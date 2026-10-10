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Michael Douglas rupe tăcerea după 35 de ani și dezvăluie aventura cu o actriță celebră din „Basic Instinct”: „Eram pregătit să-mi părăsesc soția”

Michael Douglas rupe tăcerea după 35 de ani și dezvăluie aventura cu o actriță celebră din „Basic Instinct”: „Eram pregătit să-mi părăsesc soția”
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Actorul Michael Douglas a povestit despre o relație ținută secretă timp de aproximativ 35 de ani, cu actrița Jeanne Tripplehorn, colega sa din thrillerul erotic „Basic Instinct”, lansat în 1992. Douglas a făcut dezvăluirea în timpul unui eveniment organizat la New York, unde a vorbit despre autobiografia sa, „One Helluva Ride”, și despre cele peste șase decenii petrecute la Hollywood.

Relația care a început în timpul filmărilor „Basic Instinct”

Michael Douglas a vorbit despre relația cu Jeanne Tripplehorn în fața publicului prezent marți seară la centrul cultural 92NY din New York. Potrivit publicației germane Bild, actorul a povestit că s-a îndrăgostit de colega sa în timpul filmărilor din 1991.

Michael Douglas și Jeanne Tripplehorn

Tripplehorn, în vârstă de 61 de ani, a interpretat-o în film pe psiholoaga Beth Garner. La acea vreme, atenția publicului era concentrată asupra chimiei dintre Douglas și Sharon Stone, protagonista filmului.

„Adevărul este că m-am îndrăgostit foarte tare de Jeanne, în ciuda diferenței de vârstă de aproape 20 de ani”, a declarat actorul, citat de Bild.

Potrivit acestuia, relația a fost ținută departe de ochii publicului, iar cei doi se întâlneau în special într-o casă pe care Douglas o închiriase în San Francisco.

„Eram pregătit să-mi părăsesc soția pentru Jeanne”

În perioada filmărilor, Douglas era încă însurat cu prima sa soție, Diandra Luker, de care avea să divorțeze în 2000. Actorul a recunoscut că sentimentele pentru Tripplehorn au fost atât de puternice, încât s-a gândit să-și încheie căsnicia.

Michael Douglas și Diandra Luker

„Eram pregătit să-mi părăsesc oficial soția pentru Jeanne. Eram înnebunit după ea”, a povestit Douglas.

El a explicat că relația lor a trecut neobservată deoarece cei din jur bănuiau că ar exista o poveste de dragoste între el și Sharon Stone.

„Erau atât de concentrați asupra unei posibile relații între Sharon și mine, încât nu au observat relația adevărată dintre Jeanne și mine”, a spus actorul.

Sharon Stone și Michael Douglas

Douglas a adăugat că pasiunea din scenele filmului reflecta sentimentele pe care le trăiseră în timpul relației lor.

Cu toate acestea, actorul a recunoscut că știa că începerea unei noi relații serioase imediat după încheierea căsniciei cu Luker nu ar fi fost o idee bună. După terminarea filmărilor, el și Tripplehorn s-au despărțit.

O altă relație din trecut, dezvăluită în autobiografie

Povestea cu Jeanne Tripplehorn nu este singura relație din trecut despre care Michael Douglas a vorbit recent.

În autobiografia sa, actorul a dezvăluit și o relație cu actrița Kathleen Turner, alături de care a jucat în filme precum „Romancing the Stone” (Idilă pentru o piatră preţioasă) – 1984.

Kathleen Turner

Cei doi au devenit unul dintre cuplurile apreciate de pe marele ecran în anii 1980. Potrivit lui Douglas, între ei s-ar fi dezvoltat și o relație romantică în afara platourilor de filmare, despre care nu au vorbit public timp de decenii.

Turner, în vârstă de 72 de ani, a reacționat fără să pară deranjată de dezvăluire.

„Doamne, ce agitație pentru ceva ce s-a întâmplat acum 40 de ani”, a declarat actrița pentru revista People.

Jeanne Tripplehorn nu a comentat dezvăluirile

Jeanne Tripplehorn nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere cu privire la afirmațiile lui Douglas.

Potrivit Bild, actrița avea o relație cu Ben Stiller în perioada respectivă. Cei doi au început să formeze un cuplu în 1990, s-au logodit în 1993 și s-au despărțit în 1996.

Dezvăluirile au fost făcute în timpul evenimentului de la New York dedicat autobiografiei „One Helluva Ride”, în care Douglas vorbește despre cariera sa și despre experiențele personale din cei peste 60 de ani petrecuți în industria cinematografică.

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