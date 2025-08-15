Moscova anunță că atmosfera este „EXCELENTĂ” după încheierea întâlnirii președinților Putin și Trump

Atmosfera dintre Moscova și Washington este ”excelentă” la finalul întâlnirii în format restrâns a președinților Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump.

”Atmosfera este aceeași de fiecare dată, excelentă”, a declarat Andrei Belusov, ministrul rus al Apărării, citat de agenția de presă Interfax.

Andrei Belusov face parte din delegația Rusiei prezentă la summitul cu președintele SUA, Donald Trump, desfășurat în Anchorage, Alaska.

Întâlnirea în format restrâns a președinților Donald Trump și Vladimir Putin tocmai s-a încheiat după aproape trei ore.

”Întrevederea cu Donald Trump a fost extraordinară”, a afirmat, la rândul său, Kirill Dmitriev, emisarul special al Kremlinului pentru Cooperare Economică, citat de agenția de presa ANSA.

Donald trump speră să obțină de la Vladimir Putin angajamentul instituirii unui armistițiu în Ucraina.

Donald Trump sugerase în mai multe rânduri că ar putea pleca de la negocieri dacă observă că Vladimir Putin nu vrea un acord.

”Mergem la întâlnirea cu președintele Putin în Alaska, cred că se va derula foarte bine, dacă nu, voi reveni acasă foarte rapid, voi pleca”, a afirmat Trump înaintea summitului.

Postul de televiziune CNN notează că organizarea conferinței de presă comune a președinților Donald Trump și Vladimir Putin este un semnal că întrevederea a decurs bine.

