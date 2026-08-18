Tragedie în Filipine: Un elev de liceu și-a ucis un coleg în sala de clasă și a transmis atacul în direct pe internet

Un elev din sudul Filipinelor a împușcat mortal un coleg de clasă și apoi s-a sinucis, marți dimineață. Tragedia a avut loc într-un liceu privat din orașul Zamboanga. Atacatorul a folosit o cameră corporală și a transmis întregul incident, în direct, pe internet, scrie NBC News.

Incidentul armat a avut loc la o școală afiliată Universității private Ateneo de Zamboanga din orașul Zamboanga, unde, potrivit unui raport preliminar al poliției, atacatorul a adus un pistol și o pușcă în incinta școlii și a tras asupra elevilor aflați în sala sa de clasă.

Primarul orașului Zamboanga, Khymer Adan Olaso, a declarat pentru postul de radio DZBB că autoritățile au confirmat faptul că atacatorul a transmis în direct atacul prin intermediul unei camere montate pe corp.

Reuters a verificat o înregistrare video transmisă în direct cu autorul atacului din școală. În înregistrare se vede cum acesta intră într-o sală de clasă și deschide focul. Apoi a schimbat arma, a intrat în a doua sală de clasă și a tras din nou. În imagini se vede un elev întins pe podea.

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Motivul atacului nu a fost clar de la început, dar un înalt funcționar a declarat presei că elevul a folosit un pistol de calibru .40, eliberat de Biroul Vamal tatălui său, un funcționar vamal care a fost între timp eliberat din funcție.

O a doua armă recuperată de la locul faptei era o armă de foc personală înregistrată, care aparținea, de asemenea, tatălui autorului atacului, a precizat funcționarul.

Un videoclip difuzat de GMA News, cu imagini estompate, a arătat scene haotice în interiorul unei săli de clasă, în care elevii se ascundeau în timp ce se auzeau mai multe focuri de armă.

Victima era un elev de clasa a X-a, a declarat poliția. Autorul atacului, un elev de clasa a IX-a, s-a sinucis.

Alte două persoane au fost rănite.

Victima a fost găsită la etajul al patrulea al școlii, în timp ce atacatorul a fost găsit ulterior mort la etajul al cincilea, după ce s-a sinucis.

Conform site-ului său web, școala este o clădire cu cinci etaje, situată pe un teren de 8 hectare, care găzduiește elevii de școală primară și gimnazială ai universității.

Mai mulți elevi au fost îngrijiți medical pentru rănile suferite în timpul panicii provocate de încercarea de a scăpa, dar nu au fost semnalate alte decese.

Imaginile de pe rețelele sociale, verificate de Reuters, arătau elevi ai școlii fugind din clădirea campusului, în timp ce în fundal se auzeau cel puțin patru focuri de armă.

Incidentul armat a avut loc în urma unui atac din luna iunie la un liceu public din orașul Tacloban, din centrul Filipinelor, în care cel puțin trei elevi au fost uciși și alți aproximativ 20 au fost răniți, după ce doi dintre colegii lor au deschis focul în incinta școlii.

Incidentele armate în școli sunt rare în Filipine, țară care are reglementări relativ stricte privind deținerea armelor de foc, inclusiv verificări ale antecedentelor și cerințe de evaluare psihologică.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a ordonat autorităților să investigheze și să stabilească măsurile care trebuie luate pentru a preveni violența în școli.