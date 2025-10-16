Prima pagină » Știri externe » Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO

Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO

16 oct. 2025, 21:20, Știri externe
Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO

Atacurile cibernetice atribuite Rusiei s-au concentrat asupra Ucrainei și a statelor membre NATO în 2025, potrivit unui raport anual al companiei Microsoft, publicat joi.

„Actorii statali ruși și-au extins aria țintelor în acest an pentru a se infiltra în rețele și dispozitive în principal în Ucraina în statele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord”, arată Raportul Microsoft privind Apărarea Digitală.

Conform studiului, cele zece țări cele mai vizate de atacurile online din partea Rusiei au fost membre NATO, cu excepția Ucrainei. Numărul atacurilor cibernetice atribuite Moscovei a crescut cu 25% într-un an. Ucraina rămâne țara cea mai vizată, cu 25% din atacuri, precizează compania în comunicat.

Atacurile cibernetice se intensifică

Microsoft a notat, de asemenea, o schimbare în ceea ce privește țintele alese de grupurile de atacatori cibernetici. Atacurile au vizat întreprinderi mici din țări aliate cu Kievul, potrivit cotidianului Sud Ouest.

 „Actorii statali ruși pot considera, de asemenea, aceste ținte mai mici ca puncte de acces care necesită mai puține resurse, pe care le pot folosi pentru a obține acces la organizații mai mari”, a explicat Microsoft.

Printre instituțiile cele mai vizate se numără guvernele țărilor, urmate de atacurile asupra sectorului cercetării și al educației, care sunt în creștere. ONG-urile și grupurile de experți se află pe locul trei.

În iulie, NATO a condamnat „activitățile rău intenționate de securitate cibernetică ale Rusiei”, într-un comunicat. Organizația a amintit de atacuri atribuite în 2024 de Germania și Cehia unui grup „subvenționat de GRU”, Serviciul de informații militare rus.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării

Donald Trump spune că Narendra Modi i-a dat ASIGURĂRI că India nu va mai cumpăra petrol rusesc

TRUMP a început o campanie împotriva Moscovei. SUA cer Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești

Citește și

EXTERNE Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
21:57
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
EXTERNE O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării
21:39
O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării
VIDEO Un nou incident provoacă îngrijorări cu privire la sănătatea venerabilului SENATOR american Mitch McConnell
21:34
Un nou incident provoacă îngrijorări cu privire la sănătatea venerabilului SENATOR american Mitch McConnell
NEWS ALERT Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina
20:21
Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina
EXTERNE John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
20:13
John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
EXTERNE O femeie albaneză, arestată pentru … bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați
20:09
O femeie albaneză, arestată pentru … bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Trump și Putin vor avea o nouă întâlnire, de data aceasta la Budapesta: Să vedem dacă punem capăt acestui război rușinos
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții