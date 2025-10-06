Dronele agită apele pe frontul european. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un mesaj sarcastic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate în Germania, Polonia, România și în alte țări din Uniunea Europeană.

Într-o lungă postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a invocat ironic o „epidemie de drone zburătoare neidentificate” care ar fi „lovit orașele europene”. Acesta a lansat o serie de teorii, pe un ton sardonic, privind originea acestora, cu țintă evidentă către Ucraina, țara atacată de Rusia de mai bine de 3 ani.

Cum funcționează „epidemia de drone„

În viziunea fostului președinte al Federației Ruse – unul dintre principalii aliați politici ai lui Vladimir Putin europenii fac prea multă tevatură pe marginea dronelor, care sunt cel mai probabil sub un steag fals, fiind lansate de Ucraina.

„O epidemie de UFD-uri, sau Drone Zburătoare Neidentificate, a lovit orașele europene. Sunt peste tot: lângă baze militare, pe aeroporturi, pe câmpuri și deasupra orașelor. Ale cui sunt ele? Care sunt teoriile?

Provocări din partea banderiștilor (n.r. membri ai Organizația Naționaliștilor Ucraineni, în 1940) pentru a obține mai mult armament și a provoca un război.

Activități ale pro-ruşilor din aceste țări, având ca scop destabilizarea vieții din UE.

Testarea rezistenței sistemelor de apărare antiaeriană, efectuată de serviciile de informații locale.

Joaca unor localnici idioți cu scopuri de huliganism.

O desfășurare directă de drone din Rusia.

Teoriile invocate de fostul președinte al Federației Ruse

„Prima este destul de probabilă, deși traiectoria unei drone obișnuite poate fi de regulă urmărită. O grămadă de deviați ucraineni locuiesc în Europa. E mai sigur să zboare drone aici decât pe linia frontului.

A doua teorie este teoretic posibilă, dar totuși îndoielnică. Cei care simpatizează cu țara noastră nu-și vor irosi resursele ieșind din ascunzători. „Cârtițele” noastre așteaptă un ordin separat.

A treia explicație. Da, agențiile de informații și forțele armate naționale ar trebui să-și testeze pregătirea de a respinge atacuri cu UAV-uri. O opțiune viabilă”, conchide Medvedev.

În finalul mesajului, fostul președinte rus a trecut la atacuri directe, afirmând că europenii ar trebui „să simtă frica războiului” și „să tremure asemenea unor animale împinse la abator pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat războiul”.

