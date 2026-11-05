În era războiului hibrid, ofensiva asupra Ucrainei se desfășoara și în afara liniei frontului. La data de 4 mai, redactorul-șef al publicației „Kyiv Independent„, Olga Rudenko, i-a anunțat pe cititori, prin intermediul mai multor mail-uri, că site-ul de știri a fost ținta unui atac cibernetic din partea Federației Ruse. Hackerii au trimis cititorilor mai multe notificări, în limba rusă, ce conțineau o serie de fake-news-uri despre războiul din Ucraina. Chiar și utilizatorii din România au fost expuși. Mail-urile conțineau știri false, care anunțau o alianță între Putin și președintele Zelenki, sau moartea lui Volodimir Zelenski. Infractorii au reușit să acceseze adresele de e-mail și numele de cont ale cititorilor.

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Prima etapă a atacului a avut loc miercuri, la ora 1:06, ora României, când utilizatorii au primit un mail în limba rusă, ce avea scris la subiect:

„Zelenski a lansat un focos nuclear asupra Kievului”.

Mesajul continua în interiorul mail-ului, unde cititorii erau înștiințați că Zelenki și Putin „și-au unit forțele”, iar președintele ucrainean a trimis o rachetă nucleară către Kiev.

„Zelenski a avut o întâlnire cu Putin; și-au unit forțele, iar ca semn al prieteniei lor, Zelenski a trimis un focos nuclear spre Kiev. Adăpostiți-vă în subsoluri sau în buncăre”, scria în mail.

Mail-ul părea trimis de pe o adresă asemănătoare cu cea a publicației Kyiv Independent: [email protected], dar era semnat de un utilizatorul cu pseudonimul @iamgirlhacker, ce indica un canal de Telegram. De asemenea, mail-ul a ajuns în căsuța de Spam.

Reacția redactorului-șef de la Kyiv Independent: „Toate indiciile de până acum sugerează o operațiune rusească”

Redactorul-șef al Kyiv Independent, Olga Rudenko, a reacționat aproximativ două ore mai târziu la ora 3:03, ora României, într-un mail, în limba engleză, către utilizatori, în care îi înștiința că site-ul a fost ținta hacherilor ruși.

„Astăzi, mulți dintre voi ați primit un e-mail în limba rusă care părea să provină de la The Kyiv Independent. Acesta nu a fost trimis de noi și ne pare foarte rău că a ajuns în căsuța voastră de e-mail. Unul dintre sistemele noastre a fost compromis, iar toate indiciile de până acum – inclusiv conținutul e-mailului – sugerează o operațiune rusească. Am identificat breșa și lucrăm chiar acum la remedierea acesteia. Hackerii au încercat, de asemenea, să publice mesaje similare pe site-ul nostru, însă acestea au fost șterse imediat. Este prima dată când ne confruntăm cu un astfel de atac și tratăm situația cu maximă seriozitate. Investigăm cele întâmplate împreună cu specialiști în securitate cibernetică. Vom clarifica întreaga situație, vă vom ține la curent și ne vom consolida măsurile de protecție pentru a preveni repetarea unui astfel de incident”, se arată în mail.

Mail-ul respectiv arăta la expeditor adresa reală a publicației Kyiv Independent: [email protected].

Hackerii au continuat atacul și au transmis mesaje jignitoare la adresa lui Zelenski

Atacul cibernetic a continuat, cu alte trei mail-uri către cititorii publicației ucrainene, care conțineau atât fake-news-uri, cât și jigniri la adresa jurnaliștilor, dar și a președintelui Volodimir Zelenski.

La ora 14:39, utilizatorii au primit un mail, tot în limba rusă, ce avea scris la subiect: „Zelenski a lansat un nou atac asupra Ucrainei”.

Cei din spatele operațiunii au transmis o serie de jigniri la adresa celor care au creat platforma publicației „Kyiv Independent”, pe care i-a numit „incompetenți”, având în vedere că au reușit să se infiltreze în servere. De asemenea au adresat injurii și la adresa lui Zelenski.

