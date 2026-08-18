Prima pagină » Știri externe » Istoria partidului „Iabloko”, de la fondare la excludere. Cum s-a născut formațiunea anti-război, eliminată de pe buletinele de vot din Rusia

Istoria partidului „Iabloko”, de la fondare la excludere. Cum s-a născut formațiunea anti-război, eliminată de pe buletinele de vot din Rusia

Melania Agiu
Istoria partidului „Iabloko”, de la fondare la excludere. Cum s-a născut formațiunea anti-război, eliminată de pe buletinele de vot din Rusia
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eliminarea partidului de opoziție „Iabloko” de pe buletinele de vot pentru alegerile din Rusia a declanșat un val puternic de indignare publică. Pe lângă sutele de susținători care s-au adunat, în ultimele zile, în fața Curții Supreme a Federației Ruse, personalități importante aflate în exil, precum Iulia Navalnaia (văduva opozantului rus Alexei Navalnîi), scriitorul Dmitri Bîkov și activistul Oleg Orlov, au sărit imediat în sprijinul formațiunii politice, condamnând eliminarea ultimei voci anti-război din cursa pentru Duma de Stat.

Navalnaia, care conduce acum Fundația Anticorupție (FBK), înființată de soțul ei în 2011, a reacționat la verdictul pronunțat, luni, la Moscova, pe pagina sa de Telegram. Kremlinul intenționa inițial să permită partidului Iabloko să candideze la alegeri, a spus ea, dar cei aflați la putere „s-au speriat” și au blocat partidul.

„Mărul interzis” la alegerile din Rusia

Acum 33 de ani, în octombrie 1993, cu puțin timp înainte de primele alegeri postsovietice pentru Duma de Stat, a fost înființat blocul electoral „Yavlinsky—Boldyrev—Lukin”.

Numele Yabloko /Iabloko derivă de la inițialele celor trei fondatori ai partidului, Grigory Yavlinsky, Yury Boldyrev și Vladimir Lukin (YaBL).

Presa rusă l-au numit atunci „YABLok” (cuvânt care se traduce măr în română n.r.), iar mai târziu aceasta a devenit și denumirea oficială a organizației, care, în ciuda eșecurilor electorale din ultimii ani, rămâne unul dintre cele mai vechi partide active din Rusia. Mărul este acum binecunoscut ca simbol al partidului.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit publicației RBK.ru, „Yabloko” (Partidul Democrat Unit al Rusiei „Yabloko”) este un partid politic rus de orientare social-liberală și una dintre cele mai vechi forțe politice din Rusia contemporană.

Deși a fost înființat în octombrie 1993, formațiunea a primit statutul de partid abia din 2001.

Președintele partidului este Nikolai Rybakov, ecologist și activist pentru drepturile omului. El ocupă această funcție din 2019 și a fost reales în 2023. Partidul a participat la toate cele opt alegeri pentru Duma de Stat, dar din 2007 nu mai are reprezentanți în parlamentul federal. Deputații săi sunt prezenți doar în adunările legislative regionale și în organele de administrație locală.

Liderul istoric al partidului, Grigori Iavlinski (1993–2008), a candidat de trei ori la funcția de președinte.

Partidul nu a susținut acțiunile militare din Ucraina. Începând din 2022, o serie de politicieni membri ai partidului au devenit părți într-o serie de dosare administrative și penale.

Partidul are 78 de filiale regionale și 337 de organizații locale și de bază. Organul suprem de conducere este Comitetul politic federal, iar organul colegial cu funcționare permanentă este Biroul federal.

Conform declarațiilor partidului, numărul membrilor și al susținătorilor depășește 1.008.000 de persoane. Reprezentanții partidului ocupă funcții de deputați la diferite niveluri în 18 regiuni ale Rusiei, printre regiunile în care partidul are o prezență tradițională numărându-se Sankt Petersburg, Pskov și Carelia.

Ideologia partidului „Yabloko”

„Yabloko” se poziționează ca un partid de orientare social-liberală și al „căii europene de dezvoltare”. Partidul a criticat politica lui Boris Elțîn (președinte al Rusiei din 1991 până în 1999 n.r.), iar ulterior și pe cea a lui Vladimir Putin.

De exemplu, poziția partidului „Yabloko” a fost la un pas de a deveni decisivă în cadrul dezbaterii privind procedura de destituire a președintelui Boris Elțîn, în mai 1999. Pentru a-i aduce acuzația privind declanșarea războiului din Cecenia, susținută de membrii partidului „Yabloko”, au lipsit doar 17 voturi.

În mod tradițional, partidul susține economia socială de piață, apărarea drepturilor omului și a mediului înconjurător, precum și statul de drept, și se opune politicii externe agresive.

Din 2006 a fost membru al Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, ALDE). În 2025, Procuratura Generală a declarat ALDE organizație nedorită pe teritoriul Rusiei.

Imediat după aceea, „Yabloko” s-a retras din alianță.

În cadrul partidului „Yabloko” activează fracțiunile „verde”, „pentru apărarea drepturilor omului”, „de gen” și „social-democrată”, fiecare dintre acestea colaborând cu organizații civice din domeniile respective. Fracțiunea „Rusia Verde” este membră a partidului european „Verzii”.

Partidul a criticat dur războaiele din Cecenia, s-a opus anexării Crimeei la Rusia (2014), modificărilor aduse Constituției din 2020 și declanșării acțiunilor militare împotriva Ucrainei în 2022.

La alegerile pentru Duma de Stat din 2026, partidul urma să candideze sub sloganul „Pentru pace și libertate! Pentru o viață fără teamă!”. Principalele puncte ale programului său erau încetarea focului și instaurarea păcii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
22:23
Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
INEDIT Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
20:57
Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
VIDEO O banală joacă se putea transforma într-o tragedie pe o plajă din California. A fost nevoie de intervenția salvamarilor ca să smulgă turiștii din groapa săpată de ei, înainte să se înece
19:48
O banală joacă se putea transforma într-o tragedie pe o plajă din California. A fost nevoie de intervenția salvamarilor ca să smulgă turiștii din groapa săpată de ei, înainte să se înece
NEWS ALERT Zelenski l-a numit oficial pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării. Fedorov nu revine în funcție. Proteste în fața Parlamentului din Kiev
19:14
Zelenski l-a numit oficial pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării. Fedorov nu revine în funcție. Proteste în fața Parlamentului din Kiev
ATAC Tragedie în Filipine: Un elev de liceu și-a ucis un coleg în sala de clasă și a transmis atacul în direct pe internet
18:46
Tragedie în Filipine: Un elev de liceu și-a ucis un coleg în sala de clasă și a transmis atacul în direct pe internet
TENSIUNI Israel a atacat o bază aeriană din Siria
18:28
Israel a atacat o bază aeriană din Siria
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
„Mai frumos e în Ferentari”. Turiști români revoltați de condițiile găsite la hotelurile de pe litoralul Bulgariei: „Nu aș mai veni aici nici gratis”
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică
Ce se întâmplă doctore
Ce i-a provocat infarctul fatal nepotului lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani! Mircea Totolici a murit în somn
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Toată viața a crezut că nu are familie, dar un test ADN a dezvăluit 50 de rude din toată lumea
EXCLUSIV Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
22:37
Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
CONTROVERSĂ Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
21:42
Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
SCANDAL Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
21:30
Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
EXCLUSIV Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă
21:21
Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă

Cele mai noi

Trimite acest link pe