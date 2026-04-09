Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că a staționat vase de luptă pentru a preveni atacurile rusești asupra cablurilor din apele sale teritoriale.

Regatul Unit a acuzat Moscova pentru că profită de pe urma distragerii atenției globale de la Ucraina la Iran.

Rusia a condus operațiuni secrete

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, spune că Rusia a condus operațiuni sub acoperire în regiunea Mării Nordului. Acestea ar fi vizat rute și infrastructură vitală: conducte și cabluri submarine.

Healey a anunțat că forțele britanice și norvegiene au urmărit și contracarat activitatea militară a submarinelor rusești de clasă Akula și alte două submarine de la Direcția Principală pentru Cercetarea Adâncurilor Mării din Moscova.

Marea Britanie dezvăluie o operațiune secretă a Rusiei

Norvegia a trimis avioane de patrulare maritimă P-8, iar Regatul Unit a staționat o fregată, un petrolier de sprijin și aeronave de patrulare maritimă pentru a monitoriza manevrele vaselor ruse din apele internaționale.

El a dezvăluit că submarinele rusești au părăsit zona și că nu sunt raportate semne de distrugeri, potrivit Reuters.

„Către președintele Putin, îi spun „Vă vedem. Vă vedem activitatea asupra cablurilor și conductelor noastre, și dumneavoastră ar trebui să știți că orice încercare de a le distruge nu va fi tolerată și va întâmpina consecințe serioase”, a spus secretarul. „Forțele noastre armate nu le-au lăsat nicio îndoială că erau monitorizate, că mișcările lor erau secrete, așa cum plănuise Putin, și că tentativa sa de operațiune secretă fusese expusă”, a adăugat oficialul.

