Cristian Lisandru
06 oct. 2025, 10:00, Actualitate
După o scădere a numărului de atacuri, în primele 20 de zile ale lunii august, numărul atacurilor rusești cu drone, în Ucraina, a crescut în luna septembrie și se situează, acum, la aproximativ 188 de drone de tip Shahed pe zi, apropiat de cifrele pentru iunie – o medie de 181 de drone pe zi – și iulie – o medie de 203 drone pe zi.

Numărul mediu lunar de drone lansate de Rusia asupra Ucrainei – pentru perioada iunie-septembrie 2025 – nu înregistrează nicio creștere, situându-se la aproximativ 5.400 de drone pe lună.

„Acest număr constant indică fie saturația producției în Rusia, fie aprovizionarea limitată cu componente cheie”, se arată într-o analiză publicată de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (Institute For Science And International Security), condus de fondatorul și fostul inspector nuclear al AIEA al Națiunilor Unite, David Albright.

Dronele low-cost, 58% din numărul total al dronelor care au lovit Ucraina

Începând cu data de 8 septembrie 2025, surse oficiale ucrainene au început să publice și numărul aproximativ de drone Shahed/Gerbera din numărul total al dronelor lansate de Rusia, cu excepția cazurilor de atacuri în masă, de 400-600 de drone pe zi.

  • Numărul mediu de drone de atac Shahed/Gerbera (drone-capcană, low-cost, utilizate pentru a distrage sistemele de apărare antiaeriană a Ucrainei) este de aproximativ 58% din numărul total.
  • Aceasta coincide cu estimările furnizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională în analizele anterioare și permite o estimare a numărului de drone Shahed/Gerbera produse la Alabuga.

Alabuga – drone Geran-2 produse de Rusia | Foto – Profimedia Images

Alabuga este o zonă economică specială de tip industrial și de producție situată într-o zonă de 20 km² în districtul Ielabujiski al Republicii Tatarstan.

Acționarii societății de administrare a ZES „Alabuga” sunt Federația Rusă – prin SA „Zonelor Economice Speciale” cu participare statală de 100% (66%) – și Ministerul Terenului și Proprietății al Republicii Tatarstan (34%).

Drone Geran-2, produse la Alabuga | Foto – Profimedia Images

  • Dacă se ia în considerare valoarea de 58%, atunci în luna septembrie au fost lansate aproximativ 3.250 de drone Shahed/Gerbera.

În ciuda scăderii numărului total de lansări Shahed în august, comparativ cu perioadele anterioare, numărul relativ de lovituri reușite a fost mai mare în august.

În septembrie, eficacitatea loviturilor dronelor trimise de Rusia asupra Ucrainei a fost apropiată de cea din iunie. Numărul de drone lansate a fost, de asemenea, similar în aceste două luni.

Statistici privind lansările dronelor de tip Shahed în perioada iunie-septembrie 2025 | Foto – Institutul pentru Știință și Securitate Internațională

Dronele atacatoare contracarează mai bine sistemele de război electronic ucrainene

Începând cu luna aprilie a anului 2025, numărul mediu de lovituri cu drone asupra țintei este de aproximativ 12 până la 18%. În timpul unor atacuriîn special cele masive și atacurile care se desfășoară adânc în teritoriul ucrainean, eficacitatea relativă scade la 5-8%, dar uneori ajunge la 30-40%.

Statistică lovituri vs. lansări drone Shahed/Geran și Shahed/Gerbera + Parody în vara anului 2025 | Foto – Institutul pentru Știință și Securitate Internațională

De fapt, cel mai mare număr de lovituri se înregistrează asupra Kievului și asupra teritoriului Ucrainei cel mai apropiat de Rusia (granița sau linia frontului).

  • Astfel, eficacitatea dronelor poate crește atunci când se atacă zone apropiate de linia frontului sau de granița cu Ucraina (Sumî, Harkov, Dnipro, Zaporijia, Odesa etc.), fiindcă timpul de zbor este mult mai scurt, iar rutele pot mai bine planificate.
  • Totodată, modificările recente ale sistemelor de navigație permit dronelor atacatoare să contracareze mai bine sistemele de război electronic ucrainene și să ajusteze traiectoriile de zbor.

Au apărut deja informații despre utilizarea dronelor de atac cu reacție Shahed/Geran –  o dronă kamikaze, etichetată drept „muniție zburătoare”, proiectată să atace ținte prin explozie la impact, care zboară mai repede și sunt mai greu de doborât decât dronele de tip Shahed-136.

Utilizarea constantă a unui număr mare de drone de tip Shahed epuizează resursele de apărare aeriană. Acest lucru necesită o aprovizionare sporită cu sisteme occidentale de apărare aeriană anti-drone.

Drona Shahed 136/Geran-2 | Foto – Profimedia Images

Tactica „haită de lupi

După numărul mare de atacuri rusești cu drone de tip Shahed din luna iunie – o medie zilnică de 181 de drone – și mai ales din iulie – o medie zilnică de 203 drone -, media zilnică în perioada 1-20 august 2025 a fost de 88 de drone.

Până la sfârșitul lunii august, media zilnică crescuse la 133 de drone utilizate.

De asemenea, se mai arată în analiza publicată de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, în comparație cu atacurile de vârf din iulie (539, 728 și 597 de drone pe zi), cel mai mare atac – de la începutul lunii august – a implicat doar 162 de drone, dar în ultimele 10 zile ale lunii august atacurile masive s-au reluat – 574, 598 și 537 de drone pe zi.

Pe de altă parte, scăderea relativă a numărului de drone rusești lansate împotriva Ucrainei se poate datora mai multor factori:

  • Atacurile Ucrainei asupra producției de componente în Rusia (în special echipamente de navigație), problemele legate de lanțul de aprovizionare cu componente și pregătirile pentru un fel de super-atac.
  • Totuși, mulți cred, de asemenea, că Vladimir Putin a decis să reducă intensitatea atacurilor cu drone asupra Ucrainei înainte de summitul cu Trump.
  • Numai că, în același timp, și-a consolidat forțele pentru atacuri care să fie lansate după această întâlnire istorică.

Lansare dronă rusească Geran-2 | Foto – Profimedia Images

Această opinie a fost confirmată și de statisticile privind atacurile rusești la scurt timp după încheierea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

  • Un alt motiv al scăderii numărului de dron utilizate de Rusia ar putea fi legat de tinerii lucrători de la uzină, „vacanța de vară” a studenților de la Politehnica din Alabuga și scandalurile legate de dezvăluirea utilizării tinerelor femei străine în producția de drone.
  • Numărul mai mic de lansări din august ar putea fi legat și de modernizarea dronelor Shahed/Geran + Gerbera/Parodya, plus echiparea acestora cu echipamente electronice noi, pentru a le extinde funcționalitatea, respectiv împărțirea rolurilor și adaptarea la tactica „haită de lupi” (Wolfpack).

O astfel de tactică înseamnă lansarea simultană a unui număr mare drone, pentru a provoca haos pe câmpul de luptă și pentru a crea derută în rândurile adversarului.

Cea mai recentă „inovație” este instalarea de camere video și modemuri, astfel încât dronele de atac, care sunt preprogramate, să poată fi ghidate online, iar dronele care – anterior – serveau doar ca momeli să fie folosite și ca drone de recunoaștere în adâncul teritoriului ucrainean.

Foto colaj main – Profimedia Images

