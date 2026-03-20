Militari greci au doborât două rachete lansate din Iran către Arabia Saudită cu sistemul Patriot. E prima intervenție a Greciei în războiul din Orient

Mihai Tănase
Sistemul Patriot - Foto: Profimedia images

Militari greci au doborât două rachete balistice lansate din Iran către Arabia Saudită, folosind un sistem Patriot. Operațiunea marchează prima intervenție a forțelor elene în cadrul misiunii de protejare a infrastructurii energetice în plină escaladare a războiului din Orientul Mijlociu.

Militari greci au interceptat joi două rachete balistice lansate din Iran către Arabia Saudită, folosind un sistem antiaerian Patriot, a anunțat ministrul apărării de la Atena, Nikos Dendias. Potrivit oficialului elen, rachetele aveau ca țintă rafinării de petrol din regatul saudit, însă au fost neutralizate înainte de a provoca pagube.

„Protecția rafinăriilor și a unităților petroliere este foarte importantă”, a declarat Dendias într-un comunicat.

Grecia a desfășurat sistemul american Patriot în Arabia Saudită încă din 2021, în baza unui acord bilateral menit să protejeze infrastructura energetică strategică a țării.

Operațiunea de joi reprezintă prima intervenție reală a militarilor greci în cadrul acestei misiuni, potrivit unui oficial din ministerul apărării citat de Reuters.

Totodată, mai multe state occidentale și partenere au intensificat sprijinul militar în regiune. Franța oferă asistență Emiratelor Arabe Unite în baza unui acord de apărare, iar Australia a anunțat trimiterea unui avion de supraveghere și a unor rachete.

Anterior, autoritățile saudite anunțaseră interceptarea unei rachete balistice lansate asupra portului Yanbu, situat la Marea Roșie, unde se află o rafinărie importantă.

Evenimentul are loc pe fondul unei escaladări majore în războiul din Orientul Mijlociu, unde Iranul răspunde cu atacuri furibunde asupra statelor din Golf la bombardamentele americane și israeliene începute pe 28 februarie.

