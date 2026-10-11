Prima pagină » Știri externe » Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad

Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad

Melania Agiu
Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gruparea Houthi din Yemen a avertizat, duminică, pasagerii, companiile aeriene și angajații din aviație să evite toate aeroporturile din Arabia Saudită. Alertă majoră a fost lansată la doar o zi după un atac devastator asupra aeroportului internațional din Riad, soldat cu 12 morți și peste 300 de răniți, relatează Reuters.

Acesta a fost cel mai sângeros atac de acest gen din regat din ultimii peste zece ani și survine pe fondul unei escaladări a luptelor dintre gruparea Houthi, susținută de Iran, și forțele guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită.

„Reiterăm avertismentul nostru adresat tuturor companiilor aeriene, experților, angajaților, lucrătorilor și călătorilor cu privire la utilizarea aeroporturilor și a spațiului aerian saudit, întrucât acestea sunt vulnerabile la atacuri și au devenit un teatru de operațiuni pentru forțele noastre, cu excepția aeroporturilor din (orașele sfinte) Mecca și Medina”, au declarat houthiții într-o postare pe X.

„Îi îndemnăm pe toți să ia în serios avertismentele noastre, iar Arabia Saudită poartă responsabilitatea pentru orice interceptare eșuată.”

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reuters reamintește că Arabia Saudită și-a intensificat implicarea militară în Yemen în ultimele săptămâni, lansând atacuri împotriva grupării Houthi și sprijinind contraofensiva guvernului yemenit, după ce gruparea a capturat teritorii strategice de-a lungul coastei Mării Roșii luna trecută.

Ministerul Afacerilor Externe din Yemen, condus de rebelii Houthi, a declarat duminică că orice nouă acțiune militară a Arabiei Saudite în Yemen va declanșa o reacție mai puternică, adăugând că acțiunile sale se vor ghida după principiul reciprocității.

„Dacă inamicul saudit nu își încetează agresiunea și amestecul în Yemen, ce e mai rău abia urmează, cu voia lui Dumnezeu”, a afirmat ministerul într-o declarație difuzată de postul de televiziune Al Masirah, condus de gruparea Houthi.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în considerare alăturarea la atacurile saudite împotriva houthiților în cadrul acestui conflict, o ramificație a războiului mai amplu împotriva Iranului pe care SUA și Israelul l-au declanșat în februarie.

Sursă video: X/@MarioNawfal

Arabia Saudită a anunțat sâmbătă că un proiectil a căzut și în apropierea Aeroportului Internațional „Regele Fahd” din Dammam, în Provincia de Est a regatului. De asemenea, s-a raportat și o dronă în regiune duminică.

Atacul de sâmbătă a determinat închiderea temporară a Aeroportului Internațional Regele Khalid, însă Ministerul Energiei din Arabia Saudită a declarat că o conferință internațională pe teme de energie, planificată de mult timp, se va desfășura în continuare duminică la Riad.

Congresul energetic WPC, cu o durată de cinci zile, se desfășoară la un centru de convenții situat la aproximativ 10 km de aeroport. Televiziunea de stat a anunțat că peste 70 de miniștri, 300 de directori de companii și reprezentanți ai peste 25 de organizații internaționale din domeniul energiei și-au confirmat participarea.

Sursă video: X/@MarioNawfal

Nu a fost clar de la început dacă participanții vor fi prezenți fizic sau vor participa online.

De asemenea, duminică este programată o reuniune ministerială a Forumului Internațional al Energiei, a cărei sesiune plenară se va desfășura cu ușile închise, potrivit unui comunicat de presă. Nu au fost disponibile imediat alte detalii.

Școli închise în Arabia Saudită

Autoritățile saudite au informat părinții că orele de curs cu prezență fizică vor fi suspendate și înlocuite cu învățământul la distanță, începând de duminică până joi, pentru toți elevii, profesorii și personalul administrativ.

În atacul de sâmbătă, al treilea asupra aeroportului din Riad într-o săptămână, printre cei 12 morți s-au numărat patru saudiți, doi bangladezi și cetățeni ai Statelor Unite, Iordaniei, Palestinei, Siriei, Sudanului și Egiptului, au declarat autoritățile saudite.

Autoritatea pentru aviație civilă din Arabia Saudită a declarat că operațiunile aeroportuare au fost suspendate temporar, în așteptarea evaluării pagubelor și a condițiilor de siguranță, fără a preciza când vor fi reluate zborurile.

Două atacuri anterioare asupra aeroportului internațional din Riad, care au avut loc la începutul săptămânii, au provocat moartea a patru persoane și au cauzat pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski
16:12
Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski
FLASH NEWS Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
14:42
Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
NEWS ALERT Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce i s-a descoperit un nodul la plămân. Reacția Giorgiei Meloni
14:16
Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce i s-a descoperit un nodul la plămân. Reacția Giorgiei Meloni
CONTROVERSĂ „Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
13:56
„Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
ATAC Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul
13:15
Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul
DEZVĂLUIRI Financial Times: Rusia intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare. Directorul Rheinmentall, primul vizat
11:51
Financial Times: Rusia intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare. Directorul Rheinmentall, primul vizat
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
REACȚIE Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”
16:41
Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”
CONTROVERSĂ Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
16:34
Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
SCANDAL Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”
16:11
Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”
MESAJ Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei
16:00
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei
FLASH NEWS Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
15:11
Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
INEDIT Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
14:44
Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie

Cele mai noi

Trimite acest link pe