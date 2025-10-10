Prima pagină » Știri externe » Cetățenii palestinieni au început să REVINĂ în Gaza după încetarea focului

Cetățenii palestinieni au început să REVINĂ în Gaza după încetarea focului

Andrei Văcaru
10 oct. 2025, 15:39, Știri externe
Cetățenii palestinieni au început să REVINĂ în Gaza după încetarea focului
Galerie Foto 5

Mulți panestinieni au începul să se întoarcă în nordul Fâșiei Gaza, în contextul în care Armata israeliană a transmis că un armistițiu este acum în vigoare.

Forțele israeliene s-au retras la liniile convenite în cadrul planului lui Donald Trump, transmite Armata, dar vor continua să „înlăture orice amenințare imediată”, după cum notează BBC.

Hamas are timp până luni, ora 12:00, ora locală (102:00, ora României), pentru a elibera toți ostaticii israelieni, în timp ce Israelul va elibera sute de deținuți palestinieni.

Revenirea palestinienilor în Gaza are loc după ce Guvernul israelian a aprobat prima fază a acordului de încetare a focului și de returnare a ostaticilor încheiat de Trump. În conformitate cu acordul, camioanele cu ajutoare umanitare vor începe să intre din nou în Gaza pentru cele două milioane de locuitori din enclavă, majoritatea acestora fiind strămutați. Persoanele care se întorc în orașul Gaza se confruntă cu o distrugere aproape totală a localității, iar mulți dintre aceștia par a fi slăbiți și malnutriți, notează jurnaliștii britanici.

Israelul bombardează ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza

Deși autoritățile din Israel au ratificat armistițiul în cursul acestei dimineți, armata israeliană a bombardat ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza.

Au trecut mai puțin de 12 ore de când Israelul a confirmat că acceptă un plan de încetare a ostilităților în Fâșia Gaza. Cu toate acestea, deși armistițiul a fost ratificat în cursul acestei dimineți de Guvernul israelian, bombardamentele au continuat în timpul retragerii trupelor.

Mișcarea a stârnit confuzie și nemulțumire printre palestinienii euforici, care în urmă cu o zi sărbătorea încheierea luptelor. Conform unui comunicat emis de armata israeliana (IDF), orice acțiune armată se încheie după ora 12:00. Citește mai mult…

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Israelul și gruparea Hamas urmează să semneze un acord de pace în FÂȘIA GAZA/ Care sunt etapele planului propus de Trump

Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas

Sursa foto: Profimedia

Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un fotbalist care a jucat la FCU Craiova și-a rupt gâtul în timpul meciului VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drum
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
Sari la bara de unelte