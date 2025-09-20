Prima pagină » Știri externe » Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara

Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara

20 sept. 2025, 20:36, Știri externe
Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara

Președintele american Donald Trump a declarat război total cartelurilor de droguri, astfel că a autorizat utilizarea forței militare pentru a-i lichida pe traficanți.

O ambarcațiune care transporta droguri a fost distrusă de marina americană, după ce a fost reperată în zona de supraveghere din Marea Caraibilor. În urma atacului, trei traficanți au fost uciși, relatează New York Post.

„La ordinul meu, Secretarul de Război a ordonat un atac letal asupra unei nave afiliate unei organizații teroriste care desfășoară narcotrafic în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM.

Serviciile de informații au confirmat că nava trafica narcotice ilicite și tranzita de-a lungul unui pasaj cunoscut pentru narcotrafic, în drum spre otrăvirea americanilor”, transmite Trump, prin intermediul rețelei Truth Social.

Președintele american a încheiat cu un avertisment virulent la adresa traficanților.

„ÎNCETAȚI VÂNZAREA DE FENTANYL, NARCOTICE ȘI DROGURI ÎN AMERICA ȘI COMITEREA DE VIOLENȚĂ ȘI TERORISM ÎMPOTRIVA AMERICANILOR!!!”, susține Trump.

A fost al treilea atac lansat după cele din 2, respectiv 15 septembrie, atunci când marina SUA a țintit nave controlate de Venezuela, despre care exista suspiciunea că ar transporta droguri.

RECOMANDAREA AUTORULUI

După atacul asupra unei nave din Venezuela, Administrația Trump spune că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua

Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri”

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă: "E o fentă"
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Cum s-a produs primul accident rutier din lume. Sfârșit tragic pentru cinci persoane
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Dieta simplă care poate reduce boala gingivală
POLITICĂ Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
20:59
Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
HOROSCOP Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
20:48
Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
POLITICĂ George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
20:03
George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
ACTUALITATE Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
19:58
Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
POLITICĂ Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
19:33
Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
EVENIMENT Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească
19:30
Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească
Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
POLITICĂ Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
ULTIMA ORĂ Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
ACTUALITATE Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
EXCLUSIV Explicație REVOLTĂTOARE de la Romatsa, după incidentul de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
Explicație REVOLTĂTOARE de la Romatsa, după incidentul de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
ACTUALITATE Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României