Mars își extinde operațiunile în UE. Vor investi 1 miliard de euro pe piața europeană

Grupul Mars, producătorul bomboanelor M&M şi Skittles, anunță că va investi un miliard de euro în operaţiunile sale din Uniunea Europeană, până la finele lui 2026, pentru a îmbunătăţi producţia, sustenabilitatea şi inovaţia în regiune.

Noile investiţii se adaugă celor peste 1,5 miliarde de euro pe care producătorul de dulciuri le-a investit deja în operaţiunile sale din UE în ultimii cinci ani, informează Reuters.

Mars are 24 de fabrici în 10 state membre UE, unde are 25.000 de angajaţi. 85% din produsele Mars vândute în UE sunt produse local, iar blocul comunitar este, de asemenea, un centru de export către peste 100 de pieţe din întreaga lume.

„Credem în Europa şi ne-ar plăcea să vedem o creştere mai mare în beneficiul consumatorilor din economiile UE. Investiţiile noastre sunt concepute pentru a menţine operaţiunile noastre la nivel mondial, competitive şi aliniate cu priorităţile pe termen lung ale UE”, a declarat directorul financiar al Mars, Claus Aagaard.

Anul trecut, Mars a anunţat o tranzacţie în valoare de 36 miliarde de dolari pentru a prelua Kellanova, producătorul snacks-uri din cartofi Pringles. Tranzacţia a primit aprobarea autorităţilor antitrust din SUA, dar este analizată de organismele de reglementare din Uniunea Europeană.

