Trump le propune 5.000 de dolari palestinienilor pentru a părăsi teritoriul/ SUA ar putea conduce Fâșia GAZA pe o perioadă de zece ani

Administrația Trump analizează o propunere pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, după soluționarea conflictului, care ar putea plasa teritoriul sub conducerea SUA și ar include relocarea populației în schimbul unei sume de bani, conform unui raport publicat duminică.

Anumite aspecte cheie ale propunerii au fost concepute „pentru a transforma în realitate” dorința exprimată de președintele SUA, Donald Trump, de a face teritoriul Fâșiei Gaza „Riviera Orientului Mijlociu”, conform unor surse.

Planul ar plasa enclava sub administrația americană timp de zece ani, „până când o politică palestiniană reformată va fi gata să o înlocuiască”, se menționează în propunerea pentru Reconstruirea Fâșiei Gaza, Accelerare Economică și Transformare.

SUA vor să transforme Fâșia Gaza în centru turistic

În perioada de zece ani, enclava ar putea fi reconstruită într-un centru turistic și de producție tehnologică profitabilă, inițiativă care ar fi susținută de investitorii publici și privați, prin finanțarea „proiectelor de construcție”, inclusiv fabrici de vehicule electrice, centre de date, stațiuni pe plajă și complexe de apartamente, potrivit ziarului The Times of Israel.

Palestinienii ar fi încurajați să se mute înafara Fâșiei Gaza, fie temporar, fie permanent. Aceștia ar primi „o plată în numerar de 5.000 de dolari și subvenții pentru a acoperi patru ani de chirie în alte zone, precum și un an de alimente”, menționează raportul.

Planul a estimat că aproximativ un sfert din cei peste două milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza ar alege să se mute, iar 75% dintre aceștia, aproximativ 375.000, ar alege să părăsească definitiv teritoriul.

Odată ce Fâșia Gaza „va fi demilitarizată și deradicalizată, Trustul va transfera autoritățile către o entitate politică palestiniană independentă”, care în cele din urmă „s-ar alătura Acordurilor Abraham”, arată documentul.

