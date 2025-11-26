Copiii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a intra pe rețelele de socializare, cere Parlamentul European

Copiii ar trebui să aibă cel puțin 16 ani pentru a accesa rețelele de socializare, a cerut, miercuri, Parlamentul European (PE). Potrivit oficialilor europeni, scopul acestei măsuri este de a proteja minorii de pericolele din mediul online.

„Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și pentru a asigura o implicare online adecvată vârstei, Parlamentul propune o vârstă minimă digitală armonizată la nivelul UE de 16 ani pentru accesul la platformele de socializare, platformele de partajare video și însoțitorii de inteligență artificială, permițând în același timp accesul tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani cu acordul părinților.“, se arată în comunicatul transmis de PE.

Conform sursei citate, deputații europeni au adoptat un raport nelegislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 de abțineri, exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la riscurile pentru sănătatea fizică și mentală cu care se confruntă minorii în mediul online. Aceștia au solicitate și o protecție mai puternică împotriva strategiilor manipulative care pot crește dependența și care sunt dăunătoare capacității copiilor de a se concentra și de a interacționa sănătos cu conținutul online.

Exprimându-și sprijinul pentru eforturile Comisiei de a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei, oficialii europeni insistă asupra faptului că aceste sisteme trebuie să fie precise și să protejeze confidențialitatea minorilor.

Aceștia adaugă că astfel de sisteme nu privează platformele de responsabilitatea lor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adecvate vârstei.

Pentru a stimula o mai bună respectare a Legii privind serviciile digitale (DSA) a UE și a altor legi relevante, oficialii europeni sugerează că managerii platformelor de socializare „ar putea fi trași la răspundere în cazurile de nerespectare gravă și persistentă, în special în ceea ce privește protecția minorilor și verificarea vârstei.“

97% dintre tineri utilizează zilnic internetul

PE spune că măsura a fost propusă după ce un studiu recent a dezvăluit că 97% dintre tineri utilizează zilnic internetul, iar 78% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani își verifică dispozitivele cel puțin o dată la o oră.

În același timp, unul din patru minori prezintă o utilizare „problematică” sau „disfuncțională” a smartphone-urilor, adică modele comportamentale care reflectă dependența.

