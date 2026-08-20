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Sute de militari ucraineni au dezertat în timpul antrenamentelor din Germania. Care sunt motivele invocate de aceștia

Sute de militari ucraineni au dezertat în timpul antrenamentelor din Germania. Care sunt motivele invocate de aceștia
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Sute de soldați ucraineni au dezertat după ce au finalizat sau în timp ce urmau programele de instruire militară oferite în Germania, se arată într-o investigație publicată de cotidianul german Die Zeit.

Doar în landul Saxonia-Anhalt, ministerul de Interne local a înregistrat oficial în jur de 80 de cazuri, în timp ce la nivelul întregii țări, numărul total raportat neoficial ajunge la ordinul sutelor, deși guvernul de la Berlin nu a publicat încă statistici naționale centralizate.

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De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, aproximativ 29.000 de recruți ucraineni au fost antrenați în Germania în diverse baze militare, acolo unde au învățat tactici de camuflaj, prim-ajutor și utilizarea armamentului occidental. Pe baza mărturiilor strânse de jurnaliștii germani s-a aflat că majoritatea dintre acești militari ucraineni erau aduși forțat pentru mobilizare și invocau epuizarea extremă, frica de moarte și refuzul de a fi trimiși direct să lupte într-un război de uzură.

Potrivit legislației, statutul de refugiat de război aplicat civililor ucraineni nu se aplică automat militarilor trimiși la instruire, iar părăsirea neautorizată a unității de instruire este tratată ca dezertare și se pedepsește în Ucraina cu închisoare între 5 și 12 ani.

Cazurile din Germania nu sunt izolate. Situații similare au fost raportate și în Franța, acolo unde zeci de soldați din brigada Anna Kievska au dispărut în timpul programelor de pregătire. Din cauza acestor riscuri și a limitărilor logistice, comandamentul de la Kiev a început să reducă treptat programele de antrenament extern și a preferat pregătirea trupelor pe teritoriul național.

Un exemplu în acest caz este Volodimir Sulghin din Nipru, în vârstă de 39 de ani, care înaintea războiului a fost pianist, scria poezii și organiza întâlniri pentru studiul biblic. Când Ucraina a lansat mobilizarea forțată, acesta a făcut tot posibilul pentru a se eschiva. Sulghin povestea că ieșea rareori din casă pentru a evita să fie ridicat de patrulele Centrului de Recrutare Teritorială. Își ținea orele de pian doar la el acasă, în timp ce soția sa aducea bani în casă ca femeie de serviciu sau curier. Strategia i-a funcționat până în ianuarie 2026, când a fost oprit pe stradă, băgat în dubă și trimis la armată.

Aproximativ zece zile mai târziu, Volodimir Sulghin a fost trimis la antrenament la poligonul militar Altengrabow, la granița dintre Saxonia-Anhalt și Brandenburg. La început nu se gândea la dezertare. „Soldații germani ne-au primit foarte călduros. Cazarma era curată, mâncarea era bună, așa că am vrut să învăț”, a spus el.

Câteva zile mai târziu, Sulghin a făcut febră și s-a simțit rău în timpul apelului de dimineață. Când a cerut să sară peste micul dejun, un sergent ucrainean l-a lovit în piept în fața celorlalți soldați și, după ce Sulghin a căzut, i s-a ordonat să facă 50 de genuflexiuni drept pedeapsă. După incident, acesta i-a cerut ulterior unui medic german de la bază un antipiretic și a menționat incidentul, doar că atunci când ofițerii ucraineni au aflat, unul dintre ei l-a amenințat că „îl va îngropa într-o groapă și îl va raporta ca dispărut”.

După acest moment, soldatul ucrainean a decis să dezerteze. Doctorul german l-a trimis la o clinică pentru tratament, iar două săptămâni mai târziu a plecat definitiv și nu s-a mai întors la bază.

Jurnaliștii de la Die Zeit au vorbit cu mai mulți soldați ucraineni care au ales să dezerteze. Unul dintre ei a fugit de tratamentul abuziv la care a fost supus de comandanții săi. Alți doi au vrut să se reunească cu cei dragi din UE, pe care nu-i mai văzuseră de ani de zile, în timp ce un altul care ispășise anterior o pedeapsă de 15 ani pentru crimă a văzut evadarea ca pe o șansă de a o lua de la capăt. Un alt ucrainean și-a explicat decizia astfel: „Pur și simplu nu vreau să mor și nu vreau să ucid. Nici pe front, nici în altă parte. Nu este suficient?”

Majoritatea dezertorilor, potrivit Die Zeit, sunt oameni precum Volodimir Sulghin: nu au locuri de muncă bine plătite care le-ar permite să angajeze un avocat pentru a lupta împotriva mobilizării și nu se califică pentru scutirile de la recrutare acordate celor 1,3 milioane de persoane care lucrează în domenii pe care statul le consideră critice.

Rămâne neclar dacă tuturor acestor dezertori ucraineni li se va permite să rămână în Germania. Regulile prin care se acordă rezidența cetățenilor ucraineni care au fugit de invazia rusă nu se aplică și recruților ucraineni care au dezertat pentru a scăpa de serviciul militar. Singura cale legală de ședere este de a solicita azil și de a dovedi că întoarcerea în Ucraina le-ar pune viața în pericol sau i-ar expune persecuțiilor politice.

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