Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi că, în ultimii ani, politicienii aflați la conducerea Uniunii Europene au urmat o strategie de război mai degrabă decât de pace, rezultatul fiind că Uniunea Europeană nu mai este un factor în politica globală.

Ministrul ungar a numit strategia urmată de Bruxelles în ultimii ani ca fiind „dăunătoare și periculoasă”.

Oficialul a adăugat că această abordare a a fost o „practică dăunătoare, nefericită și periculoasă”, care a „turnat continuu gaz pe foc, ceea ce a dus la prelungirea războiului și la dezvoltarea unor relații aproape ireconciliabile Europa-Rusia, fapt ce a subminat securitatea europeană”.

În consecință, spune el, Uniunea Europeană a pierdut șansa de a-și determina propriul viitor și soartă, a apreciat ministrul ungar de externe. „Soarta Europei nu este decisă de Europa sau de europeni și cu atât mai puțin de Uniunea Europeană sau de Bruxelles, pentru că a încetat să mai fie un factor politic global”, a spus el.

Potrivit lui Szijjarto, în ultimii trei ani și jumătate, UE nu a putut opri un război în desfășurare în inima continentului european și poartă o responsabilitate semnificativă pentru continuarea războiului. Războiul ar fi putut fi oprit în decurs de o lună și jumătate de la începerea sa, dacă un document parafat de ruși și ucraineni ar fi fost implementat și acceptat ca bază pentru o reglementare, a adăugat el.

Peter Szijjarto: Uniunea Europană i-a forțat pe ucraineni să continue războiul

Ministrul a mai spus că Europa de vest „i-a convins și i-a forțat” pe ucraineni să continue războiul.

„Este bizar să numim aceasta o atitudine pro-pace”, a spus el, adăugând că și cea mai recentă declarație a liderilor europeni, pe care doar Ungaria a refuzat să o semneze, a fost o încercare de a submina calea către pace.

Potrivit lui Peter Szijjarto, ceea ce este sigur este că parteneriatul cu Rusia este inevitabil pentru funcționarea sigură a Europei în viitor, nu din motive politice, ci geografice. El a mai notat că liderii SUA și Rusiei, care sunt capabili să reglementeze situația, se vor întâlni la summitul de vineri din Alaska, întâlnire care, fie dacă va avea succes sau nu, va fi decisivă pentru viitorul lumii, întrucât rezultatul ei va determina în ce măsură lumea va trebui să trăiască potențial în umbra unui al treilea Război Mondial în următorii ani.

Sursa foto main: Profimedia