Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”

După ce au pierdut o bătălie cu Brazilia lui Lula, dar au câștigat în Venezuela, Mexic și Ecuador, președintele american Donald Trump și secretarul său de stat – Marco Rubio – își îndreaptă privirile către Cuba. Dacă vor reuși să pună capăt experienței revoluționare cubaneze, axa Moscova-Beijing va suporta cea mai mare parte a impactului.

SIGINT – metodă de colectare și analiză a semnalelor electronice și a comunicațiilor pentru a obține informații de securitate națională, militară sau strategică -, soldați, proiecție strategică și zahăr, iată ce a obținut Moscova de la Havana din momentul în care Vladimir Putin a decis că reluarea vechii prietenii cubano-sovietice trebuie să fie o prioritate absolută pentru națiunea sa.

Această decizie a fost luată la sfârșitul anului 2000, când relațiile Rusia-SUA erau departe de a fi rele, iar Putin a vizitat insula caraibiană, s-a întâlnit cu Fidel Castro și a pus bazele unui parteneriat multisectorial care încă există.

Cuba și Rusia au făcut schimb de bune practici, s-au ajutat reciproc vechile tradiții îndrăgite

Rusia lui Putin a devenit cea mai importantă gură de oxigen a Cubei

De-a lungul anilor, Rusia lui Putin a devenit cea mai importantă gură de oxigen a Cubei. A trimis ajutor esențial ori de câte ori Havana solicita alimente, combustibil, bunuri de bază, provizii și echipamente medicale, pe fondul unui sprijin financiar recurent și al unor scheme comune de eludare a sancțiunilor.

De la decizia notabilă a lui Putin de a șterge 90% din datoria Cubei față de Rusia în 2014, până la efortul umanitar uriaș din timpul pandemiei de Covid-19 – în care Kremlinul a trimis peste 250 de tone de alimente și echipamente medicale pe insulă -, „Cuba a câștigat mult din parteneriatul cu vechiul său prieten”, notează Emanuel Pietrobon într-o analiză publicată de The Moscow Times.

„În mod similar, Rusia a obținut acorduri exclusive pentru a investi în economia închisă istorică a Cubei. Companiile sale energetice și miniere au obținut acces privilegiat la unele dintre cele mai mari rezerve de nichel și cobalt din lume. Cubanezii au exploatat, rușii au vândut. Împreună, au făcut blocada mai puțin sufocantă, vizând investiții rusești de 1 miliard de dolari în dezvoltarea țării până în 2030”, amintește Pietrobon.

„La scurt timp după invadarea Ucrainei, în 2022, Cuba a venit în ajutorul Rusiei”

În urma Revoluției Ucrainene, importanța Cubei pentru Rusia nu a făcut decât să crească. Kremlinul a încetat să mai considere insula doar o simplă rămășiță a Războiului Rece, meritând ajutor pentru a onora vremurile bune de altădată, și a început să o transforme într-un post de ascultare la ușa SUA.

„Între 2014 și 2018, Kremlinul a ordonat redeschiderea celei mai mari stații de informații de semnal din America, complexul Lourdes, cu o suprafață de 5.000 de metri pătrați, care nu este departe de Havana și ale cărui urechi îi permit să spioneze cea mai mare parte a regiunii Golfului Mexic.

La scurt timp după invadarea Ucrainei, în 2022, Cuba a venit în ajutorul Rusiei, furnizând între 5.000 și 25.000 de luptători pentru forțele sale armate, chiar dacă guvernul cubanez a declarat întotdeauna că acești combatanți au părăsit insula în scopuri financiare și nu fac parte din nicio activitate mercenară susținută de stat.

De la culegerea de informații la sprijinul în război și exploatarea resurselor, Cuba s-a dovedit a fi un aliat de încredere, un atu util și o investiție bună.

De aceea, având în vedere că Washingtonul se profilează deasupra Americilor și este deja responsabil pentru unele victime notabile – Nicolás Maduro din Venezuela și gurile de vărsare ale Canalului Panama controlate de Hong Kong – Putin simte urgența de a împiedica preluarea Cubei, pentru a folosi propriile cuvinte ale lui Trump”, mai scrie Emanuel Pietrobon, analist a cărui activitate se concentrează pe America Latină și spațiul post-sovietic.

Mentalitatea lui Putin, modelată în Războiul Rece

De când Maduro a fost înlăturat din funcție la începutul lunii ianuarie, Washingtonul și Moscova au început să se lupte pentru Cuba, prima încercând să provoace revolte populare printr-o blocadă mai dură ca niciodată, iar cea de-a doua contestând ambițiile lui Trump de a domina emisfera vestică prin trimiterea de petroliere pe insula cu deficit de combustibil.

„Miza este mare. Rusia nu își poate permite să piardă încă un aliat, recunoscând că imaginea sa construită cu greu ca apărător al Sudului Global ar fi afectată semnificativ, cu repercusiuni globale asupra capacității sale de a obține consens și de a convinge statele indecise să aleagă o tabără.

Cea mai recentă Strategie de Securitate Națională a Washingtonului a precizat clar că Trump își propune să curețe influențele străine ostile din curtea SUA până la sfârșitul anilor 2020 sau începutul anilor 2030 , ceea ce înseamnă că toate buruienile vor fi tăiate mai devreme sau mai târziu.

În mod similar, obiectivul Rusiei pentru America este de a crea puncte de sprijin cu dublă utilizare , care să îi permită să negocieze cu Statele Unite în mod aproape egal atunci când vine vorba de discuții despre sferele de influență.

Cuba a servit acestui scop pe tot parcursul Războiului Rece, ajutând Uniunea Sovietică să prevină desfășurarea de resurse militare critice ale SUA în apropierea granițelor sale.

Putin, cu mentalitatea sa modelată de Războiul Rece, probabil că a văzut întotdeauna Cuba prin ochii predecesorilor săi sovietici, ajutând-o să facă față embargoului cu așteptarea de a o transforma în armă atunci când va veni momentul potrivit”, notează Emanuel Pietrobon.

„Trump vrea să lase Rusia și China fără un punct strategic de interes”

Trump a demonstrat deja că Marina SUA nu a fost desfășurată în Caraibe doar ca o măsură simbolică. În special, Trump a ordonat confiscarea unei nave sub pavilion rusesc care transporta petrol venezuelean la începutul lunii ianuarie, după o traversare a Atlanticului.

„Trump credea că stabilise un precedent puternic, descurajând viitoarele contestări la adresa Doctrinei Donroe.

Nu a funcționat. Două luni mai târziu, nava Sea Horse a reușit să descarce combustibilul în Cuba după o serie de manevre înșelătoare, de la dezactivarea transponderului până la un traseu anormal, arătându-i navei Anatoly Kolodkin, sancționată de SUA, cum să scape de zidul maritim ridicat de Trump pentru a proteja Fortăreața America.

Însă câteva petroliere nu vor putea inversa criza energetică din Cuba și nici nu vor schimba faptul că Casa Albă este extrem de serioasă de data aceasta în urmărirea transformării regimului pe insula Caraibe.

Trump vrea să lase Rusia și China fără un punct strategic de interes situat la o oră cu avionul de Florida.

Marco Rubio vrea să cimenteze o moștenire pentru o viitoare candidatură la președinție. Rămâne de văzut dacă rușii au aceeași hotărâre ca omologii lor americani”, încheie Emanuel Pietrobon analiza publicată de The Moscow Times.

RECOMANDAREA AUTORULUI: