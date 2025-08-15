Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că are obiectivul obținerii unui armistițiu între Rusia și Ucraina la summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, subliniind că el nu cedează exigențelor țărilor europene, deși acestea vor fi implicate în negocieri.

Întrebat de jurnaliști, în avionul care l-a transportat spre Anchorage, ce va face un succes summitul cu Vladimir Putin, Trump a răspuns:

”Nu vă pot spune ce, nu știu, nu este nimic fixat, eu vreau anumite lucruri, vreau un armistițiu, nu are legătură cu Europa, nu îmi spune mie Europa ce să fac, dar, în mod evident, vor fi implicați în proces, la fel și președintele Volodimir Zelenski, vreau să văd rapid un armistițiu, nu știu dacă va fi astăzi, dar nu voi fi bucuros dacă nu îl voi obține astăzi. Mi-a spus toată lumea că nu va fi astăzi, dar eu vreau să se oprească omorârea oamenilor. Eu m-am implicat pentru a opri omorârea oamenilor”. ”Noi nu mai oferim bani Ucrainei, ci producem bani, ne cumpără armamentul, îl trimitem la NATO, iar NATO îl transportă cu avioanele, dar nu îmi pasă de acest lucru, îmi pasă și a fost un factor important că Biden a cheltuit 350 de miliarde de dolari fără a obține nimic. Și îmi pasă de ce pierderi au avut săptămâna trecută, au fost pierduți 7.011 oameni, aproape toți militari, 36 de oameni au fost uciși într-un oraș, au fost loviți de o rachetă și au fost peste 7.000 de militari, este o nebunie”, a subliniat Donald Trump.

Președintele SUA a confirmat că va discuta despre schimburi teritoriale la summitul cu Vladimir Putin, precizând însă că deciziile vor aparține Ucrainei.

”Se va discuta despre schimburi teritoriale. Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie și cred că vor lua o decizie adecvată. Eu nu mă aflu aici pentru a discuta despre Ucraina, sunt aici pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor. Sunt două părți. Vladimir Putin a vrut să ia întreaga Ucraină. Dacă nu aș fi președinte, acum ar lua întreaga Ucraină, dar nu va face acest lucru”, a declarat Trump.

Franța, Germania, Marea Britanie și Uniunea Europeană vor o ”pace corectă” și i-au cerut lui Donald Trump să nu ia decizii fără acordul Kievului.

”Summitul din Alaska ar trebui să deschidă drumul spre o pace corectă și spre o dezbatere substanțială între lideri într-un format trilateral. A venit timpul să oprim războiul, iar Rusia trebuie să adopte măsurile necesare. Contăm pe Statele Unite, suntem pregătiți permanent să colaborăm”, a insistat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Foto: Profimedia

