Spania cere UE să rupă acordul cu Israelul. Acuzații grave la adresa lui Netanyahu din cauza războiului din Orient

Mihai Tănase
Pedro Sánchez - Foto: Profimedia images

Premierul spaniol Pedro Sanchez va propune la Bruxelles ruperea acordului UE-Israel, invocând încălcări ale drepturilor omului. Declarația vine pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al tensiunilor crescânde din Uniunea Europeană.

Pedro Sánchez a anunțat că Spania va solicita oficial, marți, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunea Europeană de la Bruxelles, denunțarea Acordului de asociere cu Israelul, scrie Politico.eu.

Pedro Sánchez – Foto: Profimedia images

Decizia este motivată de ceea ce liderul de la Madrid numește „încălcări ale drepturilor omului” comise de guvernul condus de Benjamin Netanyahu.

„Un guvern care încalcă dreptul internațional și, prin urmare, principiile și valorile Uniunii Europene, nu poate fi partenerul Uniunii Europene; este atât de simplu, atât de clar”, a declarat Sanchez în cadrul unui miting electoral organizat în Andaluzia.

Presiune asupra UE în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Reuniunea de marți de la Bruxelles va avea pe agendă principală conflictul din Orientul Mijlociu, iar liderul spaniol le-a cerut miniștrilor europeni să susțină inițiativa Madridului.

Pedro Sanchez și-a reafirmat opoziția față de războiul pe care îl consideră „ilegal” și „o greșeală imensă”, din partea lui Trump și Netanyahu.

„De aceea, îi rog pe cei care au inițiat acest război să-l oprească și să-l oprească pe Netanyahu”, a afirmat premierul spaniol.

În ciuda poziției ferme împotriva premierului israelian, Sanchez a ținut să precizeze că Spania rămâne un „popor prieten” al Israelului, însă acest lucru nu înseamnă acceptarea unor acțiuni pe care le consideră contrare dreptului internațional.

Totodată, liderul de la Madrid a avertizat că actualul conflict generează „suferință, durere și moarte”, dar și pierderi economice majore și milioane de persoane strămutate.

