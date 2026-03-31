Nepotul lui Fidel Castro este influencer pe Instagram. Tânărul are un club de noapte și s-a săturat de comunism. Și de Trump

Familia Castro a controlat Cuba aproape 70 de ani, iar viața lor personală întotdeauna învăluită în mister. Însă acum, unul dintre descendenții fostului președinte Fidel Castro este influencer pe Instagram și își expune viața, gândurile și fricile în fața urmăritorilor săi.

„Dacă familia Castro este – așa cum o numesc unii cubanezi – „familia regală” a insulei, atunci Sandro Castro pare să-și fi propus să devină bufonul curții.“, scrie CNN care a reușit să-i ia și un interviu scurt tânărului de 33 de ani.

Potrivit CNN, într-o țară în care accesul la internet este încă considerat un lux, proprietarul unui club de noapte cubanez, Sandro Castro – nepotul liderului Fidel Castro – a adunat peste 150.000 de urmăritori pe Instagram cu comportamente scandaloase și adesea bizare, care par o audiție pentru un inevitabil reality show despre un moștenitor risipitor al unei dinastii revoluționare.

Spre deosebire de restul rudelor sale, extrem de rezervate și adesea misterioase, Sandro caută în mod deschis faima și notorietatea, îndrăznind chiar să-și bată joc de guvernul comunist al insulei.

Cine este Sandro Castro

S-a născut în 1991, fiul lui Alexis Castro del Valle — unul dintre cei cinci copii ai lui Fidel Castro. Dar, spre deosebire de liderul comunist, tatăl lui Sandro Castro a devenit fotograf și cameraman pentru televiziune și documentare, părând să stea departe de politică.

Sandro Castro pare, de asemenea, să fi evitat politica, aparent neocupând niciodată o poziție guvernamentală sau în Partidul Comunist, spun academicienii și experții cubanezi. Vărul său, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, poartă în prezent discuții cu Statele Unite privind o tranziție politică și economică pentru insulă.

Criticii îl consideră adesea pe Sandro Castro întruchiparea elitismului familiei sale. În videoclipurile sale, acesta etalează bere, femei frumoase, haine la modă și o casă cu aspect elegant.

Acesta a vorbit cu reporterii CNN chiar în timpul uneia dintre frecventele întreruperi de curent care afectează insula.

„Realizez videoclipuri despre o situație tensionată și tristă”, a spus Castro, referindu-se la tensiunile crescânde dintre insulă și administrația Trump, care au grăbit și mai mult colapsul economic al Cubei. „Măcar încerc să fac oamenii fericiți”, spune Castro. „Să le smulg un zâmbet. Niciodată nu aș râde de o situație de care sufăr și eu.

O viață plină de privilegii în Cuba

Postările lui Castro oferă o privire rară asupra unei vieți privilegiate, de neimaginat pentru majoritatea cubanezilor, în timp ce lansează ocazional critici la adresa aparatului comunist care i-a succedat bunicului său, decedat în 2016. Un videoclip recent postat pe Instagram îl înfățișa pe bărbatul de 33 de ani cu o perucă prost așezată, cu ajutorul căreia se dădea drept Donald Trump, sosind la ușa lui Castro și încercând să cumpere Cuba de la acesta.

„Putem face afaceri pentru că ești un showman și un om de afaceri ca și mine”, îi spune falsul Trump adevăratului Castro. „Ce vrei să cumperi!?” răspunde Castro. „Liniștește-te!”

A face glume pe seama amenințării lui Trump de a ocupa Cuba și a crizei economice din ce în ce mai grave din țară ar părea o lipsă de tact, dacă nu chiar periculoasă, într-o națiune care și-a avertizat cetățenii că trebuie să se pregătească pentru război.

Este greu de imaginat că cineva care nu se numește Castro ar putea scăpa cu o astfel de farsă.

Însă Sandro Castro a spus că este la fel ca mulți alți cubanezi, sătul de direcția în care se îndreaptă țara.

„E atât de greu”, a spus Castro referindu-se la criza tot mai gravă care i-a determinat pe unii cubanezi să protesteze împotriva guvernului, iar pe alții să caute mâncare în tomberoane. „Te confrunți cu mii de probleme. Într-o singură zi, s-ar putea să nu ai curent electric, nici apă. Marfa nu ajunge. E atât de greu, cu adevărat greu”, a spus Castro, în timp ce managerul său îi întindea o halbă de bere.

Era noapte, dar purta ochelari de soare de marcă pentru interviul cu CNN din apartamentul său din cartierul Kohly din Havana, unde locuiesc mulți ofițeri militari și din serviciile secrete cubaneze.

Castro susține că nu este „bogat ca în Dubai”, că familia sa nu deține vile sau iahturi și spune că nici măcar nu are benzină pentru mașina sa. Dar într-o țară în care salariul mediu este sub 20 de dolari pe lună, Castro pare să se descurce mai mult decât bine. Chiar și pe măsură ce economia Cubei se prăbușește, pe rețelele de socializare, pentru Castro și prietenii săi, petrecerea nu se oprește niciodată.

„Pentru exilații cubanezi care au fugit de revoluția din 1959, el este un simbol al ipocriziei de cea mai joasă speță, unul dintre descendenții unui lider comunist care a interzis industria privată timp de decenii și a militat pentru austeritate, dar care se bucură el însuși de roadele capitalismului.“, scrie CNN.

Pe de altă parte, pentru susținătorii înverșunați ai revoluției cubaneze, el este un trădător al clasei proletare, care profită de moștenirea sa revoluționară pentru a obține clicuri și aprecieri.

„El profită de pe urma sentimentului «urăște-mă»”, a spus Ted Henken, profesor de sociologie și antropologie la Baruch College din New York, care a studiat răspândirea internetului în Cuba. „Familia Kardashian, Paris Hilton și el, toți profită de pe urma acestei invidii sau a mesajului «uite ce stil de viață fabulos am».”

