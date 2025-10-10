Prima pagină » Știri externe » Israelul a ratificat ARMISTIȚIUL cu Hamas. În ce constă acordul

Israelul a ratificat ARMISTIȚIUL cu Hamas. În ce constă acordul

10 oct. 2025, 08:30, Știri externe
Israelul a ratificat ARMISTIȚIUL cu Hamas. În ce constă acordul

Guvernul israelian a aprobat planul de încetare a ostilităților în Fâșia Gaza, în schimbul eliberării tuturor ostaticilor, astfel că armistițiul a intrat în vigoare imediat după semnarea documentelor cu delegația palestiniană în cadrul negocierilor indirecte purtate în Egipt.

Guvernul israelian a ratificat vineri armistițiul cu gruparea militantă palestiniană Hamas, deschizând calea spre pace. Din acest motiv, toate operațiunile din Fâșia Gaza vor fi suspendate în termen de 24 de ore iar eliberarea ostaticilor israelieni reținuți de Hamas se va realiza în maxim 72 de ore.

„Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – a celor vii și a celor decedați”, precizează biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul exilat al Hamas din Gaza, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit garanții de la Statele Unite și de la alți mediatori că războiul s-a încheiat. Israelienii și palestinienii deopotrivă s-au bucurat pentru ratificarea armistițiului, după ce vreme de doi ani au trăit cu teama constantă a războiului.

Potrivit Reuters, se estimează că 20 de ostatici israelieni sunt încă în viață în Gaza, în timp ce 26 sunt presupuși a fi morți, iar soarta a doi este necunoscută. Hamas a indicat că recuperarea corpurilor celor decedați ar putea dura mai mult decât eliberarea celor în viață.

Totodată, armistițiul rezolvă o altă problemă spinoasă: ridică blocada instituită de Israel, astfel că palestinenii din Gaza vor putea primi ajutor umanitar (hrană, pastile, adăposturi provizorii).

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cum s-a văzut bucuria ARMISTIȚIULUI din Gaza. Evenimentul a fost celebrat la nivel mondial

Proiectul acordului dintre ISRAEL și HAMAS a fost semnat în Egipt /Ce spune Trump despre eliberarea ostaticilor

Citește și

EXTERNE Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
10:06
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
ANALIZA de 10 Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
10:00
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
EXTERNE SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
09:24
SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
EXTERNE Imagini dramatice din Filipine după un CUTREMUR de 7,4 produs vineri dimineață. Autoritățile, în alertă maximă. A fost emis un avertisment de tsunami
08:21
Imagini dramatice din Filipine după un CUTREMUR de 7,4 produs vineri dimineață. Autoritățile, în alertă maximă. A fost emis un avertisment de tsunami
EXTERNE DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO”
08:14
DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO”
EXTERNE Tentativă de asasinat cu drona asupra premierului Belgiei
07:50
Tentativă de asasinat cu drona asupra premierului Belgiei
Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de orchestră
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
BREAKING NEWS Un cutremur de 7,4 a lovit Filipine! Autoritățile au emis mai multe avertizări de tsunami
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Cine îi ia locul lui Călin Georgescu. România va suferi: El nu va supraviețui politic, dar ne îndreptăm spre ceva mai rău
Evz.ro
Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorie
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Ultimele amintiri cu Andreea Cuciuc: visuri, râsete, un destin frânt prea devreme și două inimi zdrobite. Cristian Botgros și fosta lui iubită își găsesc cu greu cuvintele. ȘOCUL și DUREREA PIERDERII sunt încă vii: "Am avut o conexiune aparte"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Unde se găsește cel mai puternic câmp magnetic de pe Pământ? Are o intensitate de 1.000.000 Gauss
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”
10:00
Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”
POLITICĂ Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
09:56
Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
ACTUALITATE Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București
09:52
Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”
09:35
Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”
Gândul de Vreme În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
09:30
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
VIDEO Premierul Ungariei, Viktor Orban, petrecere cu lăutari. Liderul maghiar a fost sufletul petrecerii la Cluj. Și-a făcut încălzirea înainte de congresul UDMR
09:19
Premierul Ungariei, Viktor Orban, petrecere cu lăutari. Liderul maghiar a fost sufletul petrecerii la Cluj. Și-a făcut încălzirea înainte de congresul UDMR