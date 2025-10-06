Prima pagină » Știri externe » Medvedev pune gaz pe foc în războiul europenilor cu DRONELE. „Să tremure ca animalele împinse la abator”

Medvedev pune gaz pe foc în războiul europenilor cu DRONELE. „Să tremure ca animalele împinse la abator”

06 oct. 2025, 14:50, Știri externe
Medvedev pune gaz pe foc în războiul europenilor cu DRONELE.

Dronele agită apele pe frontul european. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un mesaj sarcastic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate în Germania, Polonia, România și în alte țări din Uniunea Europeană. 

Într-o lungă postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a invocat ironic o „epidemie de drone zburătoare neidentificate” care ar fi „lovit orașele europene”. Acesta a lansat o serie de teorii, pe un ton sardonic, privind originea acestora, cu țintă evidentă către Ucraina, țara atacată de Rusia de mai bine de 3 ani.

Cum funcționează epidemia de drone

În viziunea fostului președinte al Federației Ruse – unul dintre principalii aliați politici ai lui Vladimir Putin europenii fac prea multă tevatură pe marginea dronelor, care sunt cel mai probabil sub un steag fals, fiind lansate de Ucraina.

„O epidemie de UFD-uri, sau Drone Zburătoare Neidentificate, a lovit orașele europene. Sunt peste tot: lângă baze militare, pe aeroporturi, pe câmpuri și deasupra orașelor. Ale cui sunt ele? Care sunt teoriile?

  • Provocări din partea banderiștilor (n.r. membri ai Organizația Naționaliștilor Ucraineni, în 1940) pentru a obține mai mult armament și a provoca un război.
  • Activități ale pro-ruşilor din aceste țări, având ca scop destabilizarea vieții din UE.
  • Testarea rezistenței sistemelor de apărare antiaeriană, efectuată de serviciile de informații locale.
  • Joaca unor localnici idioți cu scopuri de huliganism.
  • O desfășurare directă de drone din Rusia.

Teoriile invocate de fostul președinte al Federației Ruse

„Prima este destul de probabilă, deși traiectoria unei drone obișnuite poate fi de regulă urmărită. O grămadă de deviați ucraineni locuiesc în Europa. E mai sigur să zboare drone aici decât pe linia frontului.

A doua teorie este teoretic posibilă, dar totuși îndoielnică. Cei care simpatizează cu țara noastră nu-și vor irosi resursele ieșind din ascunzători. „Cârtițele” noastre așteaptă un ordin separat.

A treia explicație. Da, agențiile de informații și forțele armate naționale ar trebui să-și testeze pregătirea de a respinge atacuri cu UAV-uri. O opțiune viabilă”, conchide Medvedev.

În finalul mesajului, fostul președinte rus a trecut la atacuri directe, afirmând că europenii ar trebui „să simtă frica războiului” și „să tremure asemenea unor animale împinse la abator pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat războiul”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut

Dmitri Medvedev acuză Europa că sabotează eforturile SUA pentru ca Rusia să oprească RĂZBOIUL din Ucraina: „Imbecilii europeni împiedică pacea”

Citește și

EXTERNE Copenhaga anunță reguli mai aspre privind petrolierele care trec prin apele daneze: „Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin”
14:52
Copenhaga anunță reguli mai aspre privind petrolierele care trec prin apele daneze: „Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin”
ULTIMA ORĂ Cutremur pe bursele europene: DEMISIA premierului lui Macron scade valoarea euro
14:34
Cutremur pe bursele europene: DEMISIA premierului lui Macron scade valoarea euro
ULTIMA ORĂ Premiul Nobel pentru Medicină 2025, DESCOPERIRE revoluționară. Cine sunt cei trei cercetători care au identificat „gardienii” sistemului imunitar
14:32
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, DESCOPERIRE revoluționară. Cine sunt cei trei cercetători care au identificat „gardienii” sistemului imunitar
EXTERNE Angela Merkel aruncă vină pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Rusia: „Mi-am dorit o nouă abordare / Unele țări s-au împotrivit”
14:11
Angela Merkel aruncă vină pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Rusia: „Mi-am dorit o nouă abordare / Unele țări s-au împotrivit”
EXTERNE Israel și Hamas încep negocierile de PACE în Egipt. Componenta cheie a discuțiilor: eliberarea ostaticilor israelieni
12:30
Israel și Hamas încep negocierile de PACE în Egipt. Componenta cheie a discuțiilor: eliberarea ostaticilor israelieni
EVENIMENT Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT la scurt timp după formarea Cabinetului
11:24
Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT la scurt timp după formarea Cabinetului
Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Bodi și-a părăsit iubita pentru fosta. Telenovela continuă
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
7 secrete ale emiratului Ras Al Khaimah pe care doar localnicii le cunosc