Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie dezvăluie o operațiune secretă a submarinelor rusești în apele sale teritoriale. Ce mesaj îi transmit britanicii lui Putin

Marea Britanie dezvăluie o operațiune secretă a submarinelor rusești în apele sale teritoriale. Ce mesaj îi transmit britanicii lui Putin

Marea Britanie dezvăluie o operațiune secretă a submarinelor rusești în apele sale teritoriale. Ce mesaj îi transmit britanicii lui Putin

Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că a staționat vase de luptă pentru a preveni atacurile rusești asupra cablurilor din apele sale teritoriale. 

Regatul Unit a acuzat Moscova pentru că profită de pe urma distragerii atenției globale de la Ucraina la Iran.

Rusia a condus operațiuni secrete

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, spune că Rusia a condus operațiuni sub acoperire în regiunea Mării Nordului. Acestea ar fi vizat rute și infrastructură vitală: conducte și cabluri submarine.

Healey a anunțat că forțele britanice și norvegiene au urmărit și contracarat activitatea militară a submarinelor rusești de clasă Akula și alte două submarine de la Direcția Principală pentru Cercetarea Adâncurilor Mării din Moscova.

Marea Britanie dezvăluie o operațiune secretă a Rusiei

Norvegia a trimis avioane de patrulare maritimă P-8, iar Regatul Unit a staționat o fregată, un petrolier de sprijin și aeronave de patrulare maritimă pentru a monitoriza manevrele vaselor ruse din apele internaționale.

El a dezvăluit că submarinele rusești au părăsit zona și că nu sunt raportate semne de distrugeri, potrivit Reuters.

„Către președintele Putin, îi spun „Vă vedem. Vă vedem activitatea asupra cablurilor și conductelor noastre, și dumneavoastră ar trebui să știți că orice încercare de a le distruge nu va fi tolerată și va întâmpina consecințe serioase”, a spus secretarul.

„Forțele noastre armate nu le-au lăsat nicio îndoială că erau monitorizate, că mișcările lor erau secrete, așa cum plănuise Putin, și că tentativa sa de operațiune secretă fusese expusă”, a adăugat oficialul.

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia/UK Parliament

Autorul recomandă: Oficialii ucraineni raportează că Rusia a pierdut aproape 1,3 milioane de soldați din 24 februarie 2022. Câți ar fi pierdut Ucraina

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
15:15
Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
ULTIMA ORĂ “Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu a fost selectat în competiția oficială de la Cannes. Sebastian Stan joacă rolul principal. Reacția regizorului
14:55
“Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu a fost selectat în competiția oficială de la Cannes. Sebastian Stan joacă rolul principal. Reacția regizorului
FLASH NEWS Incendiu de proporții la velodromul olimpic din Rio de Janeiro. Flăcările au cuprins acoperișul
14:14
Incendiu de proporții la velodromul olimpic din Rio de Janeiro. Flăcările au cuprins acoperișul
MISIUNE SPAȚIALĂ Conferință de presă din spațiu. Echipajul Artemis II anunță că va reveni pe Pământ cu „bunătăți”: Noi descoperiri uluitoare despre Lună
13:37
Conferință de presă din spațiu. Echipajul Artemis II anunță că va reveni pe Pământ cu „bunătăți”: Noi descoperiri uluitoare despre Lună
FLASH NEWS Giorgia Meloni cere suspendarea normelor europene privind deficitul, dacă războiul din Iran continuă. Ce argumente aduce premierul italian
13:33
Giorgia Meloni cere suspendarea normelor europene privind deficitul, dacă războiul din Iran continuă. Ce argumente aduce premierul italian
RĂZBOI Benjamin Netanyahu: „Israelul va continua să atace Hezbollah oriunde va fi necesar”
12:57
Benjamin Netanyahu: „Israelul va continua să atace Hezbollah oriunde va fi necesar”
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
„Voturile ardelenilor nu au ce căuta la sediile UDMR”- Semnalul de alarmă de la vârful Parlamentului European
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Decizie surprinzătoare: Volkswagen spune STOP pentru Euro 7 pe aceste motoare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Efectele schimbărilor climatice persistă chiar și la stră-strănepoți, arată un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe