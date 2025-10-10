Netanyahu i-a mulțumit lui Trump și a amenințat Hamas cu reluarea războiului dacă cererile nu sunt rezolvate „pe calea ușoară”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit președintelui SUA Donald Trump pentru „presiunea diplomatică masivă” exercitată asupra grupării Hamas și a amenințat cu reluarea războiului dacă cererile nu sunt satisfăcute „pe calea ușoară.”

Netanyahu a declarat că acordul actual cu Hamas nu ar fi putut fi semnat mai devreme.

„Hamas a fost de acord cu acordul doar atunci când a simțit că este cu sabia pe gât”, a spus premierul, „și sabia încă este pe gât”.

Netanyahu: „Hamas va fi dezarmat, iar Gaza va fi demilitarizată”

În ceea ce privește războiul, a spus premierul, „obținem victorii masive, victorii care schimbă fața Orientului Mijlociu”.

Netanyahu a avertizat că războiul nu s-a încheiat și rămân provocări semnificative. În același timp, spune Netanyahu, există oportunități importante, „extinderea cercului păcii din jurul nostru”.

El promite că în etapele ulterioare, „Hamas va fi dezarmat, iar Gaza va fi demilitarizată”, notează The Times of Israel.

Netanyahu a amenințat Hamas cu scenariul unei reveniri la război:

„Dacă acest lucru se realizează pe calea ușoară, grozav. Și dacă nu, se va realiza pe calea cea grea.”

Netanyahu: Trump „și-a dovedit încă o dată prietenia față de poporul nostru, față de țara noastră”

După ce a lăudat membrii forțelor armate israeliene și a recunoscut sacrificiul familiilor celor căzuți, Netanyahu i-a mulțumit lui Trump „pentru conducerea sa mondială și pentru eforturile sale neîncetate de a pune la punct acest plan de a-i aduce înapoi pe ostaticii noștri”.

Netanyahu adaugă că Hamas a convenit cu acordul doar atunci când președintele american Donald Trump a reușit să izoleze gruparea la nivel international, într-un mod fără precedent.

Trump, spune Netanyahu, „și-a dovedit încă o dată prietenia față de poporul nostru, față de țara noastră”.

De asemenea, el le-a mulțumit consilierilor de top ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și ministrului israelian pentru Afaceri Strategice Ron Dermer și echipei sale de negociere.

„În etapa actuală, ne concentrăm pe eliberarea ostaticilor noștri”, spune Netanyahu.

El promite să aducă cadavrele ostaticilor uciși „pentru o înmormântare evreiască”.

„Vom face eforturi pentru a localiza pe toată lumea cât mai curând posibil și vom face asta ca o obligație sfântă de responsabilitate reciprocă”, spune el.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cetățenii palestinieni au început să REVINĂ în Gaza după încetarea focului