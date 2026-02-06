Prima pagină » Justiție » Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, condamnat la închisoare pentru viol, duce scandalul pe masa CEDO. Ce acuză fostul ierarh

06 feb. 2026, 11:49, Justiție
Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, de 59 de ani, care a fost condamnat la închisoare pentru viol, duce scandalul pe masa CEDO. Fostul ierarh, aflat în Penitenciarul Bacău, care a primit 8 ani de închisoare cu executare, intenționează să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului pentru că instanțele românești i-ar fi încălcat drepturile fundamentale.

Corneliu Bârlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, intenționează să se adreseze către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), deoarece instanțele din România i-ar fi încălcat drepturile fundamentale.

Vestea a fost propagată de susținătorii săi din zona Huși, care relevă faptul că fostul ierarh ar deține „dovezi puternice” în acest sens. Informațiile arată că fostul episcop ar fi „mâniat” de faptul că instanța nu a „luat în considerație declarațiile a trei ierarhi, care l-au calificat drept un păstor de oameni exemplar și plin de calități”, arată Vremea Noua.

„Dreptatea și-o va afla. Preasfințitul are resursele sufletești să lupte pentru adevărul său. Așa cum s-a întâmplat în atât de multe cazuri, când Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate celor condamnați definitiv în România, așa se va întâmpla și în acest caz. Preasfințitul Corneliu a fost acuzat pe nedrept, de unii care l-au vrut doborât. Dar el va birui”, spun apropiații fostului episcop.

„Măcar să ne știe toată Europa. Dar noi îl susținem. Cu noi s-a purtat frumos. Ne-a ajutat. Era om de treabă. Ce a făcut el, doar Dumnezeu îl poate judeca”, fac haz de necaz foștii slujitori apropiați ai fostului episcop.

Condamnat la 8 ani de închisoare cu executare

Vă reamintim că fostul ierarh a fost condamnat în 2025 la 8 ani de închisoare cu executare pentru viol, abuz sexual și șantaj. În noiembrie 2025, el făcuse o solicitare de suspendare a pedepsei, care a fost, însă, respinsă de magistrați. Mai multe detalii se află aici.

De asemenea, Patriarhia Română a aprobat miercuri, 2 iulie, în urma unui sinod, caterisirea prin readucerea la statutul de monah a fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă. Vezi AICI.

„A aprobat caterisirea prin readucerea la statutul de monah a fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, în prezent acesta fiind monah penitent în Penitenciarul Bacău”, a transmis BOR într-un comunicat.

Sursă foto: captură video Youtube

