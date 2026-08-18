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O banală joacă se putea transforma într-o tragedie pe o plajă din California. A fost nevoie de intervenția salvamarilor ca să smulgă turiștii din groapa săpată de ei, înainte să se înece

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O zi obișnuită la plajă putea să se sfârșească tragic din cauza unui joc periculos. Câțiva turiști au săpat o groapă în nisipul de pe mal, pe  o plajă din California, exact unde băteau valurile mării, arată imaginile publicate de Daily Mail, pe o rețea socială.  Turiștii (doi frați minori și mama lor) s-au băgat în groapă săpată adânc pe plajă. Când distracția era în toi, groapa s-a umplut brusc cu apa mării și le-a pus viețile în pericol.

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Detalii despre incident

Doi frați minori (băieții cu părul blond din filmare) au săpat groapa adânc cu o lopată, precum și un șanț prin care să pătrundă apa din valurile mării. Încă alți doi băieți au venit să-i ajute să sape șanțul prin care intra apa.

Când groapa și șanțul s-au umplut cu apă, doi dintre băieți și mama lor au intrat să facă baie în piscina improvizată.Dar la un moment dat, groapa s-a surpat, iar cei doi frați au rămas împotmoliți.

Mama îi trăgea disperată de mână pe unul dintre băieți, iar tatăl a intervenit cu ajutorul altor doi adulți să scoată apa cu găleata. Cinci adulți erau la un moment dat în groapă pentru a-i scoate pe cei doi băieți care riscau să se înece.

Alte persoane de pe plajă au intervenit cu lopețile. Au începit să sape pentru a preveni umplerea gropii cu apa mării în care erau împotmoliți cei doi minori.

Operațiune de salvare

Un salvamar a intervenit rapid și i-a ajutat pe copii să iasă afară din groapă și i-au îndemnat pe ceilalți turiști să ocolească zona. Ambii băieți au fost scoși teferi din groapă.

Salvamarii i-au îndemnat pe turiști să evite săparea gropilor adânci, să fie atenți în preajma nisipului instabil și să le respecte întotdeauna avertismentele.

Sursa Video: Daily Mail

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