Israelul a ratificat ARMISTIȚIUL cu Hamas. În ce constă acordul

Guvernul israelian a aprobat planul de încetare a ostilităților în Fâșia Gaza, în schimbul eliberării tuturor ostaticilor, astfel că armistițiul a intrat în vigoare imediat după semnarea documentelor cu delegația palestiniană în cadrul negocierilor indirecte purtate în Egipt.

Guvernul israelian a ratificat vineri armistițiul cu gruparea militantă palestiniană Hamas, deschizând calea spre pace. Din acest motiv, toate operațiunile din Fâșia Gaza vor fi suspendate în termen de 24 de ore iar eliberarea ostaticilor israelieni reținuți de Hamas se va realiza în maxim 72 de ore.

„Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – a celor vii și a celor decedați”, precizează biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul exilat al Hamas din Gaza, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit garanții de la Statele Unite și de la alți mediatori că războiul s-a încheiat. Israelienii și palestinienii deopotrivă s-au bucurat pentru ratificarea armistițiului, după ce vreme de doi ani au trăit cu teama constantă a războiului.

Potrivit Reuters, se estimează că 20 de ostatici israelieni sunt încă în viață în Gaza, în timp ce 26 sunt presupuși a fi morți, iar soarta a doi este necunoscută. Hamas a indicat că recuperarea corpurilor celor decedați ar putea dura mai mult decât eliberarea celor în viață.

Totodată, armistițiul rezolvă o altă problemă spinoasă: ridică blocada instituită de Israel, astfel că palestinenii din Gaza vor putea primi ajutor umanitar (hrană, pastile, adăposturi provizorii).

