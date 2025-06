Motivul pentru care marșul PRIDE a fost interzis la Budapesta. Autoritățile ungare se tem de acest lucru

Poliția ungară a luat măsura interzicerii marșului diversității, intitulat sugestiv Pride, desfășurat anual de comunitatea LGBTQ+ la Budapesta.

Parlamentul ungar, în care partidul conservator Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban are o majoritate importantă, a adoptat în martie o lege care permite poliției să interzică marșurile LGBTQ+ sub pretextul protejării copiilor. De asemenea, poliția are permisiunea să folosească tehnologia recunoașterii faciale pentru a identifica participanții la manifestare.

În acest context, marșul Pride al comunității LGBTQ+ din Budapesta, programat pentru data de 28 iunie, este pus sub semnul întrebării. Primarul orașului, Gergely Karacsony, a încercat să ocolească legea prin transformarea manifestației în eveniment municipal, deoarece pentru astfel de adunări, nu sunt necesare aprobări din partea autorităților statului.

„Din moment ce marșul Pride de la Budapesta va fi un eveniment municipal, interdicția poliției nu are nicio relevanță. Municipalitatea va găzdui sărbătoarea diversității pe 28 iunie, de ziua libertății”, a transmis Karacsony.

Poliția metropolitană din Budapesta l-a contrazis pe primar și susține că evenimentul organizat de edil este interzis prin lege, relatează Reuters.

Orban mizează pe conformiști în alegeri

Aversiunea lui Viktor Orban față de comunitatea LGBTQ+ vine dintr-un set de credințe personale, dar și din dorința de a atrage votanții de partea sa, prin canalizarea disprețului față de anumite categorii de cetățeni, pentru a muta atenția de la problemele statului.

Alegerile de anul viitor se anunță dificile pentru Fidesz, având în vedere ascensiune unui nou partid de opoziție, care amenință guvernarea lui Orban.

Anterior, premierul ungar susținea că organizatorii evenimentului nu ar trebui să se obosească pentru a pune la punct parada din Budapesta, pentru că ea nu va avea loc. În caz contrar, vor exista consecințe, în baza legii adoptate în luna martie.

