Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad

Gruparea Houthi din Yemen a avertizat, duminică, pasagerii, companiile aeriene și angajații din aviație să evite toate aeroporturile din Arabia Saudită. Alertă majoră a fost lansată la doar o zi după un atac devastator asupra aeroportului internațional din Riad, soldat cu 12 morți și peste 300 de răniți, relatează Reuters.

Acesta a fost cel mai sângeros atac de acest gen din regat din ultimii peste zece ani și survine pe fondul unei escaladări a luptelor dintre gruparea Houthi, susținută de Iran, și forțele guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită.

„Reiterăm avertismentul nostru adresat tuturor companiilor aeriene, experților, angajaților, lucrătorilor și călătorilor cu privire la utilizarea aeroporturilor și a spațiului aerian saudit, întrucât acestea sunt vulnerabile la atacuri și au devenit un teatru de operațiuni pentru forțele noastre, cu excepția aeroporturilor din (orașele sfinte) Mecca și Medina”, au declarat houthiții într-o postare pe X. „Îi îndemnăm pe toți să ia în serios avertismentele noastre, iar Arabia Saudită poartă responsabilitatea pentru orice interceptare eșuată.”

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Reuters reamintește că Arabia Saudită și-a intensificat implicarea militară în Yemen în ultimele săptămâni, lansând atacuri împotriva grupării Houthi și sprijinind contraofensiva guvernului yemenit, după ce gruparea a capturat teritorii strategice de-a lungul coastei Mării Roșii luna trecută.

Ministerul Afacerilor Externe din Yemen, condus de rebelii Houthi, a declarat duminică că orice nouă acțiune militară a Arabiei Saudite în Yemen va declanșa o reacție mai puternică, adăugând că acțiunile sale se vor ghida după principiul reciprocității.

„Dacă inamicul saudit nu își încetează agresiunea și amestecul în Yemen, ce e mai rău abia urmează, cu voia lui Dumnezeu”, a afirmat ministerul într-o declarație difuzată de postul de televiziune Al Masirah, condus de gruparea Houthi.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în considerare alăturarea la atacurile saudite împotriva houthiților în cadrul acestui conflict, o ramificație a războiului mai amplu împotriva Iranului pe care SUA și Israelul l-au declanșat în februarie.

Sursă video: X/@MarioNawfal

Arabia Saudită a anunțat sâmbătă că un proiectil a căzut și în apropierea Aeroportului Internațional „Regele Fahd” din Dammam, în Provincia de Est a regatului. De asemenea, s-a raportat și o dronă în regiune duminică.

Atacul de sâmbătă a determinat închiderea temporară a Aeroportului Internațional Regele Khalid, însă Ministerul Energiei din Arabia Saudită a declarat că o conferință internațională pe teme de energie, planificată de mult timp, se va desfășura în continuare duminică la Riad.

Congresul energetic WPC, cu o durată de cinci zile, se desfășoară la un centru de convenții situat la aproximativ 10 km de aeroport. Televiziunea de stat a anunțat că peste 70 de miniștri, 300 de directori de companii și reprezentanți ai peste 25 de organizații internaționale din domeniul energiei și-au confirmat participarea.

Sursă video: X/@MarioNawfal

Nu a fost clar de la început dacă participanții vor fi prezenți fizic sau vor participa online.

De asemenea, duminică este programată o reuniune ministerială a Forumului Internațional al Energiei, a cărei sesiune plenară se va desfășura cu ușile închise, potrivit unui comunicat de presă. Nu au fost disponibile imediat alte detalii.

Școli închise în Arabia Saudită

Autoritățile saudite au informat părinții că orele de curs cu prezență fizică vor fi suspendate și înlocuite cu învățământul la distanță, începând de duminică până joi, pentru toți elevii, profesorii și personalul administrativ.

În atacul de sâmbătă, al treilea asupra aeroportului din Riad într-o săptămână, printre cei 12 morți s-au numărat patru saudiți, doi bangladezi și cetățeni ai Statelor Unite, Iordaniei, Palestinei, Siriei, Sudanului și Egiptului, au declarat autoritățile saudite.

Autoritatea pentru aviație civilă din Arabia Saudită a declarat că operațiunile aeroportuare au fost suspendate temporar, în așteptarea evaluării pagubelor și a condițiilor de siguranță, fără a preciza când vor fi reluate zborurile.

Două atacuri anterioare asupra aeroportului internațional din Riad, care au avut loc la începutul săptămânii, au provocat moartea a patru persoane și au cauzat pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă.