Miliardarul care și-a construit o casă în copac în valoare de 400.000 de euro. Are trei etaje, bar și vitralii

Todd Graves, fondatorul Raising Cane’s Chicken Fingers, a construit o casă în copac cu trei etaje în Baton Rouge, Louisiana. Construcția a costat 400.000 de dolari (aproximativ 343.000 de euro).

Casa din copac este amplasată într-un stejar de 30 de metri înălțime și include elemente precum un tobogan și un punct de observație. Totuși, aceasta se distinge printr-o terasă exterioară de 42 de metri pătrați și o zonă interioară de 37 de metri pătrați, care cuprinde un living confortabil, un dormitor spațios și o baie.

Miliardarul care și-a construit casă în copac

Materialele pe care le-a folosit au povești unice. Tavanul din lemn de pin provine dintr-o fostă fabrică de cusut, iar barul și fereastra din vitralii au fost recuperate din News Orleans după uraganul Katrina. O punte suspendată de 21 de metri, asemănătoare celor din Star Wars, leagă casa de o platformă de observație lângă lac, cu vedere spre campusul Universității de Stat din Louisiana. Construcția acestei case în copac nu a fost ieftină.

Todd Graves a colaborat cu Pete Nelson de la Nelson Treehouse and Supply, care a prezentat proiectul în 2015 în emisiunea Treehouse Masters de pe Animal Planet. Costul de 400.000 de dolari, echivalent cu prețul mediu al unei case în SUA, reprezintă mai puțin de 0,002% din averea lui Graves, estimată la 22 de miliarde de dolari (116,2 miliarde de lei).

„Este distractiv să ai lucruri care par magice”, a declarat Graves.

Casa îi este refugiu

Casa în copac servește drept refugiu pentru a reflecta și pentru a își clarifica ideile. Spațiul a devenit și un punct de întâlnire pentru celebrități.

Ce a început ca un loc de joacă pentru copiii lui Graves și cei din vecinătate s-a transformat într-o destinație pentru artiști precum rapperul Nelly, jucătorul de fotbal american JaMarr Chase. Rapperul Snoop Dogg, în timpul unui concert în Baton Rouge, a vizitat casa în copac.