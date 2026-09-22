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Boicot istoric în SUA: Marile rețele TV se solizarizează cu CNN și refuză să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Trump. Discursurile președintelui, difuzate fără sunet

Melania Agiu
Boicot istoric în SUA: Marile rețele TV se solizarizează cu CNN și refuză să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Trump. Discursurile președintelui, difuzate fără sunet
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Marile rețele de televiziune din America – ABC News, CBS News, CNN, Fox News și NBC News – au refuzat, luni, să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Donald Trump. Decizia comună a fost luată ca semn de protest împotriva interdicției impuse de administrația Trump canalelor CNN, MSNBC și Politico de a lucra pe teritoriul Casei Albe, scrie The New York Times.

„Publicul are un interes vital în a primi informații precise și independente despre activitatea guvernului său”, au declarat companiile de televiziune. „Nicio administrație nu ar trebui să limiteze activitatea unei organizații de știri doar pentru că nu-i place modul în care aceasta acoperă evenimentele”, au adăugat redacțiile într-o scrisoare comună.

CNN trebuia să-l însoțească pe Trump la New York, în cadrul unui program de rotație a echipelor de televiziune, pentru a acoperi călătoria sa și participarea sa la Adunarea Generală a ONU. Prin urmare, evenimentele lui Trump la New York, inclusiv călătoria sa la ONU, nu vor fi filmate de echipa de televiziune prezidențială.

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Potrivit imaginilor care circulă în mediul online, discursurile lui Donald Trump, de luni de la New York, au fost difuzate de canalele de televiziune americane fără sunet, din cauza boicotului jurnaliștilor.

Trump, în război cu televiziunile

Această măsură reprezintă o escaladare extraordinară a confruntării în curs dintre administrația Trump și corpul de presă de la Casa Albă, care a început săptămâna trecută, când președintele a interzis jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico accesul în incinta Casei Albe. Cele trei instituții media au declarat luni că vor intenta un proces pentru a-și recâștiga accesul.

Cinci posturi de televiziune — ABC, CBS, CNN, Fox News și NBC — își împart de mult timp responsabilitatea de a asigura transmisiunea televizată a evenimentelor prezidențiale, împărțind costurile financiare și distribuind materialele video preluate de agențiile de știri din întreaga lume.

April 23, 2025 – Washington, District of Columbia, USA – President Donald Trump greets the press as he surveys the North and South Lawns of the White House for potential locations for new flag poles. (Credit Image: � Joyce N. Boghosian/White House/ZUMA Press Wire)

Posturile de televiziune își îndeplinesc sarcinile prin rotație, iar CNN urma să asigure transmisiunea în direct a deplasării lui Trump la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Este extrem de neobișnuit ca un președinte să călătorească sau să organizeze evenimente publice fără a fi însoțit de reprezentanți ai grupului de presă televizată, scrie NYT. Se preconizează totuși că activitățile președintelui vor fi acoperite de jurnaliști din presa scrisă, de la radio și de la agențiile de presă, precum și de fotografi.

„Începând de astăzi, grupul de presă TV nu va mai asigura acoperirea evenimentelor desemnate ca fiind de competența grupului de presă al președintelui”, a scris luni Bryan Boughton, șeful biroului Fox News din Washington, într-o notă adresată membrilor grupului de presă TV, notă care a fost obținută de The New York Times.

(Boughton este președintele interimar al consorțiului grupului de presă TV; posturile de televiziune asigură președinția prin rotație, la fiecare trimestru.)

„Această decizie vine în urma poziției adoptate de Casa Albă, care împiedică CNN să-și îndeplinească sarcinile care îi revin în cadrul sistemului de pool”, a mai scris Boughton. „Nu se va înființa un pool de înlocuire. Toate celelalte activități de acoperire media în cadrul sistemului de pool vor continua în mod normal.”
„Vom oferi informații actualizate pe măsură ce situația evoluează”, a adăugat el.

Vinerea trecută, președintele Trump i-a luat prin surprindere chiar și pe unii dintre propriii săi consilieri când a anunțat brusc interzicerea celor trei agenții de presă, afirmând că s-a săturat de ceea ce a descris drept „știri negative intenționate”. Jurnaliștilor de la cele trei organizații li s-au confiscat legitimațiile atunci când au sosit sâmbătă la complexul Casei Albe.

CNN, MS NOW și Politico au anunțat luni că vor da în judecată administrația Trump pentru că le-a interzis accesul la Casa Albă, susținând că aceasta constituie o încălcare a drepturilor lor prevăzute de Primul Amendament de a realiza reportaje despre președinte. Experții afirmă că este puțin probabil ca această interdicție să reziste unei analize juridice. De asemenea, au solicitat unui judecător să ridice temporar interdicția până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești.

Domnul Trump și-a apărat decizia într-o postare pe rețelele sociale, luni.

„Casa Albă nu lansează un atac împotriva presei libere, pe care o prețuiesc”, a spus el. „Lansează un atac împotriva ȘTIRILOR FALSE, un fenomen care s-a răspândit ca un cancer în iubitele noastre Statele ale Americii.”

Obama a încercat să interzică Fox News

Nu este însă prima dată când o astfel de decizie este luată la Casa Albă. În 2009, scrie NYT, marile rețele de televiziune s-au opus atunci când administrația Obama a încercat să interzică participarea Fox News la un eveniment organizat de Departamentul Trezoreriei; administrația a renunțat la această măsură.

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