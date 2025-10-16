Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO

Atacurile cibernetice atribuite Rusiei s-au concentrat asupra Ucrainei și a statelor membre NATO în 2025, potrivit unui raport anual al companiei Microsoft, publicat joi.

„Actorii statali ruși și-au extins aria țintelor în acest an pentru a se infiltra în rețele și dispozitive în principal în Ucraina în statele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord”, arată Raportul Microsoft privind Apărarea Digitală.

Conform studiului, cele zece țări cele mai vizate de atacurile online din partea Rusiei au fost membre NATO, cu excepția Ucrainei. Numărul atacurilor cibernetice atribuite Moscovei a crescut cu 25% într-un an. Ucraina rămâne țara cea mai vizată, cu 25% din atacuri, precizează compania în comunicat.

Atacurile cibernetice se intensifică

Microsoft a notat, de asemenea, o schimbare în ceea ce privește țintele alese de grupurile de atacatori cibernetici. Atacurile au vizat întreprinderi mici din țări aliate cu Kievul, potrivit cotidianului Sud Ouest.

„Actorii statali ruși pot considera, de asemenea, aceste ținte mai mici ca puncte de acces care necesită mai puține resurse, pe care le pot folosi pentru a obține acces la organizații mai mari”, a explicat Microsoft.

Printre instituțiile cele mai vizate se numără guvernele țărilor, urmate de atacurile asupra sectorului cercetării și al educației, care sunt în creștere. ONG-urile și grupurile de experți se află pe locul trei.

În iulie, NATO a condamnat „activitățile rău intenționate de securitate cibernetică ale Rusiei”, într-un comunicat. Organizația a amintit de atacuri atribuite în 2024 de Germania și Cehia unui grup „subvenționat de GRU”, Serviciul de informații militare rus.

