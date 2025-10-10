Cetățenii palestinieni au început să REVINĂ în Gaza după încetarea focului

Mulți panestinieni au începul să se întoarcă în nordul Fâșiei Gaza, în contextul în care Armata israeliană a transmis că un armistițiu este acum în vigoare.

Forțele israeliene s-au retras la liniile convenite în cadrul planului lui Donald Trump, transmite Armata, dar vor continua să „înlăture orice amenințare imediată”, după cum notează BBC.

Hamas are timp până luni, ora 12:00, ora locală (102:00, ora României), pentru a elibera toți ostaticii israelieni, în timp ce Israelul va elibera sute de deținuți palestinieni.

Revenirea palestinienilor în Gaza are loc după ce Guvernul israelian a aprobat prima fază a acordului de încetare a focului și de returnare a ostaticilor încheiat de Trump. În conformitate cu acordul, camioanele cu ajutoare umanitare vor începe să intre din nou în Gaza pentru cele două milioane de locuitori din enclavă, majoritatea acestora fiind strămutați. Persoanele care se întorc în orașul Gaza se confruntă cu o distrugere aproape totală a localității, iar mulți dintre aceștia par a fi slăbiți și malnutriți, notează jurnaliștii britanici.

Israelul bombardează ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza

Deși autoritățile din Israel au ratificat armistițiul în cursul acestei dimineți, armata israeliană a bombardat ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza.

Au trecut mai puțin de 12 ore de când Israelul a confirmat că acceptă un plan de încetare a ostilităților în Fâșia Gaza. Cu toate acestea, deși armistițiul a fost ratificat în cursul acestei dimineți de Guvernul israelian, bombardamentele au continuat în timpul retragerii trupelor.

Mișcarea a stârnit confuzie și nemulțumire printre palestinienii euforici, care în urmă cu o zi sărbătorea încheierea luptelor. Conform unui comunicat emis de armata israeliana (IDF), orice acțiune armată se încheie după ora 12:00. Citește mai mult…

