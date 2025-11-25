Prima pagină » Știri externe » Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii

Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii

25 nov. 2025, 16:18, Știri externe
Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii

Regatul Unit a desfășurat, în această toamnă, Exercițiul Pegasus, cea mai mare simulare de pandemie a țării din aproape un deceniu și primul său exercițiu național de urgență de la Covid-19, relatează The Telegraph. Exercițiul a fost încheiat luna trecută și a implicat participarea miniștrilor, activarea COBRA și fiecare departament guvernamental major. La simulare au luat parte toate națiunile descentralizate.

Virusul care omoară copii

Participanții s-au confruntat cu o tulpină fictivă nouă de enterovirus D68 (EV-D68) care își are originea pe insula imaginară Musiyana din sud-estul Asiei. Spre deosebire de Covid-19, virusul simulat a ucis în principal sugari, copii și adolescenți, provocând insuficiență respiratorie, umflarea creierului și paralizie ocazională.

Exercițiul în trei faze a început în septembrie, când, potrivit simulării s-a răspândit în regiuni din Asia. A progresat în octombrie până la o pandemie declarată de OMS, cu închiderea școlilor, tensiune în spitale și proteste stradale împotriva distanțării sociale, apoi a escaladat în noiembrie până la carantină națională, închiderea afacerilor neesențiale, interdicții de călătorie și temeri legate de penuria de alimente din cauza unei potențiale infectări a efectivelor de porci.

Miniștrii implicați în exercițiu au fost nevoiți, inclusiv, să participe la „jocuri de război” pentru a gestiona proteste stradale fictive legate de distanțarea socială, conform informațiilor publicate de Telegraph. Miniștrii au testat atât decizii de limitare a răspândirii virusului, cât și de atenuare a acestuia, inclusiv dacă restricțiile timpurii de călătorie ar putea ține virusul departe de Marea Britanie.

Exercițiul Pegasus a fost desemnat un exercițiu național de urgență „De nivel 1”.

Cum s-a desfășurat simularea

În Faza 1, participanților li s-a spus că un focar al unui nou enterovirus a apărut pe insula fictivă „Musiyana” din Asia de Sud-Est și că acesta se răspândise deja în Malaezia și Singapore.

Focarul a apărut în urma unui „festival culinar” local, un copil murise pe 17 septembrie, iar virusul era „considerat a avea potențial pandemic”.

În faza a doua a simulării, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat oficial o pandemie, școlile au fost închise, iar spitalele au început să fie supuse unor presiuni. Au izbucnit și proteste împotriva distanțării sociale.

COBRA a fost informată că, la fel ca virusul Covid, și acesta se poate răspândi prin aerosoli și picături respiratorii și că „răspândirea asimptomatică nu poate fi exclusă”.

În Faza 3, a fost declarată o carantină națională și s-a ordonat închiderea afacerilor neesențiale. Au existat, de asemenea, temeri că virusul – despre care se crede că este transmis de porci – ar putea provoca și penurii de alimente dacă efectivele de animale din Regatul Unit s-ar infecta.

Ce este virusul EV-D68

Adevăratul EV-D68 este un virus respirator izolat pentru prima dată în California în 1962, care a câștigat teren la nivel mondial. Pe lângă boli respiratorii și meningită, poate provoca o paralizie asemănătoare poliomielitei la copii, cunoscută sub numele de paralizie flască acută.

Sir Peter Horby, directorul Institutului de Științe Pandemice de la Universitatea Oxford, a declarat: „Alegerea unui enterovirus este o alegere bună, deoarece este o posibilitate reală cu riscuri reale, dar este diferită de ceea ce am văzut până acum.”

Exercițiul a urmat constatărilor anchetei Covid, conform cărora planurile de dinainte de 2020 se concentrau doar pe gestionarea numărului mare de decese, mai degrabă decât pe prevenire, și că închiderea școlilor „a oprit copilăria obișnuită”. Lecții din Pegasus vor fi publicate anul viitor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson

Fostul premier britanic Boris Johnson, acuzat că și-a luat concediu în plină criză COVID. A declarat că a lucrat, dar și-ar fi plimbat câinele și ar fi ieșit cu motocicleta

Citește și

EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
EXTERNE Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat
16:16
Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat
ULTIMA ORĂ Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris
16:01
Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris
EXTERNE Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux
14:57
Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux
EXTERNE Viața bate filmul în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități
14:06
Viața bate filmul în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025