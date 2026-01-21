Netanyahu acceptă invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza. Ce lideri au refuzat oferta președintelui american

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza al președintelui american Donald Trump, relatează Euronews. Consiliul, prezidat de Trump, a fost inițial conceput ca un grup restrâns de lideri mondiali care să supravegheze planul de încetare a focului în Gaza. Ambițiile administrației Trump par să se fi transformat, pe parcurs, iar președintele american a invitat acum zeci de țări să se alăture, sugerând că în curând va media conflictele globale.

Biroul lui Netanyahu a declarat anterior că acest comitet executiv, care include Turcia, rivalul regional cheie, nu a fost coordonat cu guvernul israelian și „este contrar politicii sale”. Ministrul de finanțe de extremă dreapta al Israelului, Bezalel Smotrich, a criticat consiliul și a cerut Israelului să-și asume responsabilitatea unilaterală pentru viitorul Gazei.

Țările care s-au alăturat consiliului sunt Emiratele Arabe Unite, Maroc, Vietnam, Belarus, Ungaria, Kazahstan și Argentina. De asemenea, țări precum Marea Britanie și Rusia afirmă că au primit invitații, dar nu au răspuns încă. Peste 10 țări au semnat, însă, pentru a se alătura „Consiliului de Pace” pentru Gaza, propus de președintele Trump, au declarat pentru CBS News mai multe surse.

Consiliul lui Trump ar putea înlocui ONU

Când a fost întrebat, marți, de un reporter dacă acest consiliu ar putea să înlocuiască ONU, Trump a răspuns: „S-ar putea”. El a afirmat că organismul mondial „nu a fost foarte util” și „nu și-a atins niciodată potențialul”, dar a spus și că ONU ar trebui să continue „pentru că potențialul său este foarte mare”. Acest lucru a stârnit controverse, unii afirmând că Trump încearcă să înlocuiască ONU.

Cine a refuzat oferta lui Trump

Luni seara, când a aflat că președintele francez Emmanuel Macron probabil nu va lua parte la Consiliul pentru Pace, Trump a declarat: „Păi, nimeni nu-l vrea, pentru că în curând nu va mai fi în funcție”. O zi mai târziu, Trump l-a numit pe Macron „un prieten al meu”, dar a reiterat că liderul francez „nu va mai fi acolo mult timp”.

Trump a amenințat, de asemenea, că va impune o taxă vamală de 200% asupra vinului și șampaniei franceze dacă Parisul va refuza invitația de a se alătura consiliului.

Nici Suedia nu va participa la inițiativa „Consiliul Păcii” a președintelui Donald Trump cu textul prezentat până acum, a declarat premierul Ulf Kristersson reporterilor de la Davos.

Italia și Norvegia au respins, de asemenea, miercurim invitația lui Donald Trump de a participa la „Consiliul pentru Pace”. La Oslo, biroul prim-ministrului a confirmat că țara scandinavă nu va participa.

„Propunerea americană ridică o serie de întrebări care necesită un dialog suplimentar cu Statele Unite. Prin urmare, Norvegia nu se va alătura aranjamentelor propuse pentru Consiliul de Pace și nu va participa la ceremonia de semnare de la Davos ”, a declarat secretarul de stat Kristoffer Thoner într-un mesaj pentru AFP.

Deși Italia nu și-a formulat încă oficial respingerea, cotidianul Corriere Della Sera , citând o sursă guvernamentală, susține că Roma s-ar putea opune invitației lui Trump cu o clauză constituțională, care reglementează integrarea țării în organizațiile internaționale.

Donald Trump anunțase că aderarea la această structură, inițial destinată monitorizării armistițiului din Gaza, ar costa „1 miliard de dolari, în numerar”.

Printre membrii consiliului executiv se numără secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, fostul prim-ministru britanic Tony Blair, directorul general al Apollo Global Management, Marc Rowan, președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, și consilierul adjunct pentru securitate națională al lui Trump, Robert Gabriel.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Încă o ruptură de Trump: Țările europene s-au răzgândit și întorc spatele centrului SUA din Gaza. Care sunt reproșurile europenilor pentru americani

Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos