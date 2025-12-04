Meta începe să elimine conturile adolescenților australieni de pe Instagram și Facebook. Până când se vor mai putea conecta la YouTube

A mai rămas numai o săptămână până la intrarea în vigoare a interdicției oficiale de utilizare a rețelelor de socializare pentru adolescenții din Australia, iar Meta a început deja să elimine conturile tinerilor sub 16 ani, de pe platformele sale Instagram, Facebook și Threads, relatează BBC.

Gigantul tehnologic a anunțat, luna trecută, că a început să notifice utilizatorii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani că le vor fi închise conturile începând cu 4 decembrie.

Se estimează că aproximativ 150.000 de utilizatori de Facebook și 350.000 de conturi de Instagram vor fi afectate. Thread-urile, similare cu X, pot fi accesate doar prin intermediul unui cont de Instagram.

Interdicția din Australia începe pe 10 decembrie, companiile riscând amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari americani) dacă nu iau „măsuri rezonabile” pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să aibă conturi.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat joi pentru BBC că „respectarea legii va fi un proces continuu și cu mai multe niveluri”.

„Deși Meta se angajează să respecte legea, credem că este necesară o abordare mai eficientă, standardizată și care să protejeze confidențialitatea”, au transmis reprezentanții companiei.

Guvernul ar trebui să solicite magazinelor de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor atunci când descarcă aplicații și să ceară aprobarea părinților pentru cei sub 16 ani, a spus Meta, deoarece acest lucru ar elimina necesitatea ca adolescenții să își verifice vârsta în diferite aplicații.

Adolescenții care consideră că au fost clasificați în mod eronat ca având sub 16 ani pot solicita o evaluare și pot trimite un „selfie video” pentru a-și verifica vârsta. De asemenea, pot furniza un permis de conducere sau un act de identitate emis de autorități.

Pe lângă cele trei platforme ale Meta, celelalte site-uri de socializare afectate de interdicție sunt YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick și Twitch.

YouTube va respecta interdicția impusă adolescenților pe rețelele de socializare din Australia

Și YouTube, compania deținută de Google, a distribuit, miercuri, o „actualizare dezamăgitoare” milioanelor de utilizatori și creatori de conținut australieni, afirmând că va respecta prima interdicție mondială privind accesul la rețelele de socializare pentru adolescenți, blocând accesul utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani la conturile lor în câteva zile, transmite NBC.

Decizia pune capăt unei dispute dintre gigantul internetului și guvernul australian, care inițial a exceptat YouTube de la restricția de vârstă, invocând utilizarea acesteia în scopuri educaționale.

„Utilizatorii trebuie să aibă acum 16 ani sau mai mult pentru a se conecta la YouTube”, a anunțat compania într-un comunicat. „Aceasta este o actualizare dezamăgitoare de împărtășit. Această lege nu își va îndeplini promisiunea de a-i face pe copii mai în siguranță online și, de fapt, îi va face pe copiii australieni mai puțin în siguranță pe YouTube.”

YouTube a anunțat că orice utilizator cu vârsta sub 16 ani va fi deconectat automat de pe contul său, începând cu 10 decembrie, ceea ce înseamnă că nu se va mai putea abona, aprecia sau comenta postări, deși va putea în continuare vizualiza conținutul deconectat.

Asta însemna că nici creatorii de conținut minori nu se vor putea conecta sau posta. YouTube nu a precizat cum va verifica vârsta cuiva.

YouTube are 325.000 de conturi deținute de australieni cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, potrivit autorității de reglementare eSafety Commissioner, fiind depășit doar de Snapchat, care are 440.000, și Instagram, care are 350.000 în această categorie de vârstă.

Guvernul australian susține că interdicția are ca scop protejarea copiilor de daunele rețelelor de socializare, dar criticii spun că măsura ar putea izola anumite grupuri care depind de platforme pentru conectare și ar putea împinge copiii către colțuri mai puțin reglementate ale internetului.

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a declarat miercuri că se așteaptă la „probleme“ în primele zile și săptămâni ale interdicției, dar că miza este protejarea Generației Alfa și a generațiilor viitoare.

„Cu o singură lege, putem proteja Generația Alfa de a fi atrasă într-un purgatoriu de algoritmii prădători, descris de omul care a creat funcția drept cocaină comportamentală”, a spus Wells.

Wells a mai spus că urmărește îndeaproape aplicații mai puțin cunoscute, precum Lemon8 – create de creatorii din spatele TikTok – și Yope, pentru a vedea dacă copiii migrează către aceste platforme după interdicție.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Șeful OpenAI anunță “cod roșu” din cauza progreselor realizate de concurenți

Copiii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a intra pe rețelele de socializare, cere Parlamentul European

Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani