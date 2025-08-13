Rusia îi transmite lui Trump că NU va face schimburi de teritorii cu Ucraina /„Structura teritorială este prevăzută în Constituție”

Administrația Vladimir Putin a semnalat, miercuri, Statelor Unite că nu intenționează să cedeze teritorii Ucrainei în cadrul eventualelor negocieri de pace, Moscova părând să respingă ideile președintelui Donald Trump înaintea summitului din Alaska.

”Structura teritorială a Federației Ruse este prevăzută în Constituția țării. Acest lucru spune tot. Prin urmare, în privința obiectivelor delegației ruse la negocierile din Alaska, acestea sunt dictate exclusiv de interesele naționale”, a declarat Aleksei Fadeiev, consilier al Biroului de presă al Ministerului rus de Externe, citat de agenția de presă Interfax.

Luni, președintele american, Donald Trump, a afirmat că vor exista schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia și a criticat atitudinea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre care a spus că nu este invitat la summitul din Alaska pentru că oricum nu a putut rezolva nimic în ultimii trei ani.

”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski a declarat că trebuie să primească aprobarea la nivel constituțional. A primit aprobarea de a intra în război, de a omorî pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru schimburi teritoriale, căci vor fi anumite schimburi de teritorii. Știu acest lucru de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea, pentru binele Ucrainei. Vor fi lucruri bune, dar și unele rele, pentru ambele părți. Este o chestiune complexă, întrucât sunt linii teritoriale foarte inegale. Vor fi anumite schimburi teritoriale, vor fi schimbări. Vom face schimbări pe liniile frontului. Rusia a ocupat o mare parte a teritoriului Ucrainei, vom încerca să luăm înapoi anumite teritorii pentru Ucraina, dar rușii au luat unele teritorii importante”, a declarat Trump.

Dar Volodimir Zelenski a respins ideea cedării teritoriilor din Donbas.

”Noi nu ne vom retrage din Donbas. Nu putem face acest lucru. Toată lumea uită că teritoriile noastre sunt ocupate ilegal. Pentru ruși, Donbas este platforma de lansare a unei noi ofensive. Nu am de gând să predau țara noastră, pentru că nu am dreptul de a face acest lucru. Dacă părăsim astăzi regiunea Donbas, pozițiile noastre consolidate de pe front, teritoriile noastre, vom permite Rusiei să pregătească o nouă ofensivă”, a afirmat Volodimir Zelenski.