„Au fost răspândite informații false.

Ați fost din nou atacați de hackeri — voi, dezvoltatori incompetenți care nu știți să vă faceți treaba cum trebuie! Zelenski a trimis un focos nuclear spre o mare parte a Ucrainei — au dat greș și au lovit Kievul în schimb.

Putin nu are de-a face cu un asemenea *******! Ascundeți-vă în beciuri și faceți provizii pentru câteva săptămâni. Racheta „Oreșnik” [Alunul] este pe drum”, se arăta în mail.

Al treilea mail a fost trimis de hackeri la ora 15:11 și avea un conținut similar celui precedent, doar că, de această dată, era scris în limba engleză.

Etapa finală a atacului

În ultima etapă a atacului, cititorii au primit un alt mesaj, pe mail, în limba rusă, la ora 15:18, ce conținea știrea falsă că Volodimir Zelenski ar fi murit. De asemenea, hackerii susțineau că pe canalul de Telegram @iamgirlhacker ar exista chiar și imagini.

„Zelenski a fost împușcat la granița cu Rusia.

Acest lucru s-a întâmplat la ora 16:00. A suferit răni mortale și se temea de venirea nopții. Ultimele imagini pe Telegram: @iamgirlhacker”

Cine se află în spatele operațiunii asupra publicației ucrainene, Kyiv Independent

Canalul de Telegram menționat de infractori, @Iamgirlhacker, este indică o grupare de hackeri, care condamnă ajutorul pe care Statele Unite îl oferă Ucrainei și chiar reproșează publicației Kyiv Independent că ar avea citori americani, plătitori de abonament.

Canalul de Telegram apare că a fost creat la data de 3 noiembrie, adică cu o zi înainte de atacul cibernetic asupra publicației ucrainene.



În una dintre postări, hacherii îl ridiculizează pe redactorul-șef al publicației Kyiv Independent, jurnalista Olga Rudenko, și postează imaginea în care aceasta a anunțat pe site-ul oficial de știri că platforma a fost ținta unui atac.

„Olga Rudenko, ne promovezi canalul de Telegram?”, se arată în postare.

Anunțul publicației Kyiv Independent după atacul cibernetic

Publicația Kyiv Independent a revenit la cititori, joi 5 noiembrie, la ora 2:56, cu o serie de clarificări, în care i-a asigurat că datele personale, cum ar fi conturile bancare, nu au fost periclitate. Jurnaliștii au reiterat că în spatele operațiunii se află o grupare rusă.

„Conținutul acestor mesaje false indică o operațiune de origine rusă. Atacul s-a desfășurat în două valuri. Primul a avut loc în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, când unii dintre dumneavoastră ați primit un e-mail neautorizat care conținea afirmații false în limba rusă. Al doilea val a avut loc în după-amiaza zilei de 4 noiembrie, când au fost trimise alte trei e-mailuri frauduloase, iar site-ul nostru a fost, la rândul său, vizat. Dacă ați susținut vreodată Kyiv Independent, datele dumneavoastră de plată și informațiile bancare nu sunt în pericol. Datele bancare sunt gestionate de furnizori de servicii de plată externi, securizați, iar noi nu avem acces la acestea”, a transmis echipa publicației.

Adresele de e-mail și numele de cont ale cititorilor au fost expuse hackerilor

Potrivit reprezentanților publicației, hackerii au accesat baza de date care conținea email-urile cititorilor și zona în care aceștia se află. Se fa verificări pentru a stabili dacă alte sisteme au mai fost compromise.

„Atacatorii au accesat o bază de date a site-ului care conținea adresele de e-mail și numele de cont ale cititorilor noștri. Aceasta includea, de asemenea, o estimare a țării și regiunii în care vă aflați – informații pe care sistemul nostru le generează automat pe baza adreselor IP. În acest moment, nu avem dovezi că ar fi fost compromise și alte sisteme, însă continuăm investigațiile”, a precizat sursa citată.

Publicația a apelat la experți în securitate cibernetică pentru a gestiona situația și pentru a consolida măsurile de protecție.