuțiile vor viza în special cooperarea militară dintre cele două state, securitatea regională și cea energetică, într-un context în care flancul sudic al NATO și infrastructura strategică din Europa au căpătat o importanță sporită.

Ultima etapă a turneului va fi Lisabona. În capitala Portugaliei, șeful diplomației americane va aborda cooperarea bilaterală în domeniul apărării, dar și relațiile economice și tehnologice dintre cele două țări.

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