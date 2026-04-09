Papa Leon al XIV-lea a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce a primit vizita vedetelor echipei americane de baschet, Harlem Globetrotters. Cunoscuți pentru show-urile lor spectaculoase, baschetbaliștii americani i-au prezentat Suveranului Pontif câteva dintre cele mai populare trucuri din baschet.

Un moment inedit a avut loc la Vatican, unde Papa Leon al XIV-lea a primit vizita vedetelor echipei Harlem Globetrotters.

La un moment dat, unul dintre jucătorii echipei s-a oferit să-i arate Suveranului Pontif cum se învârte mingea de baschet pe deget, un truc emblematic pentru Harlem Globetrotters, scrie Aapnews.com.

După câteva demonstrații, sportivul a reușit să „paseze” mingea direct pe degetul Suveranului Pontif, care a reușit să o mențină în echilibru pentru câteva secunde. Gestul a fost primit cu entuziasm și zâmbete, iar imaginile au fost rapid distribuite pe rețelele sociale.

Sursa video – X/@CatholicArena

