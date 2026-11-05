Melania Trump a primit delegațiile din Rusia și Ucraina la Casa Albă. Prima Doamnă dezvăluie cum a mediat negocierea armistițiului din orașul ucrainean Oleșki

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a primit personal la Casa Albă delegațiile din Rusia și Ucraina, având un rol personal de mediator în negocierile pentru un armistițiu în orașul Oleșki.

În discursul ținut joi, Melania Trump a relatat detalii despre negocierile purtate cu Rusia și Ucraian pentru încetarea temporară a focului în orașul Oleșki, din regiunea Herson.

Prima Doamnă a fost implicată în toate etapele operațiunii, preocupându-se de planificarea deminării și stabilirea rutelor de evacuare.

„Mă aștept ca armistițiul din Oleșki să inspire o pace mai amplă. Acum trebuie să folosim curajul de care s-a dat dovadă la Oleșki pentru a găsi un teren comun, pornind de la preocupara noastră față de suferința oamenilor nevinovați”, a spus Melania Trump.

„Rusia și Ucraina respectă relația pe care o au cu mine și au fost de acord să colaboreze cu mine, în calitate de mediator exclusiv, pentru stabilirea unui armistițiu în Oleșki și în regiunea înconjurătoare din Herson”, a mai declarat Melania Trump.

„O lume liberă este o lume în care oamenii pot trăi cu demnitate, adevăr și cunoaștere, fără teamă, și se pot bucura de libertate sub razele soarelui. Trebuie să existe promisiunea unei vieți fără opresiune”, a adăugat Prima Doamnă.

Pentru prima oară, reprezentanții ucraineni și ruși au stat așezați unul lângă celălalt la Casa Albă. David Arahamia, reprezentantul ucrainean, a stat lângă diplomatul Kirill Dmitriev, iar comisarul Parlamentului ucrainean pentru drepturile omului, Dmitri Lubinets, a stat lângă omologul său rus, Yana Lantratova.

După ce i-a primit pe delegații ruso-ucraineni și au ținut discursuri, Melania Trump le-a înmânat distincții în cadrul unei ceremonii.

La rândul lor, emisarii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski i-au înmânat Melaniei Trump Ordinul Prințesei OlgA.