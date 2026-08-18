Prima pagină » Știri externe » Cum a ajuns Omanul, liniștita țară din Orientul Mijlociu care nu a intrat niciodată într-un conflict direct cu Statele Unite, pe lista roșie a lui Trump

Cum a ajuns Omanul, liniștita țară din Orientul Mijlociu care nu a intrat niciodată într-un conflict direct cu Statele Unite, pe lista roșie a lui Trump

Melania Agiu
Cum a ajuns Omanul, liniștita țară din Orientul Mijlociu care nu a intrat niciodată într-un conflict direct cu Statele Unite, pe lista roșie a lui Trump
Galerie Foto 10
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comunitatea internațională este din nou în alertă, în urma ultimelor afirmații ale președintelui SUA, Donald Trump, care a avertizat că va „face praf” Omanul dacă țara se va interpune în calea unui acord de pace între SUA și Iran.

Omanul poartă, în prezent negocieri, cu Iranul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce autoritățile de la Teheran au afirmat, în repetate rânduri, că nu vor purta discuții directe cu SUA. Mai exact, în ultimele câteva săptămâni, Iranul și Omanul au purtat discuții directe, cu sprijinul unor mediatori din Qatar, pentru a ajunge la un acord privind modul în care va fi gestionat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz în viitor.

Nu este prima dată când Trump amenință Omanul, un aliat al SUA care nu a intrat niciodată într-un conflict direct cu Statele Unite.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În luna mai, el a lansat o amenințare similară. În cadrul unei ședințe a cabinetului din 27 mai, un reporter l-a întrebat pe Trump ce părere are despre ideea ca Omanul și Iranul să supravegheze împreună traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

„Ați accepta un acord pe termen scurt care să permită Iranului și Omanului să controleze strâmtoarea?”, a întrebat jurnalistul.

Trump a răspuns cu o amenințare aparent spontană. „Nimeni nu o va controla. Sunt ape internaționale, iar Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer.”

Omanul, prin apele teritoriale ale căruia trece și disputatul Strâmtoarea Ormuz, s-a poziționat ca parte neutră în războiul dintre SUA și Iran. Cu toate acestea, a suferit o serie de atacuri din partea Iranului, care a vizat resursele militare și infrastructura americană din regiune, ca represalii pentru atacurile americano-israeliene. Acum, Trump amenință că va lansa un atac și asupra sa.

Potrivit unei analize The Jerusalem Post, timp de mulți ani, Omanul a fost o țară care apărea rar în știrile despre Orientul Mijlociu. Nu intra în niciun conflict. Nu existau amenințări teroriste sau extremism. Era un aliat al Occidentului și o țară neutră în regiune. Totuși, războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a adus Omanul în centrul atenției.

„Omanul știe că nu poate scăpa de Orientul Mijlociu. Se află pe malul sudic al Strâmtorii Ormuz. Trebuie să colaboreze cu iranienii. În trecut, Omanul a avut relații amiabile cu Iranul.“, arata analiștii The Jerusalem Post.

Strâmtoarea Ormuz, Foto: Mediafax

Conform acestora, de când sultanul Qaboos bin Said Al Said a venit la putere în 1970 cu sprijinul britanic, capitala Muscat a menținut legături strânse în domeniul securității cu Regatul Unit și cu SUA. În loc să se alinieze pe deplin cu vreun bloc anume, Omanul și-a construit o reputație de mediator discret al regiunii, facilitând negocieri pe care alții nu le puteau realiza.

A jucat un rol-cheie în discuțiile dintre SUA și Iran care au deschis calea către acordul nuclear din 2015 și a găzduit, în repetate rânduri, discuții privind Yemenul și alte crize regionale.

Omanul a susținut, de asemenea, că și-ar putea îmbunătăți relațiile cu Israelul. În trecut, a găzduit oficiali israelieni. De exemplu, l-a primit pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu la Muscat în 2018, pentru discuții cu sultanul Qaboos.

Deși Omanul nu a aderat la Acordurile Abraham, a susținut în mod constant că dialogul cu Israelul poate contribui la stabilitatea regională.

Cu toate acestea, scrie The Jerusalem Post, în ultimii ani, Omanul a devenit din ce în ce mai preocupat de conflictele din regiune, precum războiul declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Sub conducerea actualului sultan, Haitham bin Tariq, Omanul a continuat, în mare măsură, să adopte o abordare echilibrată. Cu toate acestea, rolul său de mediator l-a supus unei presiuni din ce în ce mai mari pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Teheran s-au intensificat. Cel mai recent, amenințările lui Trump au adus Omanul în centrul atenției.

Strâmtoarea Hormuz rămâne în centrul disputei

„Este puțin probabil ca Statele Unite să atace efectiv Omanul. După atacul asupra Iranului, SUA nu-și pot permite noi conflicte și războaie. Scopul amenințărilor este de a avertiza Omanul că nu ar trebui să încheie înțelegeri secrete cu Iranul.“, mai arată publicația.

Iranul dorește, în esență, ca Omanul să perceapă taxe de la navele care traversează Strâmtoarea Ormuz.

„Scopul Iranului este de a atrage Omanul în acest proces, astfel încât Teheranul să poată pretinde că are un pretext pentru a controla strâmtoarea.“, explică The Jerusalem Post.

Astfel, o eventuală înțelegere între Iran și Oman privind Strâmtoarea Ormuz ar putea contraveni uneia dintre cerințele esențiale ale Washingtonului: ca Iranul să renunțe la controlul asupra strâmtorii ca o condiție pentru încetarea războiului. În loc să limiteze acest control, un astfel de acord i-ar conferi o legitimitate mai mare, oficializând poziția Iranului.

Însă experții spun că Trump este probabil supărat și pentru faptul că SUA par să fi fost excluse din acordul referitor la strâmtoare.

„Într-o oarecare măsură, o soluție negociată fără intervenția SUA și care, de fapt, permite Omanului și Iranului să gestioneze tranzitul prin strâmtoarea Ormuz – care se află în întregime în apele teritoriale ale celor două țări – ar demonstra cât de neputincioase sunt și au fost Statele Unite”, a declarat pentru Al Jazeera Laleh Khalili, profesoară de studii privind Golful Persic la Universitatea din Exeter.

Statele Unite și Iranul au avut, de asemenea, opinii diametral opuse cu privire la posibilitatea ca Iranului să i se permită să perceapă taxe de la companiile de transport maritim care utilizează strâmtoarea. Conform dreptului internațional, taxele de trecere prin căi navigabile naturale, precum strâmtoarea Ormuz, sunt interzise, chiar și atunci când, din punct de vedere tehnic, acestea nu se află în apele internaționale.

Cu toate acestea, pot fi percepute taxe pentru servicii precum asigurările, protecția mediului și andocarea. Rămâne de văzut dacă această chestiune va fi abordată într-un acord între Iran și Oman.

La sfârșitul lunii iulie, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat că Iranului nu ar trebui să i se permită să perceapă taxe de trecere de la navele care traversează strâmtoarea Ormuz. Cu câteva zile înainte, Trump însuși a promis că nu vor exista taxe de trecere prin strâmtoare, cu excepția cazului în care acestea ar fi percepute de propria sa țară.

Pe 14 august, Trump a mers și mai departe, declarându-le susținătorilor săi din New York că intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz „teritoriu” al Statelor Unite. „

După ce vom termina de distrus Iranul, care suferă o înfrângere zdrobitoare, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite”, a spus Trump.

Kazem Gharibabadi, viceministrul iranian al afacerilor externe pentru chestiuni juridice și internaționale, a răspuns cu sfidare la această amenințare pe rețelele sociale.

„Trump a afirmat că, după înfrângerea Iranului, va declara în curând Strâmtoarea Ormuz teritoriu american”, a scris Gharibabadi.

„Strâmtoarea Ormuz nu poate fi cucerită nici printr-un tweet, nici printr-un portavion, nici prin emiterea unui decret, nici printr-un discurs electoral. Iranul nu se teme de amenințări și nu se lasă intimidat de o demonstrație de forță.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
22:23
Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
INEDIT Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
20:57
Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
VIDEO O banală joacă se putea transforma într-o tragedie pe o plajă din California. A fost nevoie de intervenția salvamarilor ca să smulgă turiștii din groapa săpată de ei, înainte să se înece
19:48
O banală joacă se putea transforma într-o tragedie pe o plajă din California. A fost nevoie de intervenția salvamarilor ca să smulgă turiștii din groapa săpată de ei, înainte să se înece
NEWS ALERT Zelenski l-a numit oficial pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării. Fedorov nu revine în funcție. Proteste în fața Parlamentului din Kiev
19:14
Zelenski l-a numit oficial pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării. Fedorov nu revine în funcție. Proteste în fața Parlamentului din Kiev
ATAC Tragedie în Filipine: Un elev de liceu și-a ucis un coleg în sala de clasă și a transmis atacul în direct pe internet
18:46
Tragedie în Filipine: Un elev de liceu și-a ucis un coleg în sala de clasă și a transmis atacul în direct pe internet
TENSIUNI Israel a atacat o bază aeriană din Siria
18:28
Israel a atacat o bază aeriană din Siria
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
„Mai frumos e în Ferentari”. Turiști români revoltați de condițiile găsite la hotelurile de pe litoralul Bulgariei: „Nu aș mai veni aici nici gratis”
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică
Ce se întâmplă doctore
Ce i-a provocat infarctul fatal nepotului lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani! Mircea Totolici a murit în somn
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Toată viața a crezut că nu are familie, dar un test ADN a dezvăluit 50 de rude din toată lumea
EXCLUSIV Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
22:37
Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
CONTROVERSĂ Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
21:42
Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
SCANDAL Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
21:30
Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
EXCLUSIV Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă
21:21
Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă

Cele mai noi

Trimite acest link pe