Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara

Președintele american Donald Trump a declarat război total cartelurilor de droguri, astfel că a autorizat utilizarea forței militare pentru a-i lichida pe traficanți.

O ambarcațiune care transporta droguri a fost distrusă de marina americană, după ce a fost reperată în zona de supraveghere din Marea Caraibilor. În urma atacului, trei traficanți au fost uciși, relatează New York Post.

„La ordinul meu, Secretarul de Război a ordonat un atac letal asupra unei nave afiliate unei organizații teroriste care desfășoară narcotrafic în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM. Serviciile de informații au confirmat că nava trafica narcotice ilicite și tranzita de-a lungul unui pasaj cunoscut pentru narcotrafic, în drum spre otrăvirea americanilor”, transmite Trump, prin intermediul rețelei Truth Social.

Președintele american a încheiat cu un avertisment virulent la adresa traficanților.

„ÎNCETAȚI VÂNZAREA DE FENTANYL, NARCOTICE ȘI DROGURI ÎN AMERICA ȘI COMITEREA DE VIOLENȚĂ ȘI TERORISM ÎMPOTRIVA AMERICANILOR!!!”, susține Trump.

A fost al treilea atac lansat după cele din 2, respectiv 15 septembrie, atunci când marina SUA a țintit nave controlate de Venezuela, despre care exista suspiciunea că ar transporta droguri.

