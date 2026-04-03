NASA a publicat o imagine spectaculoasă cu Pământul. Fotografia a fost realizată de astronauții de la bordul capsulei Orion, din cadrul misiunii lunare Artemis 2.

Astronauții urmează să zboare în jurul Lunii în acest weekend, fiind prima misiune lunară de acest tip din ultimele cinci decenii.

NASA a mai publicat încă o imagine cu Pământul realizată de astronauți.

Imaginea care face istorie: „Salutare, lume”

Prima fotografie impresionantă, numită „Salutare, lume!”, a fost realizată pe 2 aprilie 2026, de către comandantul misiunii Artemis 2, Reid Wiseman.

În 1968, astronauții misiunii spațiale „Apollo 8” au realizat faimoasa fotografie cu „răsăritul Pământului” , văzută de pe orbita Lunii chiar în dimineața zilei de Crăciun.

Astronauții au decolat pe 1 aprilie 2026, de la Centrul Spațial Kennedy. Misiunea se va încheia oficial pe 10 aprilie 2026.

Sursa Foto: NASA

