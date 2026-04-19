Prima pagină » Știri externe » NATO, în prag de criză. Avertismentul Turciei: „Retragerea SUA poate destabiliza Europa. Efectele ar fi devastatoare"

Mihai Tănase
Hakan Fidan - Foto: Anadolu/ABACAPRESS.COM

Posibila retragere a SUA din arhitectura de securitate europeană stârnește îngrijorări majore în rândul aliaților. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, avertizează că un astfel de scenariu, mai ales necoordonat, ar putea destabiliza grav Europa și NATO.

Ministrul de externe al Hakan Fidan a lansat un avertisment dur privind viitorul securității europene, în contextul discuțiilor tot mai intense despre o posibilă retragere a Statele Unite din actuala arhitectură de apărare, scrie Reuters.com.

FILED – 17 October 2025, Turkey, Ankara: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan speaks during a press conference with his German counterpart Johann Wadephul after their meeting at the Turkish Foreign Ministry. Photo: Michael Kappeler/dpa

Oficialul turc a confirmat că există negocieri în desfășurare pentru a gestiona sau limita impactul unei astfel de decizii, însă a subliniat riscurile majore pentru continent.

„Discutăm intens despre modul în care putem gestiona sau atenua retragerea Statelor Unite din ‘arhitectura de securitate europeană’. Nu în totalitate, ci parțial. Chiar și o retragere parțială… ar fi extrem de distructivă pentru Europa dacă nu se realizează într-un mod coordonat”, a declarat Hakan Fidan, în cadrul unui forum diplomatic organizat în Antalya.

Tensiuni tot mai mari în NATO

Contextul acestor declarații este marcat de pozițiile ferme ale Donald Trump, care a amenințat cu retragerea SUA din NATO, după refuzul unor state europene de a participa la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz, în urma conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Această situație a amplificat tensiunile deja existente în interiorul alianței, agravate și de alte declarații controversate ale liderului de la Casa Albă, inclusiv intenția de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Hakan Fidan a criticat în mod direct statele membre ale Uniunii Europene din cadrul NATO, acuzându-le că acționează separat de restul alianței.

„Vreți să existe o organizație UE separată în cadrul NATO? Ei bine, America a spus: ‘Vă las să plecați, rup cu voi legăturile’”, a afirmat Hakan Fidan.

Apel la unitate înainte de summitul NATO

În acest context tensionat, ministrul turc de externe a făcut apel la aliați să profite de summitul NATO programat în Ankara, în luna iulie, pentru a reconstrui relațiile cu Washingtonul și a evita o ruptură majoră.

La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat că înțelege frustrările lui Donald Trump, dar a subliniat că majoritatea statelor europene au sprijinit acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului.

În paralel, oficiali de la Casa Albă au indicat că liderul american ia în calcul și reducerea prezenței militare americane în Europa, o mișcare care ar putea schimba echilibrul de securitate pe continent.

Recomandarea autorului

Planul lui Trump pentru țările NATO „necooperante”. România ar putea deveni „punctul cheie” al Alianței pentru trupele SUA din Europa

Citește și

Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”
08:19
Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”
TEHNOLOGIE Restaurantele viitorului: inteligența artificială îți „citește” fața și limba și decide ce mănânci
08:00
Restaurantele viitorului: inteligența artificială îți „citește” fața și limba și decide ce mănânci
FLASH NEWS Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac
07:55
Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac
TURISM Turist britanic păcălit pe plaja din Rio: a plătit aproape 1.500 de lire pentru un kebab
07:00
Turist britanic păcălit pe plaja din Rio: a plătit aproape 1.500 de lire pentru un kebab
ALEGERI Alegeri parlamentare în Bulgaria, pentru a opta oară în ultimii cinci ani. Cine sunt favoriții scrutinului de azi
06:00
Alegeri parlamentare în Bulgaria, pentru a opta oară în ultimii cinci ani. Cine sunt favoriții scrutinului de azi
DIGITALIZARE Nu vom mai putea să ne logăm pe Facebook, TikTok, Whatsapp și Instagram fără buletin. Ce presupune „majoratul digital”, cea mai controversată lege UE
22:13
Nu vom mai putea să ne logăm pe Facebook, TikTok, Whatsapp și Instagram fără buletin. Ce presupune „majoratul digital”, cea mai controversată lege UE
Mediafax
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
Asigurarea obligatorie a locuinței în 2026: Prețuri, pașii de încheiere și amenzile uriașe pentru cei care nu au PAD
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Diferență majoră între bărbații și femeile din România la ocuparea forței de muncă

