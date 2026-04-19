NATO, în prag de criză. Avertismentul Turciei: „Retragerea SUA poate destabiliza Europa. Efectele ar fi devastatoare”

Posibila retragere a SUA din arhitectura de securitate europeană stârnește îngrijorări majore în rândul aliaților. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, avertizează că un astfel de scenariu, mai ales necoordonat, ar putea destabiliza grav Europa și NATO.

Ministrul de externe al Hakan Fidan a lansat un avertisment dur privind viitorul securității europene, în contextul discuțiilor tot mai intense despre o posibilă retragere a Statele Unite din actuala arhitectură de apărare, scrie Reuters.com.

Oficialul turc a confirmat că există negocieri în desfășurare pentru a gestiona sau limita impactul unei astfel de decizii, însă a subliniat riscurile majore pentru continent.

„Discutăm intens despre modul în care putem gestiona sau atenua retragerea Statelor Unite din ‘arhitectura de securitate europeană’. Nu în totalitate, ci parțial. Chiar și o retragere parțială… ar fi extrem de distructivă pentru Europa dacă nu se realizează într-un mod coordonat”, a declarat Hakan Fidan, în cadrul unui forum diplomatic organizat în Antalya.

Tensiuni tot mai mari în NATO

Contextul acestor declarații este marcat de pozițiile ferme ale Donald Trump, care a amenințat cu retragerea SUA din NATO, după refuzul unor state europene de a participa la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz, în urma conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Această situație a amplificat tensiunile deja existente în interiorul alianței, agravate și de alte declarații controversate ale liderului de la Casa Albă, inclusiv intenția de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Hakan Fidan a criticat în mod direct statele membre ale Uniunii Europene din cadrul NATO, acuzându-le că acționează separat de restul alianței.

„Vreți să existe o organizație UE separată în cadrul NATO? Ei bine, America a spus: ‘Vă las să plecați, rup cu voi legăturile’”, a afirmat Hakan Fidan.

Apel la unitate înainte de summitul NATO

În acest context tensionat, ministrul turc de externe a făcut apel la aliați să profite de summitul NATO programat în Ankara, în luna iulie, pentru a reconstrui relațiile cu Washingtonul și a evita o ruptură majoră.

La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat că înțelege frustrările lui Donald Trump, dar a subliniat că majoritatea statelor europene au sprijinit acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului.

În paralel, oficiali de la Casa Albă au indicat că liderul american ia în calcul și reducerea prezenței militare americane în Europa, o mișcare care ar putea schimba echilibrul de securitate pe continent.

Recomandarea autorului

