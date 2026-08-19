Un oficial NATO a declarat miercuri că Alianța Nord-Atlantică este pregătită să confrunte orice amenințare și va face „întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și apăra aliații”.

Reacția a venit imediat după ce Iranul a avertizat că ar putea ataca baza militară americană Bezmer din Bulgaria, stat membru NATO, în cazul în care președintele Donald Trump va escalada conflictul.

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Reacția alianței

„Așa cum s-a demonstrat la începutul acestui an, când apărarea aeriană a NATO a interceptat cu succes rachete balistice care se îndreptau spre Turcia din Iran, în patru ocazii diferite, postura noastră de descurajare și apărare este puternică și eficientă”, a declarat oficialul pentru Reuters.

Care sunt țintele vizate din Europa de Sud-Est, conform Financial Times

Financial Times a publicat recent un articol despre cum oficiali apropiați regimului de la Teheran au amenințat că ar putea lua în considerare să atace ținte militare ale SUA din Europa de Sud-Est, fiind vizate Bulgaria și Cipru.

Luna trecută, guvernul bulgar condus de premierul Rumen Radev a aprobat ca americanii să-și realimenteze avioanele de luptă decolate de la baza aeriană Bezmer.

Și Cipru s-ar putea număra printre posibile ținte în cazul în care Trump va relua operațiunile de bombardare a Iranului. În martie, o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă iraniană.

Surse apropiate regimului au spus că forțele iraniene au evaluat și posibilitatea de a distruge cablurile subacvatice de fibră optică din strâmtoarea Ormuz.

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