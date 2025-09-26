Prima pagină » Știri externe » Ministrul rus de Externe: NATO și Uniunea Europeană folosesc UCRAINA pentru a purta „un război adevărat” împotriva Rusiei

26 sept. 2025, 08:50, Știri externe
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a purta „un război adevărat” împotriva țării sale.

Lavrov a vorbit la o întâlnire a miniștrilor de Externe ai statelor G20 de la ONU joi, la două zile după ce președintele american Donald Trump a ironizat performanța militară a Moscovei în Ucraina și a spus că crede că Kievul ar putea recuceri tot teritoriul ocupat de Rusia.

„Un alt exemplu clar este criza din Ucraina provocată de Occident, prin care NATO și UE au declarat deja un război real împotriva țării mele și sunt direct implicate în el”, a declarat ministrul rus de Externe.

Lavrov a făcut remarci similare în trecut, dar discursul său în interiorul clădirii Națiunilor Unite, în fața colegilor miniștri de Externe ai statelor G20, a subliniat gravitatea momentului, notează Reuters.

El nu a făcut nicio referire la comentariile lui Trump de la începutul acestei săptămâni, repetând în schimb poziția Rusiei că acțiunile Occidentului au fost cele care au provocat războiul din Ucraina, care a început când forțele Moscovei au lansat o invazie la scară largă în februarie 2022.

Reacția diplomaților europeni

Ministrul britanic de Externe Yvette Cooper l-a criticat pe Lavrov. Acesta a plecat când Cooper și-a început discursul, în care a condamnat „războiul de agresiune neprovocat” al Rusiei.

„Indiferent de cantitatea de distorsiuni false dintr-o lume fantastică, dezinformarea și propaganda din partea reprezentantului rus despre cauzele războiului nu va convinge pe nimeni”, a spus ea.

Forțele ruse ocupă aproximativ 20% din Ucraina, iar luptele se desfășoară în estul țării la mai bine de 3 ani și jumătate de la invazia pe scară largă.

Kaja Kallas, cel mai înalt reprezentant al politicii externe a Uniunii Europene, le-a cerut puterilor mondiale să exercite presiuni internaționale asupra Rusiei.

„Nu există semne că obiectivul Rusiei de a subjuga Ucraina s-a schimbat”, a spus ea.

