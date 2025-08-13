Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina pregătește o provocare cu scopul de a compromite negocierile ruso-americane programate pentru 15 august.

„Imediat înainte de summitul de vineri, Forțele Armate ale Ucrainei au planificat un atac provocator cu utilizarea de drone și rachete asupra unuia dintre cartierele rezidențiale dens populate sau asupra unui spital, cu un număr mare de victime civile, atac care urmează să fie imediat «documentat» de jurnaliști occidentali”, a transmis ministerul pe Telegram.

În acest scop, un grup de jurnaliști străini a fost adus în orașuș Chuguev din regiunea Harkov de către vehicole SBU luni, pe 11 august, sub pretextul „pregătirii unei serii de reportaje despre locuitorii orașului din zona frontului”, au precizat reprezentanții armatei ruse.

Ministerul rus al Apărării a subliniat că, în urma provocării Kievului, toată responsabilitatea pentru atac va fi pusă pe seama Forțelor Armate Ruse, „pentru a crea un fundal media negativ și condiții pentru perturbarea cooperării ruso-americane în problemele de soluționare a conflictului din Ucraina”.

Foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: