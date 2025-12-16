Prima pagină » Actualitate » Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, reținuți de DNA. Cei doi ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR

Cristian Lisandru
16 dec. 2025, 07:49, Actualitate
Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, au fost reținuți de DNA, cu propunere de arestare preventivă.
Actualizări
16:35

Comunicat DNA: „Reținere pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită”

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpații B.D.C., administrator al unei societăți comerciale și C.R.A., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită, se arată într-un comunicat transmis de DNA.

„În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.

Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.
La data de 17 decembrie 2025, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, se arată în comunicatul transmis de DNA.

15:29

Răzvan Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Cătălin Daniel Bușe de dare de mită.

11:51

Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Bușe, aduși la sediul DNA cu mandate de aducere

09:54

UPDATE. DNA anunță oficial perchezițiile în cazul Răzvan Cuc - Cătălin Daniel Bușe

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în cursul anului 2025, a unor infracțiuni de corupție, de către persoane fizice fără calitate specială.

În cursul zilei de 16 decembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în două locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice”, transmite DNA.

Cazul DNA vizează presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, petrecute la mijlocul acestui an și în perioada septembrie – noiembrie 2025.

Procurorii suspectează că omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe ar fi promis lui Mihai Alecu – director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român (RAAR) –  o mită 6% din valoarea totală a acordului-cadru ce a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și societatea Euro Quip International SRL.

Firma administrată de către Cătălin Daniel Bușe avea ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc l-ar fi ajutat pe afaceristul Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român – Mihai Alecu.

Cuc ar fi vrut asigurări/garanții verbale în timpul unor întâlnirilor din septembrie, octombrie și noiembrie 2025 cu privire la respectarea promisiunii făcute lui Mihai Alecu de către Cătălin Daniel Bușe – administrator al societății Euro Quip International SRL, de remitere a unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru (aprox. 23 milioane de lei cu TVA).

Procurorii DNA au interceptări și înregistrări ambientale în acest caz.

Printre acțiunile de care trebuia să se ocupe directorul general Mihai Alecu s-ar fi numărat și desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică precum și semnarea într-un timp cât mai scurt, în calitate de reprezentant al Registrului Auto Român a acordului-cadru cu societatea Euro Quip International SRL.

  • Cătălin Daniel Bușe este suspectat de potențiale fapte de dare de mită iar Răzvan Cuc de complicitate la dare de mită.
  • Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc l-ar fi ajutat pe Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român – Mihai Alecu.
  • Cuc ar fi vrut asigurări/garanții verbale în timpul întâlnirilor din septembrie, octombrie și noiembrie 2025 cu privire la respectarea promisiunii făcute lui Mihai Alecu de către Cătălin Daniel Bușe – administrator al societății Euro Quip International SRL, de remitere a unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru (aprox. 23 milioane de lei cu TVA).

Contractul a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și Euro Quip International SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT, în urma desfășurării unei proceduri de achiziție publică.

Procurorii DNA au în acest caz mai multe înregistrări ambientale.

Acuzațiile DNA. Cătălin Daniel Bușe – „Dare de mită”

Potrivit DNA, oamul de afaceri Cătălin Daniel Bușe este acuzat de săvârşirea „infracțiunii de dare de mită (…), constând în promisiunea făcută numitului Mihai Alecu – director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român, în luna mai a anului 2025 precum și înzilele de 13.10.2025, 22.10.2025 și respectiv 19.11.2025 cu privire la remiterea unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru (aprox. 23 milioane de lei cu TVA), ce a fost reînnoit la data de 21.11.2025, între Registrul Auto Român și societatea Euro QuipInternational SRL, administrată de către Cătălin Daniel Bușe”.

  • Obiectul acordului-cadru îl reprezenta prestarea serviciilor de întreținere și service permanent alechipamentelor de diagnosticare tip VLT, în legătură cu îndeplinirea și urgentarea actelor ce intră în îndatoririle de serviciuale directorului general, în sensul efectuării demersurilor necesare în vederea atribuirii acordului-cadru antereferit societății Euro QuipInternational SRL, în mod preferențial.
  • Printre acțiunile de care trebuia să se ocupe directorul general Mihai Alecu se număra, potrivit DNA, „desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică precum și semnarea într-un timp cât mai scurt, în calitate de reprezentant al Registrului Auto Român a acordului-cadru cusocietatea Euro Quip International SRL”.

Acuzațiile DNA. Răzvan Cuc – „Complicitate la dare de mită”

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc este acuzat de DNA de „săvârşirea infracțiunii de complicitate la dare de mită (…) constând în ajutorul acordat numitului Cătălin Daniel Bușe, în sensul intermedierii discuțiilor dintre acesta și directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român – Mihai Alecu”.

Răzvan Cuc, potrivit DNA, ar fi intermediat aceste discuții pentru acordarea unor asigurări/garanții verbale pentru Cătălin Daniel Bușe, cu ocazia întâlnirilor petrecute la începutul lunii septembrie 2025, precum și în zilele de 08.10.2025 și respectiv 03.11.2025.

Răzvan Cuc

Totul ar fi trebuit să se finalizeze cu „respectarea promisiunii făcute lui Mihai Alecu de către Cătălin Daniel Bușe – administrator al societății Euro Quip InternationalSRL, de remitere a unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru (aprox. 23 milioane de lei cu TVA), ce a fostreînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și Euro Quip International SRL”.

ȘTIREA INIȚIALĂ. Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții la fostul ministru al PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc și la un om de afaceri, arată surse judiciare.

Procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei , în care valoarea mitei ar fi fost 6% din contract.

Răzvan Cuc a deținut în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019 funcția de ministru al Transporturilor.

Cuc a fost în perioada 2016-2020 deputat PSD de Giurgiu și,  ulterior, între 2020-2024 a fost senator PSD de Neamț.

