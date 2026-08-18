Istoria partidului „Iabloko”, de la fondare la excludere. Cum s-a născut formațiunea anti-război, eliminată de pe buletinele de vot din Rusia

Eliminarea partidului de opoziție „Iabloko” de pe buletinele de vot pentru alegerile din Rusia a declanșat un val puternic de indignare publică. Pe lângă sutele de susținători care s-au adunat, în ultimele zile, în fața Curții Supreme a Federației Ruse, personalități importante aflate în exil, precum Iulia Navalnaia (văduva opozantului rus Alexei Navalnîi), scriitorul Dmitri Bîkov și activistul Oleg Orlov, au sărit imediat în sprijinul formațiunii politice, condamnând eliminarea ultimei voci anti-război din cursa pentru Duma de Stat.

Navalnaia, care conduce acum Fundația Anticorupție (FBK), înființată de soțul ei în 2011, a reacționat la verdictul pronunțat, luni, la Moscova, pe pagina sa de Telegram. Kremlinul intenționa inițial să permită partidului Iabloko să candideze la alegeri, a spus ea, dar cei aflați la putere „s-au speriat” și au blocat partidul.

„Mărul interzis” la alegerile din Rusia

Acum 33 de ani, în octombrie 1993, cu puțin timp înainte de primele alegeri postsovietice pentru Duma de Stat, a fost înființat blocul electoral „Yavlinsky—Boldyrev—Lukin”.

Numele Yabloko /Iabloko derivă de la inițialele celor trei fondatori ai partidului, Grigory Yavlinsky, Yury Boldyrev și Vladimir Lukin (YaBL).

Presa rusă l-au numit atunci „YABLok” (cuvânt care se traduce măr în română n.r.), iar mai târziu aceasta a devenit și denumirea oficială a organizației, care, în ciuda eșecurilor electorale din ultimii ani, rămâne unul dintre cele mai vechi partide active din Rusia. Mărul este acum binecunoscut ca simbol al partidului.

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Potrivit publicației RBK.ru, „Yabloko” (Partidul Democrat Unit al Rusiei „Yabloko”) este un partid politic rus de orientare social-liberală și una dintre cele mai vechi forțe politice din Rusia contemporană.

Deși a fost înființat în octombrie 1993, formațiunea a primit statutul de partid abia din 2001.

Președintele partidului este Nikolai Rybakov, ecologist și activist pentru drepturile omului. El ocupă această funcție din 2019 și a fost reales în 2023. Partidul a participat la toate cele opt alegeri pentru Duma de Stat, dar din 2007 nu mai are reprezentanți în parlamentul federal. Deputații săi sunt prezenți doar în adunările legislative regionale și în organele de administrație locală.

Liderul istoric al partidului, Grigori Iavlinski (1993–2008), a candidat de trei ori la funcția de președinte.

Partidul nu a susținut acțiunile militare din Ucraina. Începând din 2022, o serie de politicieni membri ai partidului au devenit părți într-o serie de dosare administrative și penale.

Partidul are 78 de filiale regionale și 337 de organizații locale și de bază. Organul suprem de conducere este Comitetul politic federal, iar organul colegial cu funcționare permanentă este Biroul federal.

Conform declarațiilor partidului, numărul membrilor și al susținătorilor depășește 1.008.000 de persoane. Reprezentanții partidului ocupă funcții de deputați la diferite niveluri în 18 regiuni ale Rusiei, printre regiunile în care partidul are o prezență tradițională numărându-se Sankt Petersburg, Pskov și Carelia.

Ideologia partidului „Yabloko”

„Yabloko” se poziționează ca un partid de orientare social-liberală și al „căii europene de dezvoltare”. Partidul a criticat politica lui Boris Elțîn (președinte al Rusiei din 1991 până în 1999 n.r.), iar ulterior și pe cea a lui Vladimir Putin.

De exemplu, poziția partidului „Yabloko” a fost la un pas de a deveni decisivă în cadrul dezbaterii privind procedura de destituire a președintelui Boris Elțîn, în mai 1999. Pentru a-i aduce acuzația privind declanșarea războiului din Cecenia, susținută de membrii partidului „Yabloko”, au lipsit doar 17 voturi.

În mod tradițional, partidul susține economia socială de piață, apărarea drepturilor omului și a mediului înconjurător, precum și statul de drept, și se opune politicii externe agresive.

Din 2006 a fost membru al Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, ALDE). În 2025, Procuratura Generală a declarat ALDE organizație nedorită pe teritoriul Rusiei.

Imediat după aceea, „Yabloko” s-a retras din alianță.

În cadrul partidului „Yabloko” activează fracțiunile „verde”, „pentru apărarea drepturilor omului”, „de gen” și „social-democrată”, fiecare dintre acestea colaborând cu organizații civice din domeniile respective. Fracțiunea „Rusia Verde” este membră a partidului european „Verzii”.

Partidul a criticat dur războaiele din Cecenia, s-a opus anexării Crimeei la Rusia (2014), modificărilor aduse Constituției din 2020 și declanșării acțiunilor militare împotriva Ucrainei în 2022.

La alegerile pentru Duma de Stat din 2026, partidul urma să candideze sub sloganul „Pentru pace și libertate! Pentru o viață fără teamă!”. Principalele puncte ale programului său erau încetarea focului și instaurarea păcii.