Moldova, cea mai vulnerabilă regiune a României în fața unui ATAC RUSESC din cauza infrastructurii. Un expert în mobilitate urbană propune soluții

La trei ani de când Federația Rusă a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, România și Republica Moldova au devenit vulnerabile în fața conflictului armat din cauza lipsei infrastructurii.

În caz de război, infrastructura joacă un rol esențial pentru transportarea trupelor și vehiculelor blindate. Pe măsură ce analiștii, politicienii și militarii din Europa vestică anticipează escaladarea războiului ruso-ucrainean la scară europeană în următorii ani, flancul estic al NATO este în continuare expus.

Țările Baltice, Finlanda și Polonia, învecinate cu Federația Rusă, înțelegând miza, s-au mobilizat demult pentru un război la scară largă. Între timp, regiunea Moldovei din țara noastră, care ar fi cea mai expusă la o invazie rusească în cazul în care frontul ucrainean ar ceda, nu are o infrastructură pe deplin funcțională în caz de război.

Adrian Covăsnianu, expert în infrastructură, mobilitate urbană și planificare teritorială, fost ministru secretar de stat în Ministerul Transporturilor și membru fondator al asociației „Moldova vrea Autostradă”, a vorbit pentru Ziarul de Iași despre cum s-au pregătit Țările Baltice pentru cel de-al Treilea Război Mondial:

„Țările baltice au înțeles miza. Investesc masiv în infrastructura de transport adaptată nevoilor militare, în fortificarea frontierelor și chiar în reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Autostrada Via Baltica, de exemplu, este proiectată ca arteră de apărare și mobilitate militară, cu finalizare estimată până în 2028. Similar și conexiunea dintre capitala lituaniană Vilnius și orașul polonez Augustow este prevăzută pentru a fi modernizată și adaptată mobilității militare până în 2028 ca o „alternativă” la Via Baltica. Cu alte cuvinte, vedem eforturi conjugate și concrete de utilizare duală, respectiv civil-militară în zona baltică, astfel că am considerat oportună și necesară o analiză pe zona noastră de interes, respectiv estul României. Prin contrast, estul României pare a fi fost uitat. Am analizat ce s-a făcut până acum, unde ne aflăm în 2025 și ce se poate (realist) recupera până în 2028”.