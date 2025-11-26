Prima pagină » Știri externe » Copiii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a intra pe rețelele de socializare, cere Parlamentul European

Copiii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a intra pe rețelele de socializare, cere Parlamentul European

26 nov. 2025, 14:41, Știri externe
Copiii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a intra pe rețelele de socializare, cere Parlamentul European

Copiii ar trebui să aibă cel puțin 16 ani pentru a accesa rețelele de socializare, a cerut, miercuri, Parlamentul European (PE). Potrivit oficialilor europeni, scopul acestei măsuri este de a proteja minorii de pericolele din mediul online.

„Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și pentru a asigura o implicare online adecvată vârstei, Parlamentul propune o vârstă minimă digitală armonizată la nivelul UE de 16 ani pentru accesul la platformele de socializare, platformele de partajare video și însoțitorii de inteligență artificială, permițând în același timp accesul tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani cu acordul părinților.“, se arată în comunicatul transmis de PE.

Conform sursei citate, deputații europeni au adoptat un raport nelegislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 de abțineri, exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la riscurile pentru sănătatea fizică și mentală cu care se confruntă minorii în mediul online. Aceștia au solicitate și o protecție mai puternică împotriva strategiilor manipulative care pot crește dependența și care sunt dăunătoare capacității copiilor de a se concentra și de a interacționa sănătos cu conținutul online.

Exprimându-și sprijinul pentru eforturile Comisiei de a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei, oficialii europeni insistă asupra faptului că aceste sisteme trebuie să fie precise și să protejeze confidențialitatea minorilor.

Aceștia adaugă că astfel de sisteme nu privează platformele de responsabilitatea lor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adecvate vârstei.

Pentru a stimula o mai bună respectare a Legii privind serviciile digitale (DSA) a UE și a altor legi relevante, oficialii europeni sugerează că managerii platformelor de socializare „ar putea fi trași la răspundere în cazurile de nerespectare gravă și persistentă, în special în ceea ce privește protecția minorilor și verificarea vârstei.“

97% dintre tineri utilizează zilnic internetul

PE spune că măsura a fost propusă după ce un studiu recent a dezvăluit că 97% dintre tineri utilizează zilnic internetul, iar 78% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani își verifică dispozitivele cel puțin o dată la o oră.

În același timp, unul din patru minori prezintă o utilizare „problematică” sau „disfuncțională” a smartphone-urilor, adică modele comportamentale care reflectă dependența.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: 

Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani

Și Danemarca intenționează să restricționeze accesul la rețele sociale copiilor. La ce vârstă vor fi nordicii MAJORI DIGITAL

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
16:41
Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
EXTERNE Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă
16:18
Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă
EXTERNE Moment stânjenitor pentru Jordan Bardella. Liderul extremei drepte din Franța a fost împroșcat cu făină la un eveniment
15:35
Moment stânjenitor pentru Jordan Bardella. Liderul extremei drepte din Franța a fost împroșcat cu făină la un eveniment
EXTERNE SUA poartă negocieri cu regimul Lukașenko pentru eliberarea a cel puțin 100 de deținuți politici
15:05
SUA poartă negocieri cu regimul Lukașenko pentru eliberarea a cel puțin 100 de deținuți politici
ULTIMA ORĂ Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE
13:39
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE
EXTERNE Prințul HARRY dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie
13:38
Prințul HARRY dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Cancan.ro
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Cancan.ro
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Să învățăm de la peruși: Cum își fac papagalii prieteni noi?
VIDEO Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
16:40
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
POLITICĂ George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
16:40
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
SCANDALOS Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
16:40
Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
ACTUALITATE Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
16:27
Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
VIDEO Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul
16:14
Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”
16:13
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”