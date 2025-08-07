În ultimii săi ani de viață, Ion Iliescu și-a amintit de curcubeul apărut pe cerul Bucureștiului în timpul vizitei președintelui american George W.Bush, desfășurată pe 23 noiembrie 2002.

Între 21 și 22 noiembrie 2002, s-a desfășurat Summitul NATO de la Praga, într-un context în care SUA erau implicate în războiul împotriva terorismului în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. O forță de răspuns NATO era planificată.

La întâlnire a fost reafirmat rolul NATO în lumea post-război rece, iar la o conferință de presă, președintele SUA de atunci, George W. Bush a declarat că SUA, alături de „Coaliția celor dispuși” trebuie să dezarmeze Irakul condus de dictatorul Saddam Hussein.

Șapte state europene au fost invitate să adere la NATO în 2004: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia. Zece ani mai târziu, Ion Iliescu, în postura de fost șef al statului, și-a amintit de acest moment important în istoria României postdecembriste:

„Reuniunea de la Praga a fost în sine un moment politic cu o semnificație deosebită. Atunci am participat cu o delegație, cu Adrian Năstase premier, cu Mircea Geoană, Ioan Mircea Pascu, reprezentanții Guvernului si am semnat aderarea noastră la NATO. Apoi, ne-am întors la București, la mitingul la care a participat si președintele SUA, George Bush, când a rămas în memorie apariția curcubeului. A fost o zi ploioasă în timpul mitingului nostru de consemnare a acelui moment și a apărut curcubeul. Când m-am dus în vizită la Casa Albă era fotografia cu curcubeul de la București. Așa a și rămas în memorie – curcubeul de la București care a marcat intrarea noastră în NATO”, a declarat fostul șef de stat jurnaliștilor și oficialilor prezenți la o ceremonie aniversară din 2012, potrivit Mediafax.

Curcubeul de la București

Si fostul președinte american, George W. Bush, și-a adus aminte de acel moment, pe care l-a povestit în fața unei audiențe de 1.400 de oameni strânși la Biserica Calvary din Souderton, Pennsylvania, despre apariția curcubeului la București.

„Oamenii mă întreabă deseori dacă Dumnezeu mi-a vorbit și eu le răspund de obicei că nu e bine că un președinte să audă voci. În timpul acestei zile înnorate, cu o ploaie ușoară, a apărut un curcubeu exact când mă pregăteam să încep să vorbesc. Se încheia chiar în spatele balconului și le-am spus celor adunați acolo: „Dumnezeu zâmbește Bucureștiului'”, a relatat fostul președinte american, pe care și l-a reamintit la summitul NATO de la București din aprilie 2008.

România a devenit stat membru NATO cu drepturi depline din 29 martie 2004.

Vizita de la Washington DC

La un an după ce l-a găzduit pe cel de-al 43-lea președinte american la București, pe 27 octombrie 2003, i-a venit rândul lui Ion Iliescu să facă o vizită la Casa Albă. A fost o vizită „istorică”, într-o perioadă decisivă când România și Statele Unite au cooperat îndeaproape pentru combaterea terorismului și în a aduce stabilitate și pace în Afganistan și Irak.

Președintele Ion Iliescu a fost primit cu căldură de Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Colin Powell:

„A fost o mare plăcere pentru mine să-l primesc pe Președinte. Am avut o conversație excelentă și am avut ocazia să-i mulțumesc încă o dată Președintelui și poporului român, prin intermediul său, pentru sprijinul acordat Statelor Unite în timpul unor provocări din Afganistan și Irak, românii fiind alături de forțele Coaliției, în special americanii, în ambele locuri. Avem o relație excelentă și cooperăm în multe domenii și îi transmit Președintelui cele mai bune urări de succes în continuare și știu că așteaptă cu nerăbdare să-l vadă pe Președinte mâine”, a declarat atunci Powell.

Iliescu i-a mulțumit:

„Secretarul Colin Powell este un prieten cu adevărat special al României și am apreciat contribuția sa personală, dar am apreciat și evoluția relației noastre bilaterale, parteneriatul nostru, pe bază bilaterală, dar și participarea noastră la această luptă generală împotriva terorismului, precum și cooperarea în Irak și Afganistan, în regiunea noastră, în Balcani, precum și relațiile noastre politice și diplomatice. Acum, împărtășim perspectiva, fiind membru nepermanent al Consiliului de Securitate, pentru a avea o cooperare mai strânsă. Mulțumim foarte mult Administrației în general, Departamentului în special și lui Colin Powell, ca fiind un susținător și prieten foarte activ al României. Vă mulțumesc foarte mult.”

Pe durata vizitei în SUA, Ion Iliescu a primit și cea mai înaltă distincție a Universității George Washington din Washington D.C., anume Medalia Președintelui GW. Iliescu a vorbit într-un discurs despre viitorul României, dezvoltarea economică, războiul împotriva terorismului, educație, dorința României de a adera la UE și, mai ales, globalizarea și impactul acesteia asupra lumii.

Ion Iliescu a fost primit cu toate onorurile la Casa Albă de George W. Bush. Cei doi au stat comod, pe fotolii, și au stabilit că relațiile româno-americane nu au fost niciodată mai bune. După strângerea de mână din Biroul Oval, președintele Iliescu s-a urcat în avion și a plecat spre Europa, circulând un zvon că președintele american i-ar fi înmânat o listă cu indezirabili din guvernul condus de premierul Adrian Năstase, precum și numele cu înlocuitorii acestora. Potrivit Descoperă.ro, jurnalistul Bogdan Chireac a infirmat zvonul.

Sursa Foto: Profimedia | Shutterstock

