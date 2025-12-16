După decenii de dezvoltare modelată de moștenirea Războiului Rece, Statele Unite și China își desfășoară, acum, cele mai avansate bombardiere strategice. Avionul american B-21 Raider a intrat deja în faza de testare în zbor, în cadrul unui program strict gestionat al Forțelor Aeriene. În același timp, avionul chinez Xi’an H-20 rămâne – oficial – nedescoperit, dar este considerat de oficialii Armatei Populare de Eliberare ca o piatră de temelie a proiecției viitoarei puteri.
Analiștii din domeniul apărării susțin că există un contrast între cele două programe, care evidențiază nu doar o competiție tehnologică, ci și abordări fundamental diferite ale războiului stealth, integrării comenzilor și credibilității atacurilor globale, notează Army Recognition.
Deși reflectă multe dintre aceleași principii de modelare, inclusiv o aripă zburătoare fără coadă și compartimente interne pentru arme, avionul H-20 din China rămâne în mare parte un mister.
B-21 Raider este o platformă de a șasea generație concepută pentru a transporta atât încărcături utile convenționale, cât și nucleare pe distanțe intercontinentale. Este mai mică și mai eficientă decât B-2, cu o amprentă logistică redusă și un cost operațional pe oră de zbor mai mic.
„Compartimentele interne ale bombardierului pot transporta muniții avansate, inclusiv viitoarea rachetă de croazieră nucleară AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO), bombe gravitaționale nucleare din familia B61 și arme convenționale cu rază lungă de acțiune, cum ar fi racheta AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER)”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.
Prin comparație, se preconizează că Xi’an H-20 va transporta o sarcină utilă de cel puțin 10.000 de kilograme în interior, fiind capabil să livreze muniții convenționale ghidate de precizie, bombe nucleare gravitaționale și rachete de croazieră cu distanță lungă, cum ar fi CJ-10 sau CJ-20.
Mai multe estimări neoficiale sugerează că raza operațională a H-20 ar putea depăși 8.500 de kilometri, poziționându-l ca un adevărat bombardier strategic cu rază lungă de acțiune, primul din China.
„Fără teste de zbor confirmate sau validare a armelor, analiștii rămân prudenți cu privire la capacitatea H-20 de a oferi efecte de precizie în condiții de câmp de luptă. Cu toate acestea, dezvoltarea sa semnalează o schimbare majoră în postura strategică a PLAAF, de la o forță aeriană concentrată regional la una capabilă de descurajare intercontinentală”, se precizează în analiza publicată de Army Recognition.
B-21 Raider a fost proiectat de la început pentru a opera în cadrul Joint All-Domain Command and Control (JADC2). Acest lucru permite bombardierului să servească nu doar ca platformă de atac de precizie, ci și ca nod de senzori avansat, capabil să transmită date de țintire, să efectueze evaluări ale daunelor provocate de luptă și să se sincronizeze cu sisteme cu și fără pilot în mai multe domenii.
Sistemele de la bordul lui rămân la nivelul speculațiilor, deocamdată, deși observatorii anticipează utilizarea radarului AESA dezvoltat pe plan intern, a navigației prin satelit conectate la BeiDou și a unei game de capabilități indigene de război electronic.
„Deși China a făcut progrese în miniaturizarea senzorilor și a tehnologiei de legătură a datelor, nivelul de redundanță, criptare și rezistență a câmpului de luptă necesar pentru conflictele de înaltă performanță între egali este încă în curs de dezvoltare”, arată Army Recognition.
În ceea ce privește raza de acțiune și rezistența, se așteaptă ca B-21 să atingă o rază de luptă mai mare de 9.000 de kilometri fără realimentare, oferindu-i capacitatea de a ataca de pe baze continentale americane împotriva țintelor din Indo-Pacific, Orientul Mijlociu sau Europa de Est.
Pe de altă parte, H-20 extinde dramatic raza de acțiune strategică a Chinei în domeniul aviației. Cu o rază de acțiune așteptată, capabilă să ajungă la bazele americane din Guam și, eventual, Hawaii, cu sprijin de tancuri, bombardierul încalcă limitele regionale tradiționale ale Chinei.
Bombardierul H-20 nu a fost încă prezentat publicului în zbor, iar rapoarte fiabile sugerează că este încă în curs de testare la sol și integrare.
Chiar presupunând o lansare oficială în anul următor, capacitatea operațională deplină s-ar putea să nu fie atinsă înainte de începutul anilor 2030.
În cele din urmă, B-21 Raider nu este doar un bombardier. Este un pilon central în arhitectura în evoluție a proiecției puterii americane, a descurajării și a războiului de înaltă performanță. Capacitatea sa de a lansa arme nucleare sau convenționale, de a partaja informații în timp real și de a se adapta în zbor îl face un simbol al superiorității tehnologice și doctrinare a SUA în domeniul puterii aeriene.
„Xi’an H-20, deși încă o enigmă, marchează o provocare îndrăzneață la adresa dominației SUA în acest domeniu și semnalează intenția Beijingului de a lansa o capacitate de atac strategic cu adevărat globală. Pe măsură ce ambele platforme evoluează, ele vor modela echilibrul dintre puterea aeriană și stabilitatea strategică în moduri care se extind mult dincolo de orizontul radarului”, notează Army Recognition.
