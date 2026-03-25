Mutare surpriză pentru un gigant auto german. Volkswagen negociază intrarea în industria de apărare. Ar putea produce componente pentru Iron Dome

Volkswagen analizează o posibilă colaborare cu Rafael pentru producția de componente Iron Dome, unul dintre cele mai bune sisteme antiaeriene din lume, la fabrica din Osnabrück. Proiectul ar putea salva peste 2.000 de locuri de muncă și marca o schimbare majoră de strategie pentru gigantul auto german.

Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, poartă discuții avansate cu compania israeliană de apărare Rafael pentru a deveni furnizor de componente pentru sistemul de apărare aeriană Iron Dome, potrivit unui raport publicat de The Financial Times.

Dacă acordul va fi finalizat, producția ar urma să fie realizată la fabrica din Osnabrück, Germania, unde ar putea fi fabricate camioane pentru transportul rachetelor interceptoare, piese pentru lansatoare și generatoare de energie.

Surse apropiate negocierilor susțin că Volkswagen nu va produce rachetele propriu-zise. În acest moment, informațiile nu au fost confirmate oficial.

„Rafael, Ministerul Apărării german și Volkswagen au refuzat să comenteze”, notează Reuters.

Mutare strategică pentru salvarea locurilor de muncă

Posibila colaborare vine într-un moment critic pentru fabrica din Osnabrück, unde producția de autoturisme este pe cale să fie oprită. Unitatea produce în prezent modelul T-Roc Cabriolet, însă viitorul acesteia este incert.

Un acord cu Rafael ar putea preveni concedierea a aproximativ 2.300 de angajați și ar transforma complet profilul fabricii, de la producția auto la componente pentru industria de apărare.

Surse implicate în discuții susțin că guvernul german este informat și sprijină această cooperare. Dacă negocierile vor avea succes și sindicatul va accepta schimbarea, Volkswagen ar putea deveni un furnizor important pentru Iron Dome în decurs de un an până la un an și jumătate.

De la Beetle la apărare aeriană

Deși Volkswagen nu este cunoscut ca producător de echipamente militare, compania are un trecut complex. Prima sa mașină, celebrul Beetle, a fost proiectată în perioada regimului nazist, dar dezvoltarea ulterioară a brandului a fost realizată sub administrația britanică după al Doilea Război Mondial.

Reconstrucția fabricii din Wolfsburg, coordonată de maiorul britanic Ivan Hirst, a pus bazele succesului global al modelului Beetle, devenit unul dintre cele mai vândute automobile din istorie și un simbol al relansării economiei germane.

În prezent, Volkswagen produce doar versiuni adaptate pentru servicii de urgență sau uz militar limitat, precum Transporter, Crafter sau Amarok, fără a fi implicat direct în industria de armament.

