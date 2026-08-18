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Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează că România este dată pe tavă puterilor ostile prin dezastrul politic și economic

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Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Silviu Predoiu a avertizat că România, aflată într-o perioadă de instabilitate, este o țintă vulnerabilă pentru acțiuni de dezinformare și manipulare. Fostul șef SIE a susținut că apatia populației și lipsa interesului pentru verificarea informațiilor îi permit politicienilor să manipuleze mai ușor opinia publică. Silviu Predoiu a subliniat că declarațiile politicienilor și datele prezentate de aceștia pot fi verificate, însă problema este că oamenii nu mai au răbdarea sau interesul să o facă. Urmărește emisiunea live aici.

„Un stat aflat într-o situație cum este România astăzi e un stat perfect ca țintă pentru acțiuni ostile de dezinformare și manipulare. Atunci când populația este pasivă, când nu se implică, când nu reacționează, te poți juca cu politicul oricum vrei tu. Lumea nu mai are interes pentru documentare, comparare și verificare de date. Ce spuneți despre aparatul de propagandă? Orice spune premierul sau Nazare se poate verifica imediat, dacă vrei să verifici. Dacă nu vrei să verifici, principala chestie care definește astăzi românul este apatia. M-am săturat nu mai avem nicio speranță”, a declarat Silviu Predoiu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

România trece prin mai multe crize odată

România traversează o perioadă în care mai multe crize se suprapun și pun presiune pe stat și pe populație. Criza politică, criza economică și bugetară, criza energetică și criza de securitate se manifestă în același timp, iar efectele lor se resimt atât la nivelul instituțiilor, cât și în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Criza politică este alimentată de lipsa unei formule stabile de guvernare și de negocierile prelungite pentru formarea unui Guvern cu puteri depline. Blocajul politic afectează capacitatea statului de a lua decizii și de a răspunde unor probleme urgente car ene bat la usă în fiecare zi. Nicușor Dan nu a ales încă un premier, iar astăzi, 18 august s-au făcut 105 zile de când guvernul demis e la putere.

În paralel, România se confruntă cu o criză economică și bugetară, marcată de deficitul ridicat și de presiunea pentru reducerea cheltuielilor statului. Măsurile fiscale și tăierile de cheltuieli au stârnit nemulțumiri, iar Guvernul trebuie acum să găsească un echilibru între reducerea deficitului și nevoia de a susține economia și populația. Am scăpat de junk ca prin urechile acului, însă sppecialiștii sunt de altă părere. Agenția de rating internațional Fitch și-a revizuit decizia cu privire la ratingul suveran al României, țara noastră scăpând la limită de retrogradarea la categoria junk. Acest succes este însă doar aparent. Chiar dacă România își menține ratingul BBB-, noi suntem de fapt în junk, dacă luăm în calcul dobânzile uriașe la care ne împrumutăm pe piețele externe, susțin specialiștii.

Criza energetică și criza de securitate afectează cetățenii zi de zi

O altă problemă majoră este criza energetică. România se confruntă cu presiuni asupra prețurilor și cu probleme legate de producția și securitatea energetică. Situația este cu atât mai importantă cu cât țara trebuie să decidă cum își asigură energia pe termen lung, inclusiv prin investiții în producția nucleară, regenerabile, stocare și infrastructură. Centrala de la Cernavodă este în continuare închisă din cauza debitului Dunării care a scăzut foarte mult.

Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al Energiei, a anunțat ieri, 17 august, că a început repornirea treptată a celui de-al patrulea grup de la Rovinari. El a precizat că susține funcționarea centralelor pe cărbune și după 31 august, când debitul Dunării este preconizat să crească.

Mai multe fragmente de drone au apărut pe litoralul românesc

La toate acestea se adaugă criza de securitate, într-un context regional extrem de complicat. Războiul din Ucraina și incidentele repetate cu drone în apropierea sau în spațiul aerian românesc ridică întrebări despre capacitatea României de a-și proteja teritoriul și populația. În același timp, România trebuie să își consolideze apărarea și să rămână un partener credibil în cadrul NATO.

Mai multe drone și fragmente de aparate fără pilot au fost descoperite, în ultimele luni, în Marea Neagră și pe litoralul românesc și nu numai. Incidentele s-au succedat într-un interval foarte scurt, de la două drone găsite în largul mării până la fragmente ajunse în zona plajelor de la Costinești și Saturn.

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