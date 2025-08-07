Prima pagină » Știri externe » Ion Iliescu, despre vizita memorabilă a președintelui George W. Bush: „CURCUBEUL de la București a marcat intrarea noastră în NATO”

Ion Iliescu, despre vizita memorabilă a președintelui George W. Bush: „CURCUBEUL de la București a marcat intrarea noastră în NATO”

07 aug. 2025, 10:49, Știri externe
Ion Iliescu, despre vizita memorabilă a președintelui George W. Bush: „CURCUBEUL de la București a marcat intrarea noastră în NATO
Galerie Foto 12

În ultimii săi ani de viață, Ion Iliescu și-a amintit de curcubeul apărut pe cerul Bucureștiului în timpul vizitei președintelui american George W.Bush, desfășurată pe 23 noiembrie 2002.

Între 21 și 22 noiembrie 2002,  s-a desfășurat Summitul NATO de la Praga, într-un context în care SUA erau implicate în războiul împotriva terorismului în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. O forță de răspuns NATO era planificată.

La întâlnire a fost reafirmat rolul NATO în lumea post-război rece, iar la o conferință de presă, președintele SUA de atunci, George W. Bush a declarat că SUA, alături de „Coaliția celor dispuși”  trebuie să dezarmeze Irakul condus de dictatorul Saddam Hussein.

Șapte state europene au fost invitate să adere la NATO în 2004: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia. Zece ani mai târziu,  Ion Iliescu, în postura de fost șef al statului,  și-a amintit de acest moment important în istoria României postdecembriste:

„Reuniunea de la Praga a fost în sine un moment politic cu o semnificație deosebită.  Atunci am participat cu o delegație, cu Adrian Năstase premier, cu Mircea Geoană,  Ioan Mircea Pascu, reprezentanții Guvernului si am semnat aderarea noastră la NATO. Apoi, ne-am întors la București, la mitingul la care a participat si președintele SUA, George Bush, când a rămas în memorie apariția curcubeului. A fost o zi ploioasă în timpul mitingului nostru de consemnare a acelui moment și a apărut curcubeul. Când m-am dus în vizită  la Casa Albă era fotografia cu curcubeul de la București. Așa a și rămas în memorie – curcubeul de la București care a marcat intrarea noastră în NATO”, a declarat fostul șef de stat jurnaliștilor și oficialilor prezenți la o ceremonie aniversară din 2012, potrivit Mediafax.

Curcubeul de la București

Si fostul președinte american, George W. Bush, și-a adus aminte de acel moment, pe care l-a povestit în fața unei audiențe de 1.400 de oameni strânși la Biserica Calvary din Souderton, Pennsylvania, despre apariția curcubeului la București.

„Oamenii mă întreabă deseori dacă Dumnezeu mi-a vorbit și eu le răspund de obicei că nu e bine că un președinte să audă voci. În timpul acestei zile înnorate, cu o ploaie ușoară, a apărut un curcubeu exact când mă pregăteam să încep să vorbesc. Se încheia chiar în spatele balconului și le-am spus celor adunați acolo: „Dumnezeu zâmbește Bucureștiului'”, a relatat fostul președinte american, pe care și l-a reamintit la summitul NATO de la București din aprilie 2008.

România a devenit stat membru NATO cu drepturi depline din 29 martie 2004.

Vizita de la Washington DC

La un an după ce l-a găzduit pe cel de-al 43-lea președinte american la București, pe 27 octombrie 2003, i-a venit rândul lui Ion Iliescu să facă o vizită la Casa Albă. A fost o vizită „istorică”, într-o perioadă decisivă când România și Statele Unite au cooperat îndeaproape pentru combaterea terorismului și în a aduce stabilitate și pace în Afganistan și Irak.

Președintele Ion Iliescu a fost primit cu căldură de Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Colin Powell:

„A fost o mare plăcere pentru mine să-l primesc pe Președinte. Am avut o conversație excelentă și am avut ocazia să-i mulțumesc încă o dată Președintelui și poporului român, prin intermediul său, pentru sprijinul acordat Statelor Unite în timpul unor provocări din Afganistan și Irak, românii fiind alături de forțele Coaliției, în special americanii, în ambele locuri. Avem o relație excelentă și cooperăm în multe domenii și îi transmit Președintelui cele mai bune urări de succes în continuare și știu că așteaptă cu nerăbdare să-l vadă pe Președinte mâine”, a declarat atunci Powell.

Iliescu i-a mulțumit:

„Secretarul Colin Powell este un prieten cu adevărat special al României și am apreciat contribuția sa personală, dar am apreciat și evoluția relației noastre bilaterale, parteneriatul nostru, pe bază bilaterală, dar și participarea noastră la această luptă generală împotriva terorismului, precum și cooperarea în Irak și Afganistan, în regiunea noastră, în Balcani, precum și relațiile noastre politice și diplomatice. Acum, împărtășim perspectiva, fiind membru nepermanent al Consiliului de Securitate, pentru a avea o cooperare mai strânsă. Mulțumim foarte mult Administrației în general, Departamentului în special și lui Colin Powell, ca fiind un susținător și prieten foarte activ al României. Vă mulțumesc foarte mult.”

Pe durata vizitei în SUA, Ion Iliescu a primit și cea mai înaltă distincție a Universității George Washington din Washington D.C., anume Medalia Președintelui GW. Iliescu a  vorbit într-un discurs  despre viitorul României, dezvoltarea economică, războiul împotriva terorismului, educație, dorința României de a adera la UE și, mai ales, globalizarea și impactul acesteia asupra lumii.

Ion Iliescu a fost primit cu toate onorurile la Casa Albă de George W. Bush. Cei doi au stat comod, pe fotolii, și au stabilit că relațiile româno-americane nu au fost niciodată mai bune. După strângerea de mână din Biroul Oval, președintele Iliescu s-a urcat în avion și a plecat spre Europa, circulând un zvon că președintele american i-ar fi înmânat o listă cu indezirabili din guvernul condus de premierul Adrian Năstase, precum și numele cu înlocuitorii acestora. Potrivit Descoperă.ro,  jurnalistul Bogdan Chireac a infirmat zvonul.

Sursa Foto: Profimedia | Shutterstock

Autorul recomandă: DOLIU NAȚIONAL! Ziua înmormântării lui Ion Iliescu. Funeraliile, minut cu minut

Citește și

ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță că o ÎNTÂLNIRE între Vladimir Putin și Donald Trump va avea loc „în zilele următoare”
12:04
Kremlinul anunță că o ÎNTÂLNIRE între Vladimir Putin și Donald Trump va avea loc „în zilele următoare”
EXTERNE Trump amenință că ar putea trimite Garda Națională în Washington, D.C.: “Nivelul CRIMINALITĂȚII este de necrezut”
11:48
Trump amenință că ar putea trimite Garda Națională în Washington, D.C.: “Nivelul CRIMINALITĂȚII este de necrezut”
COMERȚ Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia
10:06
Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia
ANALIZĂ China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale
07:30
China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale
EXTERNE India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele”
22:28
India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele”
VIDEO Donald Trump consideră „PRODUCTIVE” discuțiile cu Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina /„Au fost făcute progrese majore”
22:03
Donald Trump consideră „PRODUCTIVE” discuțiile cu Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina /„Au fost făcute progrese majore”
Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un român de 40 de ani a murit în Italia! Bărbatul a fost lovit din plin de un autoturism în timp ce se afla pe bicicletă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Prognoza meteo vine cu vești bune pentru românii care sunt în concediu
A1
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare s-a terminat. Cortegiul se îndreaptă spre Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 9-10 august 2025. Topul evenimentelor care vor avea loc în București: Cinema sub stele, Summer Well, Anatolian Food Fest și multe altele pe care nu trebuie să le ratezi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
Ce este „sindromul Nobel” și de ce atât de mulți laureați îl dezvoltă?
VIDEO Moment istoric- Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se înclină drapelul
12:10
Moment istoric- Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se înclină drapelul
VIDEO Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție
12:04
Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție
VIDEO Gafă de PROPORȚIE la Euronews România: Prezentatoarea l-a anunțat „în sicriu” pe președintele Nicușor Dan
11:36
Gafă de PROPORȚIE la Euronews România: Prezentatoarea l-a anunțat „în sicriu” pe președintele Nicușor Dan
ACTUALITATE Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”
11:15
Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”
REACȚIE Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”
11:11
Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”
ULTIMA ORĂ APARTAMENTE vechi, la vremuri noi! Domeniul imobiliar, pe nisipuri mișcătoare. Prima consecință a majorării TVA pentru locuințe
11:10
APARTAMENTE vechi, la vremuri noi! Domeniul imobiliar, pe nisipuri mișcătoare. Prima consecință a majorării TVA pentru locuințe